Ярославский кенгуренок Крош переехал в другой зоопарк: куда

Ярославский кенгуренок Крош переехал в Кострому Источник: ярославский зоопарк











Кенгуренок Крош переехал из Ярославля в зоопарк Костромы. О скором переезде Кроша в ярославском зоопарке заявляли еще в ноябре.

— Переезд состоялся на прошлой неделе. По нашим данным все прошло хорошо. Крош на новом месте чувствует себя отлично, — добавили сотрудники ярославского зоопарка.

В костромском зоопарке сказали, что зверек сейчас находится в карантине.

Напомним, кенгуренок Крош родился в начале 2024 года и прославился на всю страну из-за того, что угодлил в криминальную историю. В ночь на 27 сентября Крош пропал из ярославского зоопарка. Как оказалось кенгуроенка похитили. Почти одновременно с этим двоих детенышей кенгуру украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.

Подозреваемого в хищении зверей задержали 2 октября на вокзале в Александрове Владимирской области. Им оказался 31-летний житель Вологодской области Иван Некрасов. В сумке, которая была у мужчины, обнаружили двух кенгурят из Калужской области. Один из них, к сожалению, погиб. Некрасов заявил, что хотел кенгурят обменять на обезьяну.

Кроша на тот момент похититель уже продал частнику в подмосковный Королев. К счастью, малыша удалось найти и вернуть домой.