«С детства я хотела две вещи: микрофон и лошадку»: как ведущая спасла с мясобойни своенравного коня Ромео

«С детства я хотела две вещи: микрофон и лошадку»: как ведущая спасла с мясобойни своенравного коня Ромео

Каково это — быть коневладельцем в наше время: видео

165
Источник:

Городские медиа

«С детства я хотела две вещи — это микрофон и лошадку. Кажется, сбылось», — говорит радиоведущая из Томска Светлана Славина. Восемь лет назад она спасла коня по имени Ромео, выкупив его за 60 тысяч рублей, и уберегла животное от забоя на мясо. С тех пор они неразлучны.

Однако любви с первого взгляда не случилось, а своенравный конь и не думал рассыпаться в благодарностях за спасенную жизнь.

«Чтобы подружиться с собакой, достаточно уронить буженину на пол. И всё, она за тобой пойдет. С лошадью немножечко не так: ты должен заслужить ее доверие. Так вот с Ромео у нас случались, конечно, конфликты, случались покусы, побои. С его стороны», — рассказывает Светлана.

Конь постоянно требует не только внимания и заботы, но и немалых вложений.

«Лошади болеют точно так же, как и люди, только в несколько раз дороже. Например, все девочки вкалывают в губы гиалуронку, а я вкалываю гиалуроновую кислоту в ногу своему коню, потому что он хромает. Это, кстати, стоит дороже, чем в губы», — говорит радиоведущая.

О дружбе Светланы и Ромео смотрите в видео выше.

Анастасия ХарламоваАнастасия Харламова
Анастасия Харламова
корреспондент
Конь Животные в беде
Рекомендуем