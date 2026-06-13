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Животные В Ярославском зоопарке пополнение: кто родился

В Ярославском зоопарке пополнение: кто родился

Любуемся кадрами с новым обитателем

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В Ярославском зоопарке родился кенгуру | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославском зоопарке родился кенгуру | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском зоопарке родился кенгуру

Источник:

Ярославский зоопарк / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском зоопарке в семье кенгуру родился малыш. Сотрудники рассказали о пополнении 11 июня. Правда, точно определить день рождения кенгуренка не получилось: неокрепший малыш скрывался в сумке у матери несколько месяцев.

«Всего месяц назад сотрудники зоопарка впервые заметили в сумке мамы-кенгуру Кайры крошечную мордочку, которая робко выглядывала наружу. А сегодня кенгуренок уже заметно подрос: он всё смелее высовывается из сумки, с любопытством оглядывается по сторонам и внимательно изучает окружающий мир», — рассказали в Ярославском зоопарке.

Только посмотрите на этого малыша! | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.comТолько посмотрите на этого малыша! | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com
Кенгуренок еще держится рядом с мамой | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.comКенгуренок еще держится рядом с мамой | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com
Какая милая мордочка! | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.comКакая милая мордочка! | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com
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Скоро у нового обитателя появится имя | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.comСкоро у нового обитателя появится имя | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com

Пол малыша пока не определили. Сотрудники зоопарка объяснили, что сделать это в таком возрасте невозможно. Имени у нового обитателя тоже еще нет, но уже вскоре опекуны придумают, как будут звать кенгуренка.

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Напомним, в начале 2024 года в Ярославском зоопарке родился кенгуренок Крош. Он прославился на всю страну из-за того, что угодил в криминальную историю. В ночь на 27 сентября 2024 года Крош пропал из зоопарка. Как оказалось, кенгуренка похитили.

2 октября этого же года подозреваемого задержали, через два дня отправили в СИЗО. А сам Крош вскоре переехал в зоопарк в Костроме.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
21 минута
Не мышонка не лягушка, а неведома зверушка.
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Гость
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