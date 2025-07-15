НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 750мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,37
EUR 91,77
Обзор цен на ягоды на рынках
Сколько стоит выпускной в 2025 году
Почему не работают кондиционеры
Курсы от жены Александра Петрова
Перенесли запуск скоростного теплохода
Ждать ли грозы как в Москве
Можно ли купаться на Прусовских
Новый акватермальный комплекс
Зумер пристыдила миллениалов
Короткая рабочая неделя
Авто Проблема Виноватыми назначат таксистов? Взлетом цен на поездки во время сбоев связи занялась Генпрокуратура

Виноватыми назначат таксистов? Взлетом цен на поездки во время сбоев связи занялась Генпрокуратура

Но и без шатдаунов услуги дорожают день ото дня

177
Написать комментарий
Такси становится дорогим удовольствием, а не привычной услугой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТакси становится дорогим удовольствием, а не привычной услугой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Такси становится дорогим удовольствием, а не привычной услугой

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Генпрокуратура по личному поручению генерального прокурора Игоря Краснова проверит обоснованность повышения цен на услуги такси в условиях ограниченной работы мобильной связи и интернета. Просто жалоб у россиян слишком много: когда из-за атак БПЛА ограничивают связь в том или ином регионе, таксисты внезапно взвинчивают цены в разы. Возможно, тут сговор? На этот вопрос Генпрокуратура и ответит.

Первые массовые сбои в работе мобильного интернета начались в преддверии Дня Победы, в мае, после чего отключения стали более регулярными в ряде регионов, особенно крупных. Причем, по оценкам мониторинговых ресурсов, ограничения касаются порой 79 из 89 регионов.

А вот водители в отсутствие стабильного интернета не могут выйти на линию, из-за чего предложение серьезно снижается, приводя к росту цен.

Кстати, и без ограничений связи цены на поездки в такси в России стремительно растут. Согласно данным главного оператора, средний рост цен с прошлого июля составил от 8 до 18% в зависимости от региона. Наибольшее подорожание зафиксировано в Ленобласти, где минута поездки теперь обходится пассажирам в среднем 30,4 рубля против 25,7 рубля годом ранее. В топе регионов — антилидеров по подорожанию также Мособласть, Воронежская, Самарская, Омская, Челябинская области, Пермский край, Татарстан.

Цены растут из-за «идеального шторма» в отрасли: машины (и запчасти к ним) дорожают, миграционная реформа сократила приток гастарбайтеров, а российские кадры требуют огромных зарплат.

«Цены растут автоматически, чтобы компенсировать дефицит»

— Во время отключения связи водителям проще отключиться от агрегатора и заняться своими делами или отдыхом, чем в текущих погодных условиях (то грозы/ураганы, то жара +35 °C) бороздить просторы города без навигатора, — отстаивает права таксистов в беседе с MSK1.RU гендиректор международной сети «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — И в такие часы по причине отсутствия достаточного количества бортов и растут цены на поездки и время ожидания подачи автомобиля.

 Получается, без интернета сейчас невозможно работать таксисту вообще?

— Нет. Невозможно принимать заказы, плюс трудности с навигацией. Когда нет интернета, водителям недоступны и карты, и навигационные ресурсы. У них нет актуальной информации о пробках, и они не могут проложить оптимальный маршрут. А значит, время поездки увеличивается, больше расходуется топливо и, как следствие, растет на услугу цена.

Вы не забывайте, что на сайтах динамическое ценообразование, а оно очень чувствительно к любым изменениям. И когда спрос высокий, а предложение низкое, цены растут автоматически, чтобы компенсировать дефицит.

Неполадки в работе мобильного интернета начались не так давно, и, я думаю, в ближайшее время игроки рынка найдут оптимальное решение, которое устроит всех: и перевозчиков, и клиентов.

«Обвинять во всём только таксистов неправильно»

— Конечно, массовый выход из строя интернета снижает количество водителей на линии, и спрос резко превышает предложение. Но обвинять в этом только водителей несправедливо, — говорит маркетолог Никита Сенников. — Таксисты — это наемные работники без гарантий, без стабильной защиты, без соцпакета. В случае ДТП, спора с ГИБДД или конфликта с клиентом они зачастую остаются один на один с системой. При этом комиссии агрегаторов растут, а доходы таксистов падают. В условиях инфляции, роста цен на топливо и запчасти человек просто пытается выжить. Многие водители — единственные кормильцы в семье. Да, рост цен может выглядеть как нажива, но чаще это просто попытка заработать хоть что-то в нестабильных условиях.

 Ну а что делать, чтобы такси так быстро не дорожало?

— Агрегаторы должны нести большую ответственность, в том числе за резкие скачки цен. И эта ответственность должна быть зафиксирована на законодательном уровне. Нужно четко прописать, как агрегаторы могут действовать в условиях форс-мажора, на что они имеют право, а на что нет. Закон должен заранее оговаривать такие ситуации, чтобы не было произвола ни с одной стороны.

Параллельно стоит поднимать статус самой профессии. Если мы хотим видеть в такси адекватных, уравновешенных людей, которые действительно оказывают услугу достойного уровня, значит, нужно менять подход. Более строгие критерии отбора, более высокая оплата, социальные гарантии — и в профессию пойдут другие люди, с иным уровнем культуры, мышления и ответственности. А когда зарплата низкая, соцпакета нет, а спрос огромный, не стоит удивляться, что за руль садятся те, кто просто не нашел ничего другого, — говорит Сенников. — Профессия таксиста заслуживает уважения и нормальных условий, тогда и культура этой среды будет меняться.

Вам часто приходится пользоваться услугами такси?

Очень часто
Редко
Почти не пользуюсь
Не пользуюсь совсем
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Рост цен на такси Сбой связи Шатдаун Сбой в работе такси Такси Таксист Генпрокуратора
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление