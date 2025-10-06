«Косолапый вышел к дому»: в Ярославской области медведь разгромил пасеку

В Ярославской области медведь разгромил пасеку Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Некрасовском районе Ярославской области медведь разгромил целую пасеку. О случившемся рассказала хозяйка участка в деревне Ивановское Марина Антонова. Женщина приехала проведать хозяйство на прошедших выходных. Там ее ждала шокирующая картина.

«Разоренная медведем пасека встретила в деревне на выходных. Мои „жужуки“ горстками валялись в траве. Улья были разбиты, а рамки я, глотая слезы, собирала в лесу на расстоянии 80-100 метров! Этот мохнатый монстр хватал рамки и убегал обсасывать их в лес, спасаясь от пчёлок. Сказать, что в шоке, не сказать ничего. В ужасе от того, что косолапый вышел прямо к дому, ульи в 30 метрах от него стояли», — рассказала Марина Антонова.

Марина переживает, что зверь вернется в поисках меда.

«В ужасе от осознания того, что этот зверюга придет ещё не раз, он проторил к нам дорожку. В страхе за детей, которые бегают по деревне в гости друг к другу. Сегодня готовила грядку под чеснок и спиной ощущала страх! И страшно от безнадеги. Сейчас, говорят, медведь сытый, а вот весной голодный и злой может и в дом залезть. Даже сфоткать сил не хватило мою разгромленную пасеку», — рассказала ярославна.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области 76.RU рассказали, что деревня Ивановское находится в лесу. Власти порекомендовали владельцам участка установить по периметру территории надежный забор.

«Участок был огражден невысоким забором из сетки-рабицы, которая не стала для медведя препятствием. Охотопользователь постарается организовать добычу медведя в рамках текущего сезона охоты», — уточнили власти.

Прошедшим летом ярославцы стали чаще предупреждать о медведях. По данным Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, в последние года косолапых в регионе становится все больше. Всего в регионе, по данным на 2024 год, обитает 1419 особей. Самыми «медвежьими» признаны Любимский, Пошехонский и Даниловский округа.

Сколько медведей обитает в Ярославском районе Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа