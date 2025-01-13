Ярославцев предупредили о медведях-шатунах: теплая зима разбудила косолапых в Центральной России

Теплая погода может спровоцировать раннее пробуждение медведей Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Теплая зима может досрочно разбудить медведей в лесах. Сообщения о шатунах появились в начале января в пабликах Подмосковья. В них приводится фото медведя, бредущего по заснеженному лесу. В подписи говорится, что косолапого видели между Хотьково и Сергиевым Посадом.

В ярославском Министерстве лесного хозяйства и природопользования подтвердили, что погодные условия сейчас действительно могут спровоцировать пробуждение топтыгиных.

— В связи с аномально теплой погодой и прошедшими дождями не исключены случаи подтопления медвежьих берлог, что может привести к пробуждению отдельных особей медведей. Перед залеганием в спячку медведи обычно запасают достаточное количество жира в организме. Поэтому проснувшиеся из-за подтопления животные вероятнее всего найдут новое место для спячки. Главное, чтобы этот процесс не затянулся, так как с пробуждением скорость метаболизма у животного возрастает, поэтому накопившиеся жировые запасы расходуются быстрее, — отметили специалисты.

По данным Министерства, в Ярославской области пока шатунов не зафиксировано. Но если вы случайно встретите такого зверя, эксперты советуют максимально быстро покинуть территорию и сообщить информацию по единому телефону экстренных служб 112.

— По каждому такому сигналу будет организован выезд на место государственного охотинспектора либо егеря, — отметили в Министерстве.

Между тем, в ярославском зоопарке порталу 76.RU сообщили, что все их подопечные, которые впадают в спячку, продолжают спать, погода на них не действует.

Напомним, в середине декабря 2024 года мы писали, что следы от когтей медведя находили в Рыбинском районе. Тогда предполагалось, что их оставил зверь, который еще не впал в спячку.