Никто не может правильно поставить ударения в этих 10 словах. А вам это по силам?

Если вам то и дело хочется поправить человека, когда вы слышите, что он неправильно ставит ударения в нескольких словах, прежде убедитесь, что вы сами делаете это верно. Для всех, кто решительно намерен ударить крепким словцом по каталогам, жалюзи и ножницам, у нас есть 10 слов, способных проверить на прочность любого грамотея. Думаете, вы везде правильно расставите ударения? Давайте проверять.