«Был дворовым, а стал красивым и ухоженным»: появились подробности пропажи кота под Ярославлем

В Ярославле из музея в Карабихе пропал кот Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com

Стали известны подробности исчезновения кота Василия из музея Некрасова под Ярославлем. Как выяснила редакция 76.RU, пропажу пушистика заметили в Карабихе 1 ноября 2025 года.

Сотрудники музея рассказали, что Василий никогда ранее не убегал надолго. Он жил в усадьбе около трех–четырех лет и свободно гулял по территории музея. Когда стало понятно, что у кота нет хозяина, сотрудники выделили ему место в Зеленом домике и стали ухаживать за ним.

«Мы начали его подкармливать, и он остался у нас на усадьбе. Сначала он был дворовым котом, не очень ухоженным, а после стерилизации перестал драться, стал гладким, красивым и ухоженным», — рассказали 76.RU в музее.

Сотрудники музея объявили поиск кота Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com

Через некоторое время в музее появилась рыжая кошка Василиса. Василий взял ее под свое крыло, и они сразу стали неразлучны.

«Они дружили очень сильно, хотя у обоих нет потомства. Мы их стерилизовали. Василий и Василиса всё время ходили вместе, а сейчас кошка переживает без своего друга», — поделились сотрудники.

По словам музейных работников, Василий был очень общительным котом.

«Он очень любил есть и общаться. Мяукал, разговаривал с нами, был очень дружелюбным. Мы надеемся, что его найдут и он вернется домой».

Кот был любимцем всех сотрудников и посетителей музея Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com

У кота были и «свои кормильцы» — муж и жена из города, которые приезжали каждый день, приносили влажный корм и гуляли с ним по усадьбе. Сейчас они тоже ищут Василия, но пока безуспешно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пушистика, позвоните в музей по телефону 8(4852) 434-183. Или можете написать в редакцию: мы во «ВКонтакте» и в Telegram.