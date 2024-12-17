«Придумали очередную обдираловку». Эксперты и депутаты раскритиковали резкое повышение штрафов ГАИ

ГАИ будет чем заняться в будущем году Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











1 января 2025 года в России состоится самое масштабное увеличение водительских штрафов за последние 10 лет: депутаты Госдумы в невероятной спешке приняли в трех чтениях соответствующие поправки к КоАП. Но есть еще два важных изменения: скидка за быструю оплату штрафа падает с 50% до 25%, а четверть всех «штрафных» денег отправят в федеральную казну. Раньше эти сборы пополняли исключительно региональные бюджеты.

На сколько увеличатся штрафы

Штрафы увеличили в 1,5 раза. Ниже приведены измененные статьи КоАП и новые штрафы, которые будут действовать с января 2025 года:

статья 12.6 КоАП за неиспользование ремня безопасности — 1500 рублей;

статья 12.8 КоАП за езду в нетрезвом виде — 45 тысяч рублей (плюс лишение прав);

статья 12.9 КоАП за превышение лимитов скорости — в зависимости от степени нарушения штрафы составят 750–7500 рублей;

статья 12.12 КоАП за проезд на запрещающий сигнал — 1500 рублей за первый случай и 7500 рублей за повторное в течение года (без права на скидку);

статья 12.15 КоАП за нарушение правил расположения автомобилей на проезжей части. Штраф за езду по обочине составит 2250 рублей, за выезд на встречку — 1500–2250 рублей (объезд препятствия) или 7500 рублей (остальные случаи);

статья 12.16 КоАП за нарушение требования знаков. В общем случае штраф поднимается до 750 рублей, но, если речь о езде по односторонней дороге против хода, 7500 рублей, за остановку или стоянку под запрещающим знаком — 2250 рублей, за поворот налево или разворот в неразрешенных местах — 1500–2250 рублей;

статья 12.17 КоАП за непредоставление преимущества маршрутному или спецтранспорту. За движение по выделенным полосам штраф возрастает до 2250 рублей, за непропуск спецмашины с маячками и сиреной — 4500–7500 рублей;

статья 12.24 КоАП за причинение вреда здоровью в результате ДТП — 3750–7500 рублей (легкий вред) или 15 000–37 500 рублей (средний вред);

статья 12.26 КоАП за отказ от медосвидетельствования — до 45 тысяч рублей (плюс лишение прав);

статья 12.37 КоАП за езду без полиса ОСАГО — вводится новый штраф 3000–5000 рублей за повторное нарушение в течение года.

Усиливаются многочисленные наказания за нарушения большегрузными и крупногабаритными машинами. Максимальный штраф для их владельцев возрастает до 600 тысяч рублей.

Что будет со скидкой на штрафы

Изменения в статью 32.2 КоАП снижают скидку: если раньше можно было оплатить половину штрафа, теперь — 75%. Попутно продлен срок, когда это можно сделать: вместо 20 суток с момента получения постановления на это отводится 30 суток.

Так, если сейчас минимальный штраф за превышение скорости на 20–40 км/час со скидкой составляет 250 рублей, то с нового года придется оплатить не менее 562 рублей (75% от суммы 750 рублей). Именно этот тип нарушения формирует большую часть «штрафной кассы», поскольку эффективно фиксируется камерами. Принятые поправки создают потенциал для почти двукратного увеличения потока штрафных денег.

Скидка не распространяется на ряд грубых нарушений, например, езду пьяным и повторный проезд на красный.

Штрафы пополнят бюджет РФ

Параллельно Минфин вносит изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие направлять 25% всех собранных штрафов в федеральную казну. Сейчас они оседают в регионах. Мы уже писали, что спешное увеличение штрафов выглядело попыткой пополнить бюджет, и предложения Минфина подтверждают эту гипотезу.

Последний раз масштабное изменение водительских статей КоАП проводили в 2013 году, когда минимальный штраф возрос со 100 до 500 рублей. С тех пор в основном менялись статьи за грубые нарушения, например, шло непрерывное ужесточение наказаний за езду нетрезвым. Костяк же таблицы штрафов оставался неизменным больше 10 лет.

В прошлом году собрано около 150 миллиардов рублей за нарушения ПДД, что составляет менее 0,5% бюджета РФ. При этом 73% штрафов пришлись на одно нарушение — превышение скорости на 20–40 км/час.

Что думают эксперты

Мнения о резком увеличении штрафов разошлись. С одной стороны, их не поднимали давно, и накопленная инфляция за этот период значительно больше 50%, на которые увеличивают штрафы (то есть в реальном выражении штрафы всё же мягче, чем в 2013 году). Но многие обращают внимание на спешность принятия поправок и неудачный момент, когда общий рост цен создает тревожные настроения в обществе.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что поправки не были достаточно обсуждены и выглядят неоднородными:

— Почему, к примеру, штраф за перевозку детей без кресел решили не повышать? — задается он вопросом. — Более 600 тысяч штрафов в год: нарушение напрямую влияет на детскую смертность. Вообще никто из органов исполнительной власти ничего не сказал про это повышение. Ни слова ни от ГАИ, ни от других ответственных структур. Более того, даже на государственных каналах сюжеты про повышение штрафов выходили без участия чиновников, а эксперты дружно выступали против . Даже из общественного совета при МВД. Журналисты тоже, понятно, делали акцент на негативных последствиях.

Эксперт убежден, что большого влияния на безопасность новые штрафы не окажут:

— Категории максимального риска — пьющие за рулем, мажоры с тысячами штрафов, блогеры и дрифтеры — это повышение не заметят. Обычные водители раньше оплачивали со скидкой 50%. Будут ли они так же спешить ради скидки 25%? Большие сомнения. Нужно будет оценить собираемость выписанных штрафов через год. Незамеченным СМИ прошло предложение направлять 25% от собираемых штрафов в федеральный бюджет. Регионы, таким образом, из-за отказа водителей от ранней оплаты и необходимости делиться с Москвой рискуют получить даже меньше денег, чем сейчас. Нужно переходить к умному администрированию штрафов. Будем готовить поправки в КоАП: есть мысли на этот счет.

Против новых штрафов выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов:

— Эта инициатива правительства не имеет ничего общего с безопасностью на дорогах. Проблема не в размере штрафа. Кого мы намерены этим наказать? Отморозки за рулем чихать хотели на штрафы, они их просто не платят, а богатеньким лихачам любая сумма нипочем. Пострадает масса законопослушных водителей, которых время от времени «ловят» камеры. Для них еще и скидка за быструю оплату сократится вдвое, до 25%. И правительству, и депутатам надо думать над ужесточением наказания для злостных нарушителей, для тех, кто представляет реальную угрозу для окружающих, а не придумывать очередную обираловку, — считает глава думской фракции.

В Госдуме против новых поправок проголосовали 23% депутатов (из числа голосовавших), еще 4% воздержались, за были 73%. Не поддержала инициативу ЛДПР. Ее депутат Ярослав Нилов считает, что пополнять бюджет нужно иными способами.

— Кратное увеличение штрафов для автолюбителей в такое непростое для страны время как минимум несвоевременно, а как максимум — разорительно. Но никак не про безопасность, — убежден он.

Как вы относитесь к 1,5-кратному увеличению штрафов с 1 января 2025 года? Положительно: прежние штрафы слишком малы Равнодушно: просто не нарушайте Отрицательно: явно пополняют бюджет