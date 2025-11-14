«Может напасть на человека». Как медведи готовятся к спячке и как выглядят их берлоги

Осенью медведь активно готовится к зиме и нагуливает жир Источник: А. Е. Волков / Керженский заповедник

Приближается зима, и совсем скоро хозяева леса — медведи — начнут впадать в спячку. Недавно видео об этом на сайте NN.RU собрало массу просмотров. Решили рассказать об этом подробнее. Хозяевам леса перед спячкой нужно запастись большим количеством жира, обрасти плотным мехом и отыскать уютную берлогу. Но как сильно косолапые набирают вес и что будет, если они не успеют «разъесться»? Как долго они могут проспать и не влияет ли на их сон пресловутое глобальное потепление? А что из себя представляет берлога?

Наши коллеги из NN.RU узнали ответы на эти вопросы у экспертов. О спячке грозных хищников рассказали кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского Андрей Лебединский и сотрудник ФГБУ «Нижегородское Поволжье» (в его состав входит Керженский заповедник) Ольга Гореловская.

Для начала мы на всякий случай расскажем вам, зачем медведи вообще уходят в спячку (вдруг кто-то в школе пропустил мимо ушей!). Для них это оптимальный способ пережить зиму: растительной пищи практически нет, снег затрудняет процесс охоты, а потому прокормить себя в это суровое время года такому крупному животному крайне сложно. Так что зимой косолапые предпочитают просто спать. В это время все процессы в их организме замедляются, температура снижается, и в таком режиме «жесткой экономии» они способны пролежать до весны. Однако «отдыху» предшествует период основательной подготовки.

— Осень — это как раз то время, когда медведи готовятся к залеганию в спячку. Они едят всё подряд, потому что в противном случае не накопят достаточное количество жира и не смогут нормально провести зиму. Так что сейчас они активно питаются и обычно в конце ноября — начале декабря, в зависимости от погодных условий, залегают в берлоги. Самое позднее, когда мы видели следы медведя на уже выпавшем снегу, — это 21 декабря. То есть к Новому году они все ложатся спать, — рассказала сотрудница «Нижегородского Поволжья» Ольга Гореловская.

По словам сотрудника ННГУ Андрея Лебединского, в наших широтах медведи выходят из спячки в конце марта — начале апреля, когда появляются проталины и первая растительная пища. Причем на продолжительность их сна во многом влияют погодные условия.

— У медведей всё не так жестко определено, как, например, у птиц, особенно перелетных. Ласточка, вне зависимости от погоды, улетит в определенные числа, потому что ей лететь очень долго и должна быть гарантия, что по дороге она найдет еду. Поэтому у птиц местные погодные условия в меньшей степени определяют время прилета и отлета. А медведь — ну чего он? Если зима задерживается, он может залечь позже, пока есть возможность собрать какую-то пищу. И при ранней весне он точно так же может выйти из спячки раньше и начать искать себе пропитание, — отметил Андрей Лебединский.

Источник: А. Е. Волков / Керженский заповедник

Соответственно, чем регион южнее, тем медвежий сон короче, но из-за более-менее выровненного климата эта разница не настолько заметна. Можно было бы предположить, что из-за глобального потепления продолжительность спячки медведей в последние годы стала короче, но такой взаимосвязи пока не наблюдается.

— Прошлая зима была теплая, и сейчас у нас осень долгая, снег фактически не выпадал, но один-два года еще ничего не говорят. Потому что позапрошлая зима, например, была сильно морозная — там до -30 с лишним градусов опускалась температура, причем довольно надолго. Поэтому утверждать, что у медведей сейчас что-то меняется в связи с глобальным потеплением, я бы не стал. Но, конечно, погодные условия каждого года могут менять продолжительность спячки.

Чтобы зима прошла спокойно, медведю необходимо накопить достаточное количество жировых запасов. По словам доктора биологических наук, главного научного сотрудника Кавказского заповедника Анатолия Кудактина, перед спячкой жировая масса зверя должна составлять не менее ⅓ от его веса. Это достаточно внушительное число, если учитывать, что взрослая особь, как правило, весит около 100 кг и больше, а у некоторых вес достигает 300–400 кг.

