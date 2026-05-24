«Бодро и весело теряют цену»: продажи подержанных китайских авто выросли почти вдвое — эксперты объяснили, почему это только начало

Российский вторичный рынок переживает структурную перестройку: китайские автомобили, которые еще три года назад были почти незаметны, за первые четыре месяца 2026 года перепроданы в количестве 105,5 тысячи штук — на 45,5% больше, чем в январе — апреле 2025-го, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Доля китайских брендов на рынке автомобилей с пробегом достигла 5,7%, а среди свежих машин (2022–2025 годов выпуска) — и вовсе почти 40%. Эксперты сходятся во мнении, что это только начало: «китайцы» доминируют на первичном рынке с 2022 года, и их парк неизбежно будет выходить на вторичку. Однако электромобили из КНР, купленные на волне хайпа, первые владельцы сбрасывают уже сейчас — их доля на вторичном рынке вдвое выше, чем на рынке новых машин. В цифрах, причинах и прогнозах разбиралась редакция «Фонтанки».

Эффект низкой базы и неизбежность жизненного цикла

Главная причина рекордного роста перепродаж китайских автомобилей, по единодушному мнению опрошенных «Фонтанкой» экспертов, кроется в простой математике. С 2022 года, после ухода западных, японских и корейских брендов, рынок новых легковых автомобилей заполнили «китайцы». Чем больше их продается новыми, тем больше их оказывается на вторичном рынке спустя 2–3 года.

Как объяснил «Фонтанке» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, здесь сработали два фактора: «Во-первых, эффект низкой базы. Во-вторых, собственно, предложений в категории 2, 3, 4 года практически других-то и нет. И поэтому люди идут и покупают эти машины».

Эффект низкой базы — это статистический феномен, при котором впечатляющие темпы роста какого-либо показателя объясняются очень низким стартовым значением в прошлом. Из-за этого даже незначительное абсолютное увеличение выглядит как колоссальный процентный скачок.

Эту логику развивает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, который прямо связывает рост перепродаж с увеличением парка.

«Он начал активно формироваться с 2022 года. Сейчас всё больше выходит на вторичный рынок 2–3-летних автомобилей после окончания гарантии. Рост вторичного рынка китайских марок — это всерьез и надолго. Поскольку их доля в структуре российского автопарка будет увеличиваться ежегодно», — считает эксперт.

Член совета директоров дилерского комплекса «Автополе», вице-президент РОАД Сергей Вайнер считает, что дело тут не в качестве продукта и даже не в предпочтениях потребителей.

«Есть абсолютно прямая связь между структурой рынка новых автомобилей и структурой рынка автомобилей с пробегом. И чем больше из года в год продается китайских автомобилей, тем больше растет и продолжит расти доля китайских автомобилей на вторичке. Всё абсолютно логично и подчиняется исключительно законам математики», — говорит он.

Быстрое обесценивание — не порок, а драйвер спроса

Одна из главных особенностей подержанных китайских автомобилей — стремительное падение цены. На первый взгляд, это минус для продавца, но для покупателя — мощный стимул. Эксперты признают, что «китайцы» на вторичке дешевеют быстрее «японцев» или «корейцев», но именно это и привлекает тех, кто хочет недорогую машину.

«По поводу „не будут покупать“ — это утопия. У любого товара есть своя цена. В этом плане у подержанных „китайцев“ дела обстоят хуже, чем у „японцев“ или „корейцев“. Цена с годами падает быстрее. Но желающих купить недорогой автомобиль в России всегда будет много», — отмечает Сергей Целиков.

Антон Шапарин говорит, что китайские автомобили «очень бодро и весело» теряют цену, особенно на первичном рынке.

«Потом их покупают. Это выгодно, потому что если он потерял в цене 30–40 и больше процентов стоимости, то почему бы его и не забрать? В будущем он терять стоимость всё равно будет, но уже меньше. Так что естественно, что такие цифры вылезают», — поясняет он.

При этом, по мнению Шапарина, спрос на вторичном рынке будет концентрироваться на более качественных и жизнеспособных моделях: «Хотят люди, не хотят люди покупать бэушные китайские машины, нравится им, не нравится — всё равно будут. Другой вопрос, что спрос будет сконцентрирован на тех моделях, которые более качественные, более пригодные для аудитории на вторичном рынке».

Электромобили и гибриды: вторичка сигналит о разочаровании

Самый неожиданный сюжет скрывается в электрифицированном сегменте. На вторичном рынке среди китайских марок доля чистых электромобилей составляет 1,4%, а подключаемых гибридов — 4,4%. На первичном же рынке у «китайцев» доля «электричек» в этом году снизилась до 0,7%, а подзаряжаемых гибридов, напротив, выросла до 10%.

Почему электромобилей на вторичке продается пропорционально больше, чем покупается новых? Сергей Вайнер видит в этом тревожный симптом.

«Поскольку на рынке новых автомобилей уже какое-то время доля продаж чистых „электричек“ падает — это, кстати, не только в России, но и глобальная тенденция, — то доля „электричек“ на вторичке, которая в два раза больше, чем на первичке, лично мне говорит о том, что люди, купившие „электрички“ на хайпе, на заре резко растущего китайского рынка, начинают избавляться от своих электрических автомобилей. Пик мы с вами успешно прошли, и этот сегмент катится вниз», — объясняет вице-президент РОАД.

Антон Шапарин добавляет: «Если у тебя нет частного дома и возможности воткнуть собственную электрозарядку, то ты электробомж. А электробомжем быть грустно и на самом деле сложно. Это выживание. Соответственно, такие машины поэтому не особо пользуются спросом, но теряют в цене очень сильно. Если вы посмотрите на ценник на Xiaomi, то бэушные машины будут стоить крайне гуманные деньги. Это несмотря даже на то, что они должны бы подорожать, потому что больше из-за утильсбора Xiaomi в Россию не приедут».

Самые популярные марки на вторичке и что будет дальше

В структуре перепродаж лидируют три бренда:

Chery (20,8%);

Geely (17,7%);

Haval (14,6%).

В топ-10 также вошли Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour. Все эти марки активно наращивали продажи новых машин в 2022–2024 годах, и теперь их 2–3-летние автомобили поступают на вторичный рынок.

«Помните, что когда-то говорили: на вторичке потребители никогда не будут покупать китайские автомобили? Дело не в том, будут или не будут покупать, а в другом: их продают и будут продавать. И чем больше их на первичном рынке, тем больше они будут продаваться на вторичке. Это называется жизненный цикл автомобиля», — говорит Сергей Вайнер.

Сергей Целиков подтверждает долгосрочный тренд: рост продолжится, поскольку парк китайских машин в России будет увеличиваться ежегодно.

Антон Шапарин добавляет, что эта история «абсолютно органическая» и сохранится на годы, несмотря на любые предпочтения автовладельцев. Единственное но, по его мнению, — рынок отсеет слабые и неликвидные модели, но общий объем перепродаж «китайцев» будет только нарастать.