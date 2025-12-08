На Урал нагрянули 30-градусные морозы и снегопады. Когда зима доберется до Ярославской области?

Когда выпадет снег в регионах Центральной России — прогноз синоптиков Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Города Урала второй день заметает обильным снегопадом. Как сообщают наши коллеги из E1.RU, в Екатеринбурге уже образовались плотные сугробы, город встал в пробки. На территории Свердловской области действует предупреждение от МЧС из-за экстремальной погоды, ожидается похолодание до -31 градуса. Возможны снежные заносы и метель.

В Центральной России существенные осадки на этой неделе маловероятны, на погоду влияют поля фронтальной облачности. 8 декабря в Ярославле прошел небольшой снегопад.

Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», прогнозируется похолодание до -3 градусов и влажность 95%. Ближайшей ночью переменная облачность, температура -1…+1 °C. Давление немного выше нормы.

До конца рабочей недели в Ярославле будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Температура воздуха варьируется от -1 до +1 градуса. В Гидрометцентре России также предупреждают о гололедице на дорогах в Ярославской области. Ближе к концу недели прогнозируется похолодание до -15 градусов.

Согласно прогнозу, похолодание в ближайшее время также ожидается в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.