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Образование тест Никто не может правильно поставить ударения в этих 10 словах. А вам это по силам?

Никто не может правильно поставить ударения в этих 10 словах. А вам это по силам?

Или вам нужно сперва свериться со словарем ударений, прежде чем что-то сказать?

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Проверьте, пора ли вам сделать словарь ударений своей настольной книгой | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаПроверьте, пора ли вам сделать словарь ударений своей настольной книгой | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Проверьте, пора ли вам сделать словарь ударений своей настольной книгой
Источник:

Если вам то и дело хочется поправить человека, когда вы слышите, что он неправильно ставит ударения в нескольких словах, прежде убедитесь, что вы сами делаете это верно. Для всех, кто решительно намерен ударить крепким словцом по каталогам, жалюзи и ножницам, у нас есть 10 слов, способных проверить на прочность любого грамотея. Думаете, вы везде правильно расставите ударения? Давайте проверять.

ТЕСТПройден 121 раз
1 / 10

Это одно из самых популярных слов, в которых ошибаются, — «зво́нят» или «звоня́т»?

  • Зво́нят
  • Звоня́т
  • И зво́нят, и звоня́т — прямо-таки названивают!
2 / 10
Смотрите, какие аппетитные торты! Вот только «торты́» или «то́рты»?
  • Торты́
  • То́рты
  • И «торты́», и «то́рты» — всё люблю!
3 / 10

Предположим, Вера красивее Лены. Но если вы не поставите правильное ударение в слове «красивее», ни одна из них не ответит взаимностью.

  • Красиве́е
  • Краси́вее
  • Буду говорить и так и сяк, ведь оба варианта равноценны!
4 / 10

Чтобы разрезать лист бумаги, нам нужно воспользоваться ножницами. Но сперва надо понять, как правильно поставить в них ударение.

  • Ножница́ми
  • Но́жницами
  • Оба варианта верны
5 / 10

Если вы не верите своим глазам, говорят, нужно ущипнуть себя. Чтобы проверить, что вы не спите. Лучше всего это сделать пальцами. Но сперва скажите, как правильно поставить ударение в этом слове.

  • Па́льцами
  • Пальца́ми
  • И па́льцами, и пальца́ми
6 / 10
Еще одно из наших любимых слов — «щавель». Куда в нем поставите ударение?
  • Только «щаве́ль»
  • Только «ща́вель»
  • Оба варианта верны
7 / 10

Куда отправляется мусор?

  • В мусоропро́вод

  • В мусоропрово́д

  • Не вижу разницы
8 / 10

Как правильно поставить ударение в слове «творог»?

  • Только «тво́рог»
  • Только «творо́г»
  • Оба варианта верны
9 / 10

А предположим, свет — включи́шь или вклю́чишь?

  • Включи́шь
  • Вклю́чишь
  • Допустимы оба варианта
10 / 10
А еще по одной будем просить у ба́рмена или у барме́на?
  • У ба́рмена
  • У барме́на
  • Оба варианта верны

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