Виноватыми назначат таксистов? Взлетом цен на поездки во время сбоев связи занялась Генпрокуратура

Такси становится дорогим удовольствием, а не привычной услугой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Генпрокуратура по личному поручению генерального прокурора Игоря Краснова проверит обоснованность повышения цен на услуги такси в условиях ограниченной работы мобильной связи и интернета. Просто жалоб у россиян слишком много: когда из-за атак БПЛА ограничивают связь в том или ином регионе, таксисты внезапно взвинчивают цены в разы. Возможно, тут сговор? На этот вопрос Генпрокуратура и ответит.

Первые массовые сбои в работе мобильного интернета начались в преддверии Дня Победы, в мае, после чего отключения стали более регулярными в ряде регионов, особенно крупных. Причем, по оценкам мониторинговых ресурсов, ограничения касаются порой 79 из 89 регионов.

А вот водители в отсутствие стабильного интернета не могут выйти на линию, из-за чего предложение серьезно снижается, приводя к росту цен.

Кстати, и без ограничений связи цены на поездки в такси в России стремительно растут. Согласно данным главного оператора, средний рост цен с прошлого июля составил от 8 до 18% в зависимости от региона. Наибольшее подорожание зафиксировано в Ленобласти, где минута поездки теперь обходится пассажирам в среднем 30,4 рубля против 25,7 рубля годом ранее. В топе регионов — антилидеров по подорожанию также Мособласть, Воронежская, Самарская, Омская, Челябинская области, Пермский край, Татарстан.

Цены растут из-за «идеального шторма» в отрасли: машины (и запчасти к ним) дорожают, миграционная реформа сократила приток гастарбайтеров, а российские кадры требуют огромных зарплат.

«Цены растут автоматически, чтобы компенсировать дефицит»

— Во время отключения связи водителям проще отключиться от агрегатора и заняться своими делами или отдыхом, чем в текущих погодных условиях (то грозы/ураганы, то жара +35 °C) бороздить просторы города без навигатора, — отстаивает права таксистов в беседе с MSK1.RU гендиректор международной сети «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — И в такие часы по причине отсутствия достаточного количества бортов и растут цены на поездки и время ожидания подачи автомобиля.

— Получается, без интернета сейчас невозможно работать таксисту вообще?

— Нет. Невозможно принимать заказы, плюс трудности с навигацией. Когда нет интернета, водителям недоступны и карты, и навигационные ресурсы. У них нет актуальной информации о пробках, и они не могут проложить оптимальный маршрут. А значит, время поездки увеличивается, больше расходуется топливо и, как следствие, растет на услугу цена.

Вы не забывайте, что на сайтах динамическое ценообразование, а оно очень чувствительно к любым изменениям. И когда спрос высокий, а предложение низкое, цены растут автоматически, чтобы компенсировать дефицит.

Неполадки в работе мобильного интернета начались не так давно, и, я думаю, в ближайшее время игроки рынка найдут оптимальное решение, которое устроит всех: и перевозчиков, и клиентов.

«Обвинять во всём только таксистов неправильно»

— Конечно, массовый выход из строя интернета снижает количество водителей на линии, и спрос резко превышает предложение. Но обвинять в этом только водителей несправедливо, — говорит маркетолог Никита Сенников. — Таксисты — это наемные работники без гарантий, без стабильной защиты, без соцпакета. В случае ДТП, спора с ГИБДД или конфликта с клиентом они зачастую остаются один на один с системой. При этом комиссии агрегаторов растут, а доходы таксистов падают. В условиях инфляции, роста цен на топливо и запчасти человек просто пытается выжить. Многие водители — единственные кормильцы в семье. Да, рост цен может выглядеть как нажива, но чаще это просто попытка заработать хоть что-то в нестабильных условиях.

— Ну а что делать, чтобы такси так быстро не дорожало?

— Агрегаторы должны нести большую ответственность, в том числе за резкие скачки цен. И эта ответственность должна быть зафиксирована на законодательном уровне. Нужно четко прописать, как агрегаторы могут действовать в условиях форс-мажора, на что они имеют право, а на что нет. Закон должен заранее оговаривать такие ситуации, чтобы не было произвола ни с одной стороны.

Параллельно стоит поднимать статус самой профессии. Если мы хотим видеть в такси адекватных, уравновешенных людей, которые действительно оказывают услугу достойного уровня, значит, нужно менять подход. Более строгие критерии отбора, более высокая оплата, социальные гарантии — и в профессию пойдут другие люди, с иным уровнем культуры, мышления и ответственности. А когда зарплата низкая, соцпакета нет, а спрос огромный, не стоит удивляться, что за руль садятся те, кто просто не нашел ничего другого, — говорит Сенников. — Профессия таксиста заслуживает уважения и нормальных условий, тогда и культура этой среды будет меняться.