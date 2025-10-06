НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

0 м/c,

 753мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Хотят отобрать квартиру
Огородили площадку под новостройку
Сэкономить время и нервы на врачах
Закрывали аэропорт
Продлили арест экс-директору дорожной компании
Человек погиб в пожаре
Звезда сериала «Деффчонки» в Ярославле
Ярославна на «Мисс Россия»
Афиша на октябрь
Переехали из Бельгии в Ярославль
Животные Проблема «Косолапый вышел к дому»: в Ярославской области медведь разгромил пасеку

«Косолапый вышел к дому»: в Ярославской области медведь разгромил пасеку

Хозяйка участка пожаловалась на произошедшее

623
В Ярославской области медведь разгромил пасеку | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Ярославской области медведь разгромил пасеку | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославской области медведь разгромил пасеку

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Некрасовском районе Ярославской области медведь разгромил целую пасеку. О случившемся рассказала хозяйка участка в деревне Ивановское Марина Антонова. Женщина приехала проведать хозяйство на прошедших выходных. Там ее ждала шокирующая картина.

«Разоренная медведем пасека встретила в деревне на выходных. Мои „жужуки“ горстками валялись в траве. Улья были разбиты, а рамки я, глотая слезы, собирала в лесу на расстоянии 80-100 метров! Этот мохнатый монстр хватал рамки и убегал обсасывать их в лес, спасаясь от пчёлок. Сказать, что в шоке, не сказать ничего. В ужасе от того, что косолапый вышел прямо к дому, ульи в 30 метрах от него стояли», — рассказала Марина Антонова.

Марина переживает, что зверь вернется в поисках меда.

«В ужасе от осознания того, что этот зверюга придет ещё не раз, он проторил к нам дорожку. В страхе за детей, которые бегают по деревне в гости друг к другу. Сегодня готовила грядку под чеснок и спиной ощущала страх! И страшно от безнадеги. Сейчас, говорят, медведь сытый, а вот весной голодный и злой может и в дом залезть. Даже сфоткать сил не хватило мою разгромленную пасеку», — рассказала ярославна.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области 76.RU рассказали, что деревня Ивановское находится в лесу. Власти порекомендовали владельцам участка установить по периметру территории надежный забор.

«Участок был огражден невысоким забором из сетки-рабицы, которая не стала для медведя препятствием. Охотопользователь постарается организовать добычу медведя в рамках текущего сезона охоты», — уточнили власти.

Прошедшим летом ярославцы стали чаще предупреждать о медведях. По данным Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, в последние года косолапых в регионе становится все больше. Всего в регионе, по данным на 2024 год, обитает 1419 особей. Самыми «медвежьими» признаны Любимский, Пошехонский и Даниловский округа.

Сколько медведей обитает в Ярославском районе | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаСколько медведей обитает в Ярославском районе | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Сколько медведей обитает в Ярославском районе

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ранее эксперты рассказывали, как вести себя при встрече с медведем.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пасека Пчела Медведь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
16 минут
купите простых питард, попросите погромче, цена вопроса 1000 р за пару десятков , поврзывайте так , или когда косолапого увидете, напугается , уйдёт в другую деревню налоги собирать
Гость
18 минут
мишка любой забор разберет за считанные минуты
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Решил, что больше в школу — никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление