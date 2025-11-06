НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Онлайн-трансляция «Требовал, чтобы его погладили»: под Ярославлем объявили поиск пропавшего музейного кота Василия

«Требовал, чтобы его погладили»: под Ярославлем объявили поиск пропавшего музейного кота Василия

Всё, что о нем известно, собираем в этой онлайн-трансляции

400

В музее Н. А. Некрасова «Карабиха» в Ярославском районе пропал местный старожил — кот Василий. Сотрудники сообщили об исчезновении пушистика 5 ноября 2025 года.

В этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о Василии и его поисках.

Кристина Геворкян

У кота были и «свои кормильцы» — муж и жена из города, которые приезжали каждый день, приносили влажный корм и гуляли с ним по усадьбе. Сейчас они тоже ищут Василия, но пока безуспешно.

Кристина Геворкян

Как рассказали 76.RU в музее, Василий стал жить у них около трех-четырех лет назад. Он часто ходил у них по территории усадьбы. Когда стало понятно, что у кота нет хозяина, сотрудники выделили ему место в зеленом домике и стали за ним ухаживать.

«Через некоторое время после этого у нас появилась рыжая Василиса, — рассказали 76.RU в музее. — Василий взял ее под свое крыло. Они хорошо дружили, хотя у обоих нет потомства. Мы их стерилизовали. Василий и Василиса всё время ходили вместе, а сейчас кошка переживает без своего друга».

Исчезновение Василия сотрудники музея заметили 1 ноября.

Кристина Геворкян
Какой милаш! | Источник: читательница 76.RUКакой милаш! | Источник: читательница 76.RU

Какой милаш!

Источник:

читательница 76.RU

Читательница 76.RU поделилась, как познакомилась с Василием в Карабихе. Невероятно ласковый и добрый кот сразу ей запомнился.

«Я помню этого котика! Видели пару лет назад зимой, когда приезжали в Карабиху погулять. Очень красивый и ласковый кот! Сразу подбежал к нам и начал тереться об ноги. Ходил потом за нами и требовал, чтобы его погладили. Надеюсь, что он найдется!»

Кристина Геворкян

У Василия есть любимая — кошка Василиса. Она очень скучает по нему и ждет возвращения своего друга, сообщили сотрудники.

«Василий — часть нашей большой музейной семьи. Мы верим, что с вашей помощью сможем вернуть его домой», — добавили в музее.

Кристина Геворкян

Милые фото пушистика

Василий очень любит греться под солнцем | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comВасилий очень любит греться под солнцем | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com
Он всегда позировал на фото и любил ласкаться с посетителями музея | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comОн всегда позировал на фото и любил ласкаться с посетителями музея | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com
Сотрудники музея отмечают, что раньше Василий никогда не убегал надолго | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comСотрудники музея отмечают, что раньше Василий никогда не убегал надолго | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com
+2
Василий был неотъемлемой частью музея в Карабихе | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comВасилий был неотъемлемой частью музея в Карабихе | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com
Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comИсточник: «Музей Карабиха» / Vk.com
Кристина Геворкян

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Василия, в музее просят связаться с ними по телефону 8(4852)434183.

Или же напишите в редакцию: мы во «ВКонтакте» и в Telegram.

Кристина Геворкян

Поиски кота Василия

Сотрудники музея объявили в розыск кота Василия.

«Василий, как вы знаете, — это не просто кот. Он — душа музея, его талисман и безмолвный слушатель бесчисленных экскурсий, — написали в соцсетях музея. — Мы перевернули каждый уголок, просмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили всех сотрудников».

Местных жителей и гостей попросили сообщить, если на глаза попадется пушистик с пронзительным взглядом.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кот Карабиха Пропажа Музей
Комментарии
3
Гость
44 минуты
На соседних участках побирается вечно к холодам. Раздули тревогу! Не кормили ведь совсем акромя рыбьих хвостов...
Гость
20 минут
У Васьки новые хозяева. На зиму он перебирается к ним в дом. Успокойтесь.
Читать все комментарии
Рекомендуем
