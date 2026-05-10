«Она весит всего 20 граммов и боится вас больше, чем вы ее». Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

Трогать летучую мышь руками не стоит Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

Летом каких только незваных гостей в дом не попадает. Но ладно, если это муха или пчела, тут тапок и газета в помощь. Но летучая мышь! Страшный вампир, который издает жуткие звуки и скалится. Что делать? Кого звать на помощь? А вдруг они и правда пьют кровь и могут позвать в вашу квартиру всю свою родню на постоянное место жительства? А что, если она укусит человека? Корреспондент редакции 26.RU поговорила о рукокрылых с директором Центра охраны животных «Наша природа», зоологом Еленой Шерстяных. Специалист ответила на самые распространенные вопросы о летунах, рассказала, почему бояться их не стоит и что делать, если зверушка залетела к вам в квартиру.

Почему летучие мыши влетают в окна?

Как объяснила Елена Шерстяных, чаще всего в квартиры и дома залетают молодые неопытные особи. Обычно это происходит ближе к осени.

— Лето — пора размножения, и молодых мышей в это время особенно много. Именно они, еще не набравшиеся опыта, чаще всего ошибаются и залетают в открытые окна, — говорит эксперт.

В конце лета — начале осени молодые мыши активно осваивают новые территории и ищут места для зимовки или начинают первую в жизни миграцию. Многоэтажные дома при этом они воспринимают как аналог природных убежищ — что-то вроде скал и пещер с нишами.

— Взрослые опытные особи реже попадают в такие передряги: у них уже есть свои проверенные убежища — дупла, чердаки, пещеры, щели в зданиях. Однако и они могут залететь не в ту дверь: весна и осень — сезон миграции, и многие зверьки летят из соседних регионов, выбирая временные убежища по пути. Таким убежищем может стать ваша квартира, — объясняет зоолог.

Нападают ли мыши на людей

Это стопроцентный миф — у летучей мыши нет ни единого мотива бросаться на человека и кусать его.

— Вы не комар, не жук и не бабочка. Вы не входите в ее рацион. Наши летучие мыши — насекомоядные, кровью они не питаются. Единственная причина, по которой мышь может укусить человека, — это самозащита, — категорично говорит Елена Шерстяных. — Если вы нашли зверька и схватили его голыми руками, он будет обороняться. Зверек весит 5–20 граммов, и кроме маленьких зубов, приспособленных для пережевывания жуков, у него ничего нет. А тут вы, такой большой и опасный.

Мы не могли не спросить, действительно ли рукокрылые пьют кровь, — ведь не мог же этот миф взяться из ниоткуда.

— Российские летучие мыши не пьют кровь, — отвечает наша собеседница. — В мире существуют три вида летучих мышей-вампиров. Но живут они исключительно в Центральной и Южной Америке — от Мексики до Аргентины. В России, Европе и на всём евразийском континенте кровососущих летучих мышей нет и никогда не было.

По словам Елены Шерстяных, наши мыши ведут себя исключительно прилично: они не вцепляются в волосы и не нападают на спящих:

— Для этого нет ни мотива, ни физической возможности. Они не грызут провода и не портят мебель. Они вообще не грызут ничего, кроме насекомых.

Если на улице тепло, просто оставьте окно открытым — мышь вылетит сама Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Пошаговая инструкция: что делать, если домой залетела летучая мышь

Мы попросили Елену Шерстяных составить понятный алгоритм действий. Сохраняйте — пригодится.

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие.

Летучая мышь не представляет угрозы и не станет нападать, но может пытаться напугать вас: расправлять крылья, подпрыгивать или шипеть. Помните: это крохотное животное весом 20 граммов боится вас гораздо больше, чем вы его.

Шаг 2. Оцените сезон.

Если на улице холодно (ночные температуры ниже +10 °C) — не выпускайте мышь! На улице она просто погибнет. Аккуратно возьмите зверька — но только не голыми руками, наденьте плотные перчатки или вооружитесь полотенцем. Посадите животное в коробку из-под обуви, закройте крышкой и зафиксируйте скотчем. Летучие мыши, даже если кажутся вялыми, могут быстро восстановиться и сбежать. И не забудьте сделать в коробке несколько дырок для вентиляции.

Шаг 3. Если на улице тепло — откройте окно.

Когда на улице тепло и летают насекомые, закройте дверь в комнату, где находится мышь, и откройте окно настежь. С вероятностью 99% она найдет выход сама — в помещении нет еды, а снаружи она есть.

