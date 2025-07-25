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Животные Инфографика Счет идет на десятки: сколько всего медведей обитает в лесах под Ярославлем

Счет идет на десятки: сколько всего медведей обитает в лесах под Ярославлем

Публикуем данные от Министерства

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1 комментарий
В областном Министерстве природопользования и лесного хозяйства рассказали, сколько медведей обитает в лесах Ярославского района | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ областном Министерстве природопользования и лесного хозяйства рассказали, сколько медведей обитает в лесах Ярославского района | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В областном Министерстве природопользования и лесного хозяйства рассказали, сколько медведей обитает в лесах Ярославского района

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Этим летом жители населенных пунктов под Ярославлем стали чаще предупреждать о медведях. В начале июля ярославцы сообщали о звере вблизи крупного села Лютово в Ярославском районе, до этого один из мишек разорил улья неподалеку от села Диево-Городище в Некрасовском районе.

А вы задумывались, как много косолапых обитает в Ярославском округе? По данным Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, речь идет о десятках зверей. В целом в последние годы отмечается тенденция — численность медведей по всей области постепенно увеличивается.

«Этому способствует ряд факторов. У медведя в природе нет естественных врагов, кроме самих себя, поэтому, в связи внутривидовой конкуренцией молодые особи из северных районов области расселяются на новые территории, в том числе на те, где медведи раньше встречались редко», — пояснили в Министерстве на запрос редакции 76.RU.

По словам экспертов, обычно медведи заходят в населенные пункты в поисках лакомств — меда, ягод или пищевых отходов.

«В случае обнаружения медведя в непосредственной близости от населенного пункта или на его территории, необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб 112 или ЕДДС. По каждому такому сигналу организуется выезд на место госохотинспектора, либо егеря», — отметили специалисты.

Сколько медведей обитает в Ярославском районе

Как уточнили 76.RU в Министерстве, за последние 7 лет численность медведей в Ярославском районе выросла с 12 до 38 особей.

В Ярославском районе обитает 38 медведей | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаВ Ярославском районе обитает 38 медведей | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В Ярославском районе обитает 38 медведей

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Всего в Ярославской области, по данным на 2024 год, обитает 1419 особей. Самыми «медвежьими» признаны Любимский, Пошехонский и Даниловский округа.

Как советуют специалисты, любой дикий зверь будет бояться людей и при обнаружении человека животное быстро покинет участок. Главный устрашающий фактор для диких животных — запах человека.

Отметим, что при встрече со зверем ни в коем случае нельзя убегать. Лучше уходить медленно и не поворачиваясь к нему спиной. Подробную инструкцию мы публиковали в этом материале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Медведь Лес Дикие животные
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Комментарии
1
Гость
10 минут
так всё же 38 или 1419 ? ))
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