Для водителей изменят правила получения прав: к чему готовиться

В России изменят правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Документ опубликовали на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Как сказано в проекте, основные изменения коснутся сроков сдачи экзамена по вождению, а также медицинской комиссии. Основные корректировки:

— Практический экзамен на права после сдачи теории будут назначать в течение (но не позднее) 60 календарных дней. По действующим правилам экзамен может быть проведен в течение полугода.

— Желающие сдать экзамен и получить права при подаче заявлений на портале «Госуслуги» смогут не предъявлять медицинскую справку. Это связано с тем, что с 1 марта 2027 года все медсправки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный вид и собраны в едином федеральном реестре, к которому будет иметь доступ МВД.