Зима На Урал нагрянули 30-градусные морозы и снегопады. Когда зима доберется до Ярославской области?

На Урал нагрянули 30-градусные морозы и снегопады. Когда зима доберется до Ярославской области?

Публикуем прогноз синоптиков

123
Когда выпадет снег в регионах Центральной России&nbsp;— прогноз синоптиков | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКогда выпадет снег в регионах Центральной России&nbsp;— прогноз синоптиков | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Когда выпадет снег в регионах Центральной России — прогноз синоптиков

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Города Урала второй день заметает обильным снегопадом. Как сообщают наши коллеги из E1.RU, в Екатеринбурге уже образовались плотные сугробы, город встал в пробки. На территории Свердловской области действует предупреждение от МЧС из-за экстремальной погоды, ожидается похолодание до -31 градуса. Возможны снежные заносы и метель.

В Центральной России существенные осадки на этой неделе маловероятны, на погоду влияют поля фронтальной облачности. 8 декабря в Ярославле прошел небольшой снегопад.

Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», прогнозируется похолодание до -3 градусов и влажность 95%. Ближайшей ночью переменная облачность, температура -1…+1 °C. Давление немного выше нормы.

Улицы Екатеринбурга замело снегом | Источник: читатель E1.RUУлицы Екатеринбурга замело снегом | Источник: читатель E1.RU
В город пришла настоящая зима | Источник: читатель E1.RUВ город пришла настоящая зима | Источник: читатель E1.RU
Многие автомобилисты в этот раз оставили машины | Источник: читатель E1.RUМногие автомобилисты в этот раз оставили машины | Источник: читатель E1.RU

До конца рабочей недели в Ярославле будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Температура воздуха варьируется от -1 до +1 градуса. В Гидрометцентре России также предупреждают о гололедице на дорогах в Ярославской области. Ближе к концу недели прогнозируется похолодание до -15 градусов.

Согласно прогнозу, похолодание в ближайшее время также ожидается в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Ранее мы вместе с гидрологами разбирались, повторится ли обмеление Волги из-за бесснежной зимы.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Снег Прогноз погоды Похолодание
