«Вернулся в свой законный дом»: под Ярославлем нашли знаменитого пропавшего музейного кота Василия

Его несколько дней искали в Карабихе и за ее пределами

«Вернулся в свой законный дом»: под Ярославлем нашли знаменитого пропавшего музейного кота Василия

Его несколько дней искали в Карабихе и за ее пределами

936
Под Ярославлем нашелся пропавший музейный кот Васька | Источник: Музей Карабиха / Vk.comПод Ярославлем нашелся пропавший музейный кот Васька | Источник: Музей Карабиха / Vk.com

Под Ярославлем нашелся пропавший музейный кот Васька

Источник:

Музей Карабиха / Vk.com

Под Ярославлем нашелся пропавший кот Василий из музея Некрасова. Об этом в социальных сетях рассказали сотрудники учреждения в Карабихе.

«С радостью, граничащей с ликованием, сообщаем: наш любимый, легендарный, неподражаемый музейный кот Василий — найден! После долгих дней поисков, волнений и бессонных ночей, он, целее прежнего, вернулся в свой законный дом — в стены нашего музея», — говорится в посте группы «Музей Карабиха» во «Вконтакте».

По словам сотрудников музея, с котом все в порядке. Сейчас он купается в любви и внимании работников.

«Трудно передать словами ту бурю эмоций, которая охватила нас при виде Василия, вальяжно шествующего по знакомому партеру. Сейчас Василий наслаждается лаской сотрудников и, конечно же, любимыми лакомствами», — рассказали в музее.

Васька уже встретился со своей подругой Василисой | Источник: Музей Карабиха / Vk.comВаська уже встретился со своей подругой Василисой | Источник: Музей Карабиха / Vk.com

Васька уже встретился со своей подругой Василисой

Источник:

Музей Карабиха / Vk.com

Сотрудники музея Некрасова поблагодарили всех, кто откликнулся на просьбу о помощи в поисках.

«Ваша поддержка, неравнодушие и вера в лучшее сотворили настоящее чудо», — говорится в посте.

Сотрудники музея рассказывали, что Василий пропал 1 ноября 2025 года. Беспокойство вызвал факт того, что он никогда раньше не убегал надолго. Василий жил в усадьбе около трех–четырех лет и свободно гулял по территории музея. Когда стало понятно, что у кота нет хозяина, сотрудники выделили ему место в Зеленом домике, стерилизовали и стали ухаживать за ним.

Василия любят как сотрудники музея, так и посетители. Общительный кот с радостью приходит ласкаться к людям.

Все новости о поисках кота Василия мы собирали в онлайн-трансляции.

Алина Сардекова

Специальный корреспондент
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Кот Музей Пропажа
