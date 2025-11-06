«Требовал, чтобы его погладили»: под Ярославлем объявили поиск пропавшего музейного кота Василия

Как рассказали 76.RU в музее, Василий стал жить у них около трех-четырех лет назад. Он часто ходил у них по территории усадьбы. Когда стало понятно, что у кота нет хозяина, сотрудники выделили ему место в зеленом домике и стали за ним ухаживать.

«Через некоторое время после этого у нас появилась рыжая Василиса, — рассказали 76.RU в музее. — Василий взял ее под свое крыло. Они хорошо дружили, хотя у обоих нет потомства. Мы их стерилизовали. Василий и Василиса всё время ходили вместе, а сейчас кошка переживает без своего друга».

Исчезновение Василия сотрудники музея заметили 1 ноября.