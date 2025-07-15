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Животные «Полакомился чьими-то питомцами»: ярославцев предупредили о медведе у крупного населенного пункта

«Полакомился чьими-то питомцами»: ярославцев предупредили о медведе у крупного населенного пункта

Охотинспектор проверит информацию о звере

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1 комментарий
Ярославцев предупредили о медведе в районе Лютово | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о медведе в районе Лютово | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о медведе в районе Лютово

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы предупреждают о медведе, который поселился у крупного населенного пункта в нескольких километрах от столицы Золотого кольца. По словам местных, косолапого заметили в вечернее время на дороге между селом Лютово и деревней Щипцово под Туношной Ярославского района.

«Причём медведь не просто так пришёл, как оказалось, а там в лесочке у реки кто-то устроил кладбище домашних животных. Медведь пришёл на запах и полакомился чьими-то питомцами», — предупреждают жители в соцсетях.

В этом районе протекает речка Шакша, расположен заброшенный лагерь, база отдыха и коттеджный поселок, а также железнодорожная станция.

«Делать на берегу реки, хоть и на высоком, в водоохранной зоне, такие захоронения неправильно. А учитывая, что трупы животных привлекают медведей, ещё и опасно. По этой дороге часто гуляют жители окрестностей, дети катаются на велосипедах. Теперь лучше там не гулять, пока медведь не уйдёт, и быть осторожными. Раньше медведь попадался в лесу, а теперь совсем близко вышел к деревням», — добавил автор.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства природопользования и лесного хозяйства, охотинспектор выедет на место, чтобы проверить обстановку.

Отметим, что по данным за 2024 год, в Ярославском районе насчитали 38 медведей. Всего в области обитает 1419 медведей.

Где обитает больше всего медведей в Ярославской области&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаГде обитает больше всего медведей в Ярославской области&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Где обитает больше всего медведей в Ярославской области — карта

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ранее мы публиковали памятку, что делать при встрече с медведем.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Медведь Дикие животные Деревня Охотинспектор
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Ок, манула на предыдущем фото я нашёл, а вот медведя на этом уже минут 10 разглядеть не могу.
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