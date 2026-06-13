В Ярославском зоопарке пополнение: кто родился

В Ярославском зоопарке родился кенгуру Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском зоопарке в семье кенгуру родился малыш. Сотрудники рассказали о пополнении 11 июня. Правда, точно определить день рождения кенгуренка не получилось: неокрепший малыш скрывался в сумке у матери несколько месяцев.

«Всего месяц назад сотрудники зоопарка впервые заметили в сумке мамы-кенгуру Кайры крошечную мордочку, которая робко выглядывала наружу. А сегодня кенгуренок уже заметно подрос: он всё смелее высовывается из сумки, с любопытством оглядывается по сторонам и внимательно изучает окружающий мир», — рассказали в Ярославском зоопарке.

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Пол малыша пока не определили. Сотрудники зоопарка объяснили, что сделать это в таком возрасте невозможно. Имени у нового обитателя тоже еще нет, но уже вскоре опекуны придумают, как будут звать кенгуренка.

Напомним, в начале 2024 года в Ярославском зоопарке родился кенгуренок Крош. Он прославился на всю страну из-за того, что угодил в криминальную историю. В ночь на 27 сентября 2024 года Крош пропал из зоопарка. Как оказалось, кенгуренка похитили.