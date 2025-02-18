«Это самый сложный участок»: когда начнут менять трамвайные пути на улице Чкалова в Ярославле

Рельсы на Чкалова планируют менять в середине лета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Модернизация трамвайных путей на улице Чкалова в Ленинском районе Ярославля запланирована на середину лета 2025 года. Об этом 18 февраля на заседании комитета региональной думы сообщил директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

— Это самый сложный участок, к нему нужна большая подготовка, — пояснил он.

Сейчас обсуждается, как будет выглядеть новое трамвайное полотно на этом отрезке — рельсы приподнимут или сделают вровень с дорогой.

— Изначально мы проектировали обособленное полотно, но был получен комментарий от правительства, от губернатора, что эта история должна существовать вровень с дорогой. И дальше существуют варианты: мы все-таки оставляем возможность выезда на дорогу или обосабливаем рельсы бортовым камнем или дорожной разметкой и ставим камеры, — прокомментировал Копырин.

Параллельно с заменой путей на улице Чкалова и в центре города запланирована работа по реконструкции двух путепроводов на проспекте Октября.

Напомним, в ходе обсуждения трамвайной концессии в региональной думе 18 февраля также была названа причина отставания от сроков проведения работ и озвучено время открытия нового разворотного кольца у ТЦ «Рио».

Модернизацией трамвайного хозяйства в Ярославле занимается ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством региона. Договор был подписан в конце 2022 года. Согласно ему, в городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.