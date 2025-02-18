Никто не может правильно поставить ударения в этих 10 словах. А вам это по силам?

Если вам то и дело хочется поправить человека, когда вы слышите, что он неправильно ставит ударения в нескольких словах, прежде убедитесь, что вы сами делаете это верно. Для всех, кто решительно намерен ударить крепким словцом по каталогам, жалюзи и ножницам, у нас есть 10 слов, способных проверить на прочность любого грамотея. Думаете, вы везде правильно расставите ударения? Давайте проверять.
Это одно из самых популярных слов, в которых ошибаются, — «зво́нят» или «звоня́т»?
- Зво́нят
- Звоня́т
- И зво́нят, и звоня́т — прямо-таки названивают!
- Торты́
- То́рты
- И «торты́», и «то́рты» — всё люблю!
Предположим, Вера красивее Лены. Но если вы не поставите правильное ударение в слове «красивее», ни одна из них не ответит взаимностью.
- Красиве́е
- Краси́вее
- Буду говорить и так и сяк, ведь оба варианта равноценны!
Чтобы разрезать лист бумаги, нам нужно воспользоваться ножницами. Но сперва надо понять, как правильно поставить в них ударение.
- Ножница́ми
- Но́жницами
- Оба варианта верны
Если вы не верите своим глазам, говорят, нужно ущипнуть себя. Чтобы проверить, что вы не спите. Лучше всего это сделать пальцами. Но сперва скажите, как правильно поставить ударение в этом слове.
- Па́льцами
- Пальца́ми
- И па́льцами, и пальца́ми
- Только «щаве́ль»
- Только «ща́вель»
- Оба варианта верны
Куда отправляется мусор?
В мусоропро́вод
В мусоропрово́д
- Не вижу разницы
Как правильно поставить ударение в слове «творог»?
- Только «тво́рог»
- Только «творо́г»
- Оба варианта верны
А предположим, свет — включи́шь или вклю́чишь?
- Включи́шь
- Вклю́чишь
- Допустимы оба варианта
- У ба́рмена
- У барме́на
- Оба варианта верны