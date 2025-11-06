НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Василий — не просто кот»: под Ярославлем исчез любимец всех посетителей музея в Карабихе. Фото

Объявлен поиск пушистика

424
В музее в Карабихе пропал кот Василий | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comВ музее в Карабихе пропал кот Василий | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com

В музее в Карабихе пропал кот Василий

Источник:

«Музей Карабиха» / Vk.com

В музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» в Ярославском районе пропал местный старожил — кот Василий. Его никто не видел уже несколько дней. Об этом стало известно 5 ноября 2025 года.

«Василий, как вы знаете, — это не просто кот. Он — душа музея, его талисман и безмолвный слушатель бесчисленных экскурсий, — написали в соцсетях музея. — Мы перевернули каждый уголок, просмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили всех сотрудников».

Местных жителей и гостей попросили сообщить, если на глаза попадется пушистик с пронзительным взглядом.

Он очень любил греться под солнцем | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comОн очень любил греться под солнцем | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com

Он очень любил греться под солнцем

Источник:

«Музей Карабиха» / Vk.com

«Василий — часть нашей большой музейной семьи. Мы верим, что с вашей помощью сможем вернуть его домой», — добавили в музее.

У Василия есть любимая — кошка Василиса. Она очень скучает по нему и ждёт возвращения своего друга, сообщили сотрудники.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Василия, в музее просят немедленно связаться с ними по телефону 8(4852)434183.

Сотрудники музея отмечают, что раньше Василий никогда не убегал надолго | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comСотрудники музея отмечают, что раньше Василий никогда не убегал надолго | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com
Он был ласковым и дружелюбным | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comОн был ласковым и дружелюбным | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com
Всегда давал себя фотографировать и гладить | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comВсегда давал себя фотографировать и гладить | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com
+1
Василий был неотъемлемой частью музея в Карабихе | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.comВасилий был неотъемлемой частью музея в Карабихе | Источник: «Музей Карабиха» / Vk.com
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
