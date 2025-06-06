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Животные Разорил улья: ярославцев предупредили о медведе

Разорил улья: ярославцев предупредили о медведе

Жители признались, что боятся ходить около леса

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Жители Ярославля пожаловались на медведя | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЖители Ярославля пожаловались на медведя | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Жители Ярославля пожаловались на медведя

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

6 июня жители Ярославской области сообщили, что в селе Диево-Городище в Некрасовском районе в лесу появился медведь.

«Он явно голодный, разорил улей пчел. У нас много маленьких детей, которые гуляют одни. Люди уже жаловались. Лично я сама уже боюсь идти домой с остановки, так как рядом леса, в которых гуляет медведь», — сообщили подписчики «Подслушано в Ярославле!».

76.RU обратились в Министерство лесного хозяйства Ярославской области, чтобы узнать, поступали ли жалобы от местных жителей. Медведь действительно разрушил ульи около недели назад, но в деревне Бортниково, находящейся в 3,5 километра от села Диево-Городище.

«Охотоведом и егерями Ляпинского охотничьего хозяйства было организовано ночное дежурство на случай повторного появления медведя в населенном пункте, установлены фотоловушки в местах вероятного его появления. В рамках текущего сезона охоты на медведя егерями с охотничьими собаками обследована территория прилегающих лесных массивов. На данный момент медведь не обнаружен», — сообщили в Министерстве.

Местных жителей о случаях появления медведя вблизи села Диево-Городище, деревни Бортниково в Министерстве попросили обращаться к охотоведу Ляпинского охотничьего хозяйства или в единую службу 112 для принятия оперативных мер реагирования.

«На практике заходы медведей на территории небольших населенных пунктов часто бывают связаны с поиском медведями лакомства — мед в пчелиных ульях либо пищевые отходы», — объяснили в Министерстве лесного хозяйства области.

Также в области фиксируются случаи, когда молодые медведи двух-трех лет находятся в поиске новых мест. Чаще всего это происходит в мае-июне. Медведи случайно заходят на территории населенных пунктов.

«Каждый сигнал о заходе медведя отрабатывается с выездом на место охотинспектора», — добавили в Министерстве лесного хозяйства Ярославской области.

Что делать, когда встретил медведя? Эксперт рассказал, как вести себя при встрече со зверем.

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