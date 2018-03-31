|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Репортаж
Плевок с высокой новостройки. Как жители Твериц взбунтовались против гигантского микрорайона
31 марта 2018 15:52
1 363 3
Сегодня в Ярославле за Волгой устроили народный сход, где обсуждали судьбу района. Сход был против застройки Твериц 18-этажными высотками. Проект, действительно впечатляющий и дикий для усадебной части Завожского района, уже давно в центре скандала.
Против высотной стройки жители Твериц, у которых здесь частные дома, и градозащитники, переживающие, что такая махина испортит вид из центра города. Страсти кипят, проект всё время меняется — пересматривается количество этажей. Жители Твериц надеются отстоять свое право жить в малоэтажном районе. Портал 76.ru посмотрел, есть ли почва у этой надежды.
Народный сход
Народный сход устроили около 82-го дома на улице Маяковского — как раз там, где, будто в насмешку над собравшимися, среди частных домов достраивается четрёхэтажка.
— Мы уже от неё страдаем! — хмурится одна из пришедших женщин.
— Страдаете?
— Да! Вон какая высокая, солнце закрывает!
Эта четырехэтажка будет казаться малявкой, когда чуть поодаль вырастет новый район. Даже если случится чудо, и жители Твериц добьются снижения высотности.
Заволжане в чудо, кажется, верят — все сто человек, пришедшие на сход. Властям только не очень доверяют. Хотя на встречу пришли зам мэра Вячеслав Гаврилов и глава района Андрей Мамонтов.
— Вы сами-то за или против строительства высоток в Тверицах? — спрашиваю Гаврилова. Он и сам живёт в Заволжском районе.
— Вам ответ от меня нужен как от человека или как от должностного лица?
Как человек Гаврилов мне ответил, но как должностное лицо — не под запись. Тем более, что лицо попросили выступить перед собравшимися. Гаврилова тут же обступила толпа. Вячеслав Гаврилов нёс собравшимся простую мысль — не может власть обмануть застройщика, с которым много лет назад уже обо всем договорились. И обманутых дольщиков, которым предназначаются квартиры в будущем районе, обмануть снова тоже не может.
— Здорово придумали! За наш счёт! — забубнили в толпе. — Мы этих дольщиков не обманывали, почему нам за это расплачиваться?
Должностное лицо держало лицо. Вячеслав Гаврилов убеждал: откатить всё назад уже никак невозможно. Но говорить о снижении этажности — это да, тут есть варианты. Сам застройщик предлагает снизить этажность с космических 18 этажей до девяти. Это в два раза меньше начального план. Правда, в девять раз выше всех домиков в Тверицах.
— До четырёх давайте! — потребовали заволжане.
— У нас есть определенные обязательства, — Гаврилов терпеливо отвечал каждому.
— Вы сначала мост постройте, а потом дома тут новые! — крикнули справа.
— Строительство третьего моста — это часть проекта Карабулинской развязки. Я уж не буду сравнивать это с Крымским мостом, но проект финансово очень ёмкий. Тут нужны федеральные средства, — ответил Гаврилов.
Глава района молчал. Вера в чудо стала потихонечку таять. Рядом с собравшимися в мартовском снегу играли с псом и ковыряли сугроб лопаткой карапузы. Совершенно не понимая ещё, какая социальная катастрофа их ждет.
— Ведь у нас в плане преступности тут тишь да благодать. А настроят высоток — всё! Начнётся, — уверена Светлана Краузольд, организатор схода и председатель координационной группы, выступающей против высотной застройки.
— Почему? Бандитами, думаете, заселят эти дома?
— Уж не знаю, почему. А только так и манит в этим многоэтажки всяких личностей…. Может, плотность заселения влияет…
— И в огороды наши пойдут! Да! Увидят, чего у кого выросло — и пойдут, — я было подумала, что мужчина, внимательно слушавший наш разговор, пошутил. Но он сказал вполне серьёзно.
Инициативная группа, конечно, говорила ещё и о том, как высотный квартал испортит внешний вид города. Но те, кто стоял с краю толпы, переживали — жильцы новостроек непременно будут курить на балконах. А окурки щелчком отправлять вниз, прямо на деревянные частные дома.
— Тут ведь брось окурок — и полыхнёт, - переживают.
Жители Твериц согласны максимум на четыре этажа. Хотя, кажется, полыхающий окурок одинаково приземлится на чужую кровлю — хоть с девятого этажа, хоть с четвёртого.
Против застройки Твериц жители Заволжского района уже собирались на публичных слушаниях. Тогда им и пообещали, что проект пересмотрят.
Надежда умирает последней
— А лучше бы вообще ничего не строили. Только стадион! — голос девушки, предложившей альтернативный вариант, потонул в общем гуле. Уже обсуждали пробки, в которых, если здесь поселяться ещё три тысячи человек, стоять всем намертво; обман мэра, который обещал снизить этажность да «дал заднюю и будто ничего не говорил», затопленные подвалы домов, которые при новой стройке останутся сырыми; и дороги, которые вообще-то давно уже пора отремонтировать. Сзади, за толпой, поднялся плакат «Нет многоэтажкам!». Позже его, смятый, скомканный, держал в руке полицейский.
— 18 этажей — это унижение нас как жителей, — заявила Светлана Краузольд.
— Да! Они нас со временем вообще выдавят, — подержали её из толпы. — А мэр-то? Мэр что говорит?
— Мэру будем докладывать в понедельник, — ответил Гаврилов.
Инициативная группа снова попросила городские власти не торопиться с подписанием и согласованием этажности будущего района. И пошла собирать подписи. По рукам пошли белые бумажки. Большими буквами шариковой ручкой было выведено «Против застройки Твериц». Каждый вписывал себя и ставил подпись.
— Мы это всё соберём, всё передадим! — заверила Светлана Краузольд.
— Надеетесь отстоять Тверицы?
— Надежда умирает последней. Я верю. Иначе бы ничего этого не организовывала.
— А, может, в администрацию президента написать? — маленькая новая надежда родилась где-то сбоку, озвученная крупным мужчиной.
Он передал подписанный лист женщине в платке. Та добросовестно подписала.
— Думаете, выгорит дело-то? — спросила я её.
— Вряд ли.
Мы с ней оглянулись. Вокруг высились новые дома — четырёхэтажный рядом, высотка — через дорогу.
— Сейчас нам наобещают, а потом построят все равно, сколько захотят, - вздохнул кто-то рядом.
— Ага, - подхватили. - Там штраф-то за превышение этажности — всего тысяч пятьсот. Это ж копейки для застройщика…
Народ начал разбиваться на кучки. Кто-то обступил Светлану Краузольд, кому-то Вячеслав Гаврилов рассказывал о качестве будущей застройки. Малыш с лопаткой плюхнулся в лужу. Люди начали расходиться. Светлана Краузольд вдруг опомнилась:
— Не расходимся! Давайте ещё обсудим важный вопрос!
Но люди уже двинули по домам.
— Эх, про мусор-то не поговорили… — Светлана махнула рукой.
Мы обменялись телефонами, и потом она позвонила мне — повторила, что надеется. Верит.
Фото: Ольга Прохорова
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Вот мы тут прикалываемся... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров