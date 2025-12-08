На Урал нагрянули 30-градусные морозы и снегопады. Когда зима доберется до Ярославской области?

Города Урала второй день заметает обильным снегопадом. Как сообщают наши коллеги из E1.RU, в Екатеринбурге уже образовались плотные сугробы, город встал в пробки. На территории Свердловской области действует предупреждение от МЧС из-за экстремальной погоды, ожидается похолодание до -31 градуса. Возможны снежные заносы и метель.
В Центральной России существенные осадки на этой неделе маловероятны, на погоду влияют поля фронтальной облачности. 8 декабря в Ярославле прошел небольшой снегопад.
Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», прогнозируется похолодание до -3 градусов и влажность 95%. Ближайшей ночью переменная облачность, температура -1…+1 °C. Давление немного выше нормы.
До конца рабочей недели в Ярославле будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Температура воздуха варьируется от -1 до +1 градуса. В Гидрометцентре России также предупреждают о гололедице на дорогах в Ярославской области. Ближе к концу недели прогнозируется похолодание до -15 градусов.
Согласно прогнозу, похолодание в ближайшее время также ожидается в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.
Ранее мы вместе с гидрологами разбирались, повторится ли обмеление Волги из-за бесснежной зимы.