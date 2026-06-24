Толкали в канистрах: ярославцы начали перепродавать бензин на трассе

В Рыбинске предприимчивые жители начали перепродавать бензин у дороги Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославской области активизировались предприимчивые жители, которые стали выдавать себя за продавцов бензина. 23 июня в пригороде Рыбинска, в районе деревни Забава, торговали канистрами из багажника авто.

«В дежурную часть МУ МВД России „Рыбинское“ поступил ряд сообщений о „продаже бензина в месте, непредназначенном для его реализации“. Прибывшими сотрудниками полиции выявлены два гражданина, которые были доставлены в отдел полиции, опрошены. Канистры с содержимым изъяты», — рассказали в полиции.

Полицейские начали проверку, чтобы решить дальнейшую судьбу продавцов.

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К слову, как пишут наши коллеги из «Фонтанки», это не первый случай наживы. На фоне ажиотажа вокруг бензина популярный онлайн-сервис по размещению объявлений начал убирать все предложения по продаже бензина.

Напомним, в Рыбинске проблемы с топливом на заправках начались с вечера 19 июня. Жители часами стояли в очередях, чтобы заправить авто. На некоторых заправках к выходным топливо и вовсе кончилось.