Шаг 4. Не кормите!

Не кормите летучую мышь, пока не поговорите со специалистом. Голод будет для нее безопаснее, чем неподходящая еда.

Шаг 5. Не пытайтесь оставить ее как питомца.

В природе летучие мыши живут от 5 до 40 лет. Дома — чаще всего несколько недель. Ухаживать за ними невероятно сложно, ручными они не становятся, а забирать их из дикой природы незаконно.

Шаг 6. Куда девать мышь?

В некоторых городах, например, в Краснодаре, Воронеже есть некоммерческие организации, которые помогают летучим мышам. Если в вашем городе такой нет, то просто поймайте мышь в коробку и вынесите ее в парк.

Летучие мыши зимуют в холодильниках. В центрах помощи рукокрылым по всему миру — и в России тоже — обычный бытовой холодильник используется как зимняя спальня для летучих мышей. Почему холодильник? Потому что это единственное место, где можно поддерживать стабильную температуру около +3…–5 °C — как в пещере, где мыши должны спать зимой. Если мышь проснулась посреди зимы во время оттепели, она не сможет заснуть снова и погибнет от голода и холода.

Так, в Уфе школьница нашла на улице замерзающего мышонка весом 9 граммов. Специалисты откормили его сверчками до 17 граммов, дали имя Пушкин — и уложили спать в холодильник. А в Московском зоопарке работает специальный центр зимней передержки рукокрылых. На полках в прохладном помещении плотными рядами стоят контейнеры, в каждом из которых, повиснув вниз головой, спит мышка.

А вы знали, что летучие мыши зимуют в холодильниках? Источник: предоставлено Еленой Шерстяных

Москитные сетки защитят квартиру от летунов?

Да! Москитная сетка — это непреодолимая преграда для этих зверьков. Елена Шерстяных объясняет: даже самые мелкие виды рукокрылых, такие как нетопырь-карлик весом 4–6 граммов, физически не могут проникнуть сквозь ячейку стандартной сетки (1–1,5 мм).

— Позвоночное животное просто не поместится в такое отверстие. Чтобы пролезть в щель, мыши нужно минимум 1 см свободного пространства — но это уже про дыры, а не про целую сетку, — говорит эксперт.

Однако наличие москитных сеток не стопроцентная гарантия, что встреча со зверьком вам не светит. Летучие мыши — мастера проникать туда, где их совсем не ждут. Их находят в почтовых ящиках, в ботинках (особенно на дачах), в папках с документами налоговой службы, в театрах, полицейских участках, школьных кабинетах и даже на дрейфующих в открытом море кораблях.

— Мышь просто ищет темное, тихое, укромное место. А город — это огромный лабиринт из щелей, чердаков, подвалов, вентиляции и открытых форточек, — добавляет зоолог.

Правда ли, что залетевшая мышь ультразвуком зовет на помощь сородичей?

По словам Елены Шерстяных, научного подтверждения этому факту нет.

— Да, летучие мыши постоянно общаются с помощью ультразвука. Они издают сигналы для эхолокации, чтобы ориентироваться в пространстве, находить добычу и избегать препятствий. Кроме того, у них есть и социальные звуки — для общения с сородичами, привлечения партнеров, выражения недовольства или страха.

Когда мышь залетает в квартиру, она, конечно, может издавать ультразвуковые сигналы. Но своих сородичей она так не позовет — потому что ультразвук сильно затухает даже в воздухе, а через стены и вовсе практически не проходит, — объясняет она.

Впрочем, научные исследования показывают, что крики бедствия действительно привлекают внимание других рукокрылых в определенных ситуациях — например, если крик раздается вблизи дневного убежища, сородичи могут подлететь, чтобы оценить опасность.

Интересный факт: самки летучих мышей, прилетев с удачной охоты, запросто могут поделиться пищей с чужими голодающими детенышами. Такое поведение прежде всего характерно для южноамериканских летучих мышей-вампиров. Ученые наблюдали, как сытые особи отрыгивают кровь и кормят голодных сородичей — даже если те им не родственники. Это классический пример реципрокного альтруизма («ты мне — я тебе») в животном мире.

— У наших же европейских насекомоядных видов такое поведение встречается гораздо реже и не так ярко выражено. В целом рукокрылые — довольно социальные животные, и отдельные проявления взаимопомощи у них можно наблюдать, — говорит специалист.

