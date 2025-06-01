Бежать или кричать? Медведи выходят к людям: что делать при встрече

Медведи редко нападают на человека Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Мифы о России, которыми «кормят» иностранцев», становятся былью. Проснулись медведи и ходят по улицам. В Архангельской области парочку сняли на видео. Одного из мишек даже попытались подозвать поближе. 29.RU поговорил с экологом, научным сотрудником Йельского университета Дмитрием Лисицыным. Он уже тридцать лет охраняет и изучает бурых медведей в самом «медвежьем» уголке России — на острове Сахалин. Спросили в том числе и о том, стоит ли приманивать мишек.

Один из фундаментальных принципов, по словам Дмитрия, не кормить медведя и изолировать его от любой человеческой еды.

— Медведь, как дикое животное, может получать еду, оставленную людьми, допустим, после пикников, объедки на месте жарки шашлыков, а также на помойках, огородах, где-то еще. И дальше он начинает искать пищу именно там, где находятся люди. Приходит, ожидает, а дальше, когда уже пищи не хватает, требует ее. И именно такие медведи быстро становятся опасными, — рассказывает Дмитрий.

Лучше ходить в лес не одному: чем больше людей, тем меньше риск для каждого. Это увеличит шансы на то, что медведь при встрече уйдет сам, ощущая большую опасность.

Если вы увидели медведя, не нужно его подзывать к себе: животное должно бояться человека.

Медведь перестает воспринимать человека, как угрозу, и, соответственно, становится сам угрозой для него. Дмитрий Лисицын эколог

Особенно опасны медведи во время гона, то есть брачного периода.

— По умолчанию дикий медведь боится человека. И при встрече уходит, а иногда и убегает в панике, — отмечает Дмитрий.

Если медведь не уходит, то, возможно, он вас не видит или не идентифицирует. При любом контакте, даже на расстоянии, когда вы увидели медведя, очень важен ваш запах. Для медведя запах человека — это главный устрашающий фактор.

В этом случае нужно понять, как дует ветер: если он дует от медведя, то, возможно, животное не чувствует ваш запах. Тогда нужно медленно отступить назад и уйти. Дать ему спокойно оставаться на месте и либо обойти его, либо вообще изменить свой маршрут.

Если вам нужно идти туда, где находится медведь, важно себя обозначить: выйти из тени, дать ему себя увидеть. Если ветер дует от вас, то медведь сможет чувствовать ваш запах и понять, что вы человек, а значит, опасность.

Если вы увидели, что медведь смотрит в вашу сторону и встает на задние лапы, не стоит убегать. Убегать вообще не стоит.

— Он как бы пытается вас идентифицировать, разобраться. Очень часто при этом видно, что он принюхивается активно, когда встает. То есть он встает, чтобы лучше вас видеть и поймать носом любые запахи, — объясняет Дмитрий.

Бывает, что он шумит, шуршит где-то в кустах. И если ветер дует от вас к нему и, соответственно, он о вас знает, то это может быть предупреждение: «Не надо ко мне идти». Вот в таких случаях лучше идти в противоположную сторону или отступить назад.

Медведь может издавать звуки, похожие на храп лошади. Так животные предупреждают друг друга об опасности, например медведица медвежат.

— Если вы услышали такой звук, то тут точно лучше вообще в сторону или назад уйти. Общий принцип при встрече такой: если медведь не уходит, а у вас нет острой необходимости пройти ему навстречу, чтобы он уступил вам дорогу, то лучше всегда самому уступить дорогу, уйти назад или подальше обойти зверя.

Помните, что лес — его дом, и иногда он может дать это понять и человеку. Дмитрий Лисицын эколог

Если медведь находится в дикой, естественной среде, без признаков присутствия человека, и вдруг резкий порыв ветра донес до него человеческий запах, то он может сильно испугаться. А сильно напуганный медведь всегда бежит в укрытие кратчайшим путем, и если на его пути будет человек, зверь может буквально его снести. Важно помнить эту особенность и не перекрывать медведю пути отхода.

— Очень важный момент: от медведя ни в коем случае никогда нельзя убегать. Никогда. Единственным исключением может быть, если медведь достаточно далеко, а вы гарантированно можете, ну, например, быстренько добежать до машины и закрыться в ней. Но важно, чтобы между вами и медведем была достаточно большая дистанция, — отмечает эксперт.

Если медведь идет на человека, то риск при этом всё равно не слишком большой. Но лишь до тех пор, пока вы не повернулись к нему спиной и не побежали. Если вы остаетесь на месте, то он, скорее всего, просто остановится и всё-таки уйдет.

Человек не является пищей для медведя. Если он идет к вам, то, возможно, он просто еще не разобрался, что перед ним человек, или хочет попробовать вас отпугнуть, отогнать. От медвежат, от какой-то своей еды, или это молодой медведь, любопытный или демонстрирующий свою «крутость».

Если вы уходите от медведя, надо уходить медленно и не поворачиваясь к нему спиной. Если в сторону, то боком, если назад, то аккуратно пятиться.

Если медведь всё-таки бежит на вас, то надо резко и громко крикнуть. Часто при этом медведь пугается и останавливается или меняет направление.

Еще лучше не просто закричать, но и одновременно сделать себя визуально больше. Поднять над головой куртку, рюкзак, палку. Хорошо действует резко, с хлопком открытый автоматический зонт. Но делать это нужно только тогда, когда медведь идет к вам или даже бежит на вас и уже находится достаточно близко, в 20 шагах и менее. В большинстве случаев это останавливает зверя. На большом расстоянии, когда медведь не пытается к вам приближаться, это вряд ли сработает.

Но лучший способ остановить медведя, когда он приближается к вам и уже недалеко, — зажечь фальшфейер.

Еще одно очень важное правило безопасности: нельзя к медведям приближаться.

— Часто люди говорят: вот когда увидел медведя, надо звенеть, стучать в котелок. И вот мы стучали, стучали, а он не уходит. Надо понимать, что если медведь вас уже точно увидел и идентифицировал, то стучи не стучи, если он сразу не ушел, он, скорее всего, и не уйдет. Значит, у него есть причины не уходить, — рассказывает Дмитрий Лисицын.

Стучать в котелок полезно, просто чтобы дать ему о себе знать. И вообще издавать любые звуки, не свойственные лесу: например, хлопать в ладоши, свистеть в свисток, если ветер дует вам навстречу и по запаху медведь не сможет вас учуять. Если идет несколько человек, то полезно просто разговаривать. У медведя отличный слух, и он вас обязательно услышит, если рядом нет сильного шума, например реки или леса, из-за ветра.

Если медведь вас обнаружил внезапно и слишком близко, он может воспринять это так, будто вы на него нападаете. Поэтому, чтобы предотвратить такие ситуации, нужно о себе давать знать заранее. Дмитрий Лисицын эколог

Очень опасная ситуация — это находиться между медведицей и медвежатами. И вообще опасно приближаться к медвежатам.

— Если вы увидели медвежонка, можно подумать, что он, конечно, очень миленький, потерялся, надо его подкормить, а некоторым в голову приходит, что надо и погладить. Так вот, это всё крайне опасно, и ни в коем случае нельзя приближаться к медвежонку, — предупреждает Дмитрий.

Увидев медвежонка, надо издать громкий звук. И уйти куда-то в сторону или назад.