Животные Вышла с медвежатами к людям: как жила и воспитывала детенышей-сирот старейшая белая медведица России

Амдерма с равной нежностью заботилась о своих и чужих медвежатах. Ее история — в видео

479

Амдерма прожила долгую и насыщенную жизнь

Источник:

Городские медиа

В конце 90-х в Пермский зоопарк из Казани привезли взрослую медведицу Амдерму, названную в честь поселка на Крайнем Севере, к которому она когда-то прибилась. Хищница побывала в Ленинградском и Казанском зоопарках, но свой постоянный дом обрела именно в Перми. Здесь она родила несколько медвежат, воспитала двух чужих и дожила до солидных 38 лет. Рассказываем ее историю в коротком видео.

В 80-е в далеком северном поселке Амдерма к людям вышла взрослая белая медведица с двумя медвежатами в поисках еды. Когда местные поняли, что прогнать медвежье семейство не получится, вызвали зоологов — они забрали медведицу и детенышей в Ленинградский зоопарк.

Ее медвежонок остался в Санкт-Петербурге, а саму Амдерму перевезли в Москву, но там она не прижилась. Отвезли в Казань, однако своенравная медведица не сдружилась с местным самцом. Так что в 1997 году ее отправили в Пермь к молодому белому медведю Юкону. С ним она родила пятерых медвежат — после они разъехались по России и миру. Также Амдерма взрастила двух медвежат-сироток — Милу и Сэрику. «Бабушки Амы», как ее ласково называли сотрудники, не стало в 2018 году в возрасте 38 лет. Она до сих пор считается самой старой среди белых медведей России.

Тома Минадзе
Амдерма Белая медведица Зоопарк
Гость
18 мая, 19:36
Хорошая и грустная история. Всегда очень терять любимых.и тут уже не важно человек или животное. Диллинджер
