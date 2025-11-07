«Вернулся в свой законный дом»: под Ярославлем нашли знаменитого пропавшего музейного кота Василия

Под Ярославлем нашелся пропавший музейный кот Васька Источник: Музей Карабиха / Vk.com

Под Ярославлем нашелся пропавший кот Василий из музея Некрасова. Об этом в социальных сетях рассказали сотрудники учреждения в Карабихе.

«С радостью, граничащей с ликованием, сообщаем: наш любимый, легендарный, неподражаемый музейный кот Василий — найден! После долгих дней поисков, волнений и бессонных ночей, он, целее прежнего, вернулся в свой законный дом — в стены нашего музея», — говорится в посте группы «Музей Карабиха» во «Вконтакте».

По словам сотрудников музея, с котом все в порядке. Сейчас он купается в любви и внимании работников.

«Трудно передать словами ту бурю эмоций, которая охватила нас при виде Василия, вальяжно шествующего по знакомому партеру. Сейчас Василий наслаждается лаской сотрудников и, конечно же, любимыми лакомствами», — рассказали в музее.

Васька уже встретился со своей подругой Василисой Источник: Музей Карабиха / Vk.com

Сотрудники музея Некрасова поблагодарили всех, кто откликнулся на просьбу о помощи в поисках.

«Ваша поддержка, неравнодушие и вера в лучшее сотворили настоящее чудо», — говорится в посте.

Сотрудники музея рассказывали, что Василий пропал 1 ноября 2025 года. Беспокойство вызвал факт того, что он никогда раньше не убегал надолго. Василий жил в усадьбе около трех–четырех лет и свободно гулял по территории музея. Когда стало понятно, что у кота нет хозяина, сотрудники выделили ему место в Зеленом домике, стерилизовали и стали ухаживать за ним.

Василия любят как сотрудники музея, так и посетители. Общительный кот с радостью приходит ласкаться к людям.