Можно ли заразиться коронавирусом от летучей мыши?

Зоолог объясняет: в организме рукокрылых, особенно тропических видов, действительно обнаруживали возбудителей, которые при определенных условиях могут быть опасны для человека — в том числе разные виды коронавирусов.

— Но здесь важно слово «теоретически». Большинство этих вирусов — эндемики тропических регионов, и их природные резервуары — виды летучих мышей, которые в нашей стране не обитают. Чтобы заразиться от летучей мыши, нужно очень постараться. Вирусы не передаются через воздух при случайной встрече. Заражение возможно только при прямом контакте с биологическими жидкостями животного — слюной, кровью, фекалиями. Риск заразиться для обычного человека стремится к нулю, — развенчивает популярный миф Елена Шерстяных.

По ее словам, большинство громких случаев (вроде вспышек лихорадки Нипах в Азии) происходили там, где люди целенаправленно контактировали с мышами: ели их, пили некипяченое финиковое вино, в которое могли попасть выделения животных, или жили в пещерах с огромными колониями.

— Это совершенно другая история, не имеющая отношения к повседневной жизни в городе, — добавляет эксперт.

«Меня укусила мышь! Я теперь умру?»

Разберем по пунктам. Правда ли, что летучие мыши переносят бешенство? Теоретически — да. Как и любые дикие млекопитающие: лисы, ежи, белки, бездомные собаки и кошки. А практически — таких случаев крайне мало.

Врач-эпидемиолог Ростовского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Анна Городова подтверждает: летучие мыши действительно могут быть переносчиками бешенства. Но важно смотреть на статистику. По данным Роспотребнадзора, за последние десятилетия в России не зарегистрировано ни одного случая заражения человека бешенством от летучей мыши. Главные переносчики бешенства — собаки, кошки и дикие хищники (лисы, енотовидные собаки).

А что насчет «неизвестных смертельных инфекций»?

В интернете периодически всплывают истории в духе: «Мужчину укусила летучая мышь — и он умер от неизвестной инфекции».

— С научной точки зрения, такие рассказы — классическая логическая ошибка. Человек мог умереть от чего угодно: оторвавшийся тромб, сердечный приступ, заражение крови. Но если за пару недель до этого его укусила летучая мышь (или просто пролетела мимо), в обывательском сознании эти два события немедленно связываются, — комментирует наша собеседница.

Елена добавляет: в профессиональной медицинской литературе нет ни одного задокументированного случая смерти от «неизвестной инфекции» после контакта с летучей мышью в России в целом за последние десятилетия.

— А фраза «неизвестная инфекция» — это оксюморон. Если инфекция неизвестна, то никто не может доказать, что она связана с укусом мыши. Это просто способ назвать страшное и неизведанное, — считает она.

Что делать, если вас всё-таки укусила летучая мышь?

Если такое всё-таки приключилось, нужно немедленно обратиться в травмпункт. Это нужно сделать в случае укуса любого дикого животного. Вам поставят антирабическую вакцину — придется пройти курс из шести уколов в плечо, который длится целых три месяца.

Всё это время и еще полгода после нельзя пить алкоголь, а в первые несколько часов после инъекции нужно избегать еще и стимулирующих напитков вроде кофе. Но это небольшая плата за здоровье. Напомним, бешенство в 100% случаев заканчивается смертью, если вакцина не была введена вовремя.

Особенно часто мыши влетают в окна в южных регионах Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Почему на Северном Кавказе мышей больше, чем в других регионах?

Один из самых богатых по видовому разнообразию рукокрылых регионов — Северный Кавказ. Для сравнения: в Воронежской области обитает около 15 видов летучих мышей, в Дагестане — не менее 26.

Причин тому специалисты называют несколько. Первая — климат. Теплое и продолжительное лето, а значит, много летающих насекомых — корма для мышей.

Причина вторая: география. Кавказ — на стыке Европы, Средиземноморья и Передней Азии. Здесь сходятся фауны разных регионов. Например, большой и малый подковоносы встречаются в России только на Кавказе.

Причина третья: пещеры. Северный Кавказ — регион карстовых массивов, известняковых пещер, гротов и скальных ниш. В известняковых пещерах Лагонак, Хосты, Трю-Ятыргварта зимуют огромные колонии рукокрылых.

Три факта, узнав которые, вы перестанете бояться летучих мышей (наверное)