Как отметил Андрей Лебединский, во время сна медведь теряет до 15–20% веса. Если набрать необходимое количество жиров к холодам не получилось, медведь может проснуться посреди зимы (или вовсе не уйти в спячку), и тогда на его пути лучше не попадаться.

— Медведь, у которого по какой-то причине прервана спячка, очень опасен, потому что в поисках пищи может напасть и на человека. Зимой еду ему добыть очень трудно: сочной зелени и плодов нет, всё покрыто снегом, в который он проваливается из-за относительно коротких лап. В таких условиях догнать какого-нибудь зайца у него вряд ли получится, а вот человек по сугробам бегает не настолько быстро. Поэтому с шатунами лучше не сталкиваться: голодные они готовы есть всё, что попадется, — подчеркнул Лебединский.

Еще одно дело, которое хищник должен уладить до начала морозов, — это найти себе берлогу. По словам Ольги Гореловской, медведь — животное территориальное: у каждого из них в лесу есть свой участок, который он охраняет и занимает в течение долгого времени. В чужие берлоги эти звери, как правило, не залезают, а в Керженском заповеднике они предпочитают даже свое укрытие не использовать по несколько раз. А что вообще из себя представляет берлога медведя?

В качестве укрытия медведи нередко выбирают ямы Источник: А. Е. Волков / Керженский заповедник

— Конечно, это не та земляночка с дымом из трубы, которую рисуют во всяких детских книжках и показывают в мультфильмах. Медведь просто выбирает какую-нибудь яму, завал, на который упало несколько деревьев, и ложится туда спать, а сверху его еще снегом засыпает, — говорит сотрудница Керженского заповедника.

Андрей Лебединский описывает зимнее лежбище зверя схожим образом: «Это обычно какая-то яма, место под корнями дерева, где можно найти площадку, закрытую сверху. Ниши, карстовые провалы, просто изменения рельефа, которые частично завалены. То есть варианты могут быть самые разные. На будущий год он, вероятно, может использовать то же укрытие, а вот насчет его сородичей — сложный вопрос. У них обонятельная коммуникация: почувствовав чужой запах, это животное во избежание конфликтов, скорее всего, не станет занимать берлогу».

Вот так выглядит берлога медведя по весне. На фото ее уже затопило водой Источник: А. Е. Волков / Керженский заповедник Источник: А. Е. Волков / Керженский заповедник

Во время спячки интенсивность обменных процессов у медведей не приостанавливается, но снижается, температура тела падает на несколько градусов, а у медведиц в этот период появляются на свет детеныши. При этом спит животное достаточно чутко и при необходимости может проснуться. В народе гуляет мнение, что косолапые зимой сосут лапу из-за чувства голода, однако это распространенное заблуждение.

— На самом деле у него во время сна начинает обновляться кожа: старая лопается, а под ней растет новая. Это всё сильно чешется, и медведь просто такой вот педикюр себе делает, отшелушивает зудящую кожу. Бывали случаи, когда видели, как медвежата делают эти сосательные движения — здесь как с маленькими детьми. Они тоже спят и палец сосут во сне, это уже на уровне рефлексов, — объяснила Ольга Гореловская.

Весной, когда приходит тепло и снег начинает таять, медведь просыпается, причем очень недовольный — за зиму он оголодал. Кроме того, с осени в его кишечнике спрессовываются остатки пищи, которые образуют пробку. Так что первым делом животное наедается травой и вызывает у себя расстройство кишечника, чтобы от нее избавиться и наладить нормальную работу пищеварительной системы.

Медведь выходит из зимней спячки Источник: А. А. Гореловский / Керженский заповедник

— И уже после этого медведь начинает активно питаться, но в конце марта — начале апреля в лесу еще ничего особо нет и местами даже лежит снег, так что его в это время выручают «подснежники». Это животные, которые не пережили зиму и чьи тушки сохранились в снегу. То есть весной после пробуждения медведь даже падалью не брезгует, потому что другой еды особо и нет, — отметила сотрудница «Нижегородского Поволжья».