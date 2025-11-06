«Требовал, чтобы его погладили»: под Ярославлем объявили поиск пропавшего музейного кота Василия

В музее Н. А. Некрасова «Карабиха» в Ярославском районе пропал местный старожил — кот Василий. Сотрудники сообщили об исчезновении пушистика 5 ноября 2025 года.
В этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о Василии и его поисках.
У кота были и «свои кормильцы» — муж и жена из города, которые приезжали каждый день, приносили влажный корм и гуляли с ним по усадьбе. Сейчас они тоже ищут Василия, но пока безуспешно.
Как рассказали 76.RU в музее, Василий стал жить у них около трех-четырех лет назад. Он часто ходил у них по территории усадьбы. Когда стало понятно, что у кота нет хозяина, сотрудники выделили ему место в зеленом домике и стали за ним ухаживать.
«Через некоторое время после этого у нас появилась рыжая Василиса, — рассказали 76.RU в музее. — Василий взял ее под свое крыло. Они хорошо дружили, хотя у обоих нет потомства. Мы их стерилизовали. Василий и Василиса всё время ходили вместе, а сейчас кошка переживает без своего друга».
Исчезновение Василия сотрудники музея заметили 1 ноября.
Читательница 76.RU поделилась, как познакомилась с Василием в Карабихе. Невероятно ласковый и добрый кот сразу ей запомнился.
«Я помню этого котика! Видели пару лет назад зимой, когда приезжали в Карабиху погулять. Очень красивый и ласковый кот! Сразу подбежал к нам и начал тереться об ноги. Ходил потом за нами и требовал, чтобы его погладили. Надеюсь, что он найдется!»
У Василия есть любимая — кошка Василиса. Она очень скучает по нему и ждет возвращения своего друга, сообщили сотрудники.
«Василий — часть нашей большой музейной семьи. Мы верим, что с вашей помощью сможем вернуть его домой», — добавили в музее.
Милые фото пушистика
Поиски кота Василия
Сотрудники музея объявили в розыск кота Василия.
«Василий, как вы знаете, — это не просто кот. Он — душа музея, его талисман и безмолвный слушатель бесчисленных экскурсий, — написали в соцсетях музея. — Мы перевернули каждый уголок, просмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили всех сотрудников».
Местных жителей и гостей попросили сообщить, если на глаза попадется пушистик с пронзительным взглядом.