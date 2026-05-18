Вышла с медвежатами к людям: как жила и воспитывала детенышей-сирот старейшая белая медведица России

В конце 90-х в Пермский зоопарк из Казани привезли взрослую медведицу Амдерму , названную в честь поселка на Крайнем Севере, к которому она когда-то прибилась. Хищница побывала в Ленинградском и Казанском зоопарках, но свой постоянный дом обрела именно в Перми. Здесь она родила несколько медвежат, воспитала двух чужих и дожила до солидных 38 лет. Рассказываем ее историю в коротком видео.

Ее медвежонок остался в Санкт-Петербурге, а саму Амдерму перевезли в Москву, но там она не прижилась. Отвезли в Казань, однако своенравная медведица не сдружилась с местным самцом. Так что в 1997 году ее отправили в Пермь к молодому белому медведю Юкону. С ним она родила пятерых медвежат — после они разъехались по России и миру. Также Амдерма взрастила двух медвежат-сироток — Милу и Сэрику. «Бабушки Амы», как ее ласково называли сотрудники, не стало в 2018 году в возрасте 38 лет. Она до сих пор считается самой старой среди белых медведей России.