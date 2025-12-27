НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Будет организован выезд егеря»: стало известно, залегли ли медведи в ярославских лесах в спячку

«Будет организован выезд егеря»: стало известно, залегли ли медведи в ярославских лесах в спячку

Публикуем ответ Министерства природопользования и лесного хозяйства

Начало этой зимы в Ярославской области выдалось теплым. На протяжении многих дней столбики термометров держались в районе 0 градусов. Да и снег выпал лишь к концу месяца.

В региональном Министерстве природопользования и лесного хозяйства рассказали, чем сейчас заняты ярославские мишки, которые с осени готовились ко сну.

«Медведи уже ушли в спячку, шатуны зафиксированы не были», — прокомментировали 76.RU в министерстве.

Шатунами называют медведей, который выходят из спячки в середине зимы и начинают бродить по лесу в поисках пропитания. Такое происходит также в тех случаях, когда зверь не успевает нагулять необходимый запас жира.

Напомним, прошлая теплая зима раньше времени разбудила косолапых. Для жителей региона даже выпускали предупреждение о проснувшихся особях. В этом году в Министерстве также предостерегают об опасности встречи с медведем в зимнем лесу.

«Если вы увидели медведя или его следы в зимний период, необходимо как можно быстрее покинуть это место и сообщить информацию по единому телефону экстренных служб 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля 8 (4852) 40 — 40 — 40. По каждому такому сигналу будет организован выезд на место государственного охотинспектора, либо егеря», — сообщили в Министерстве.

Напомним, согласно подсчетам, в Ярославской области обитает более 1,4 тысячи медведей. Больше всего косолапых прячется в лесах Пошехонского, Первомайского и Любимского районов.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Медведь Лес
