НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 754мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,43
EUR 95,80
Продлили трамвайную модернизацию
Массовое ДТП
Топит двухэтажку
Что откроется в новом ТЦ
Устроил взрыв в доме
Забирают здания у владельцев
Симптомы заразного вируса
Как отдохнуть зимой по-русски
Очередь в поликлинике
Дороги и транспорт Трамвайная концессия «Это самый сложный участок»: когда начнут менять трамвайные пути на улице Чкалова в Ярославле

«Это самый сложный участок»: когда начнут менять трамвайные пути на улице Чкалова в Ярославле

Назван примерный срок

514
10 комментариев
Рельсы на Чкалова планируют менять в середине лета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРельсы на Чкалова планируют менять в середине лета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рельсы на Чкалова планируют менять в середине лета

Источник:

Модернизация трамвайных путей на улице Чкалова в Ленинском районе Ярославля запланирована на середину лета 2025 года. Об этом 18 февраля на заседании комитета региональной думы сообщил директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

— Это самый сложный участок, к нему нужна большая подготовка, — пояснил он.

Сейчас обсуждается, как будет выглядеть новое трамвайное полотно на этом отрезке — рельсы приподнимут или сделают вровень с дорогой.

— Изначально мы проектировали обособленное полотно, но был получен комментарий от правительства, от губернатора, что эта история должна существовать вровень с дорогой. И дальше существуют варианты: мы все-таки оставляем возможность выезда на дорогу или обосабливаем рельсы бортовым камнем или дорожной разметкой и ставим камеры, — прокомментировал Копырин.

Параллельно с заменой путей на улице Чкалова и в центре города запланирована работа по реконструкции двух путепроводов на проспекте Октября.

Напомним, в ходе обсуждения трамвайной концессии в региональной думе 18 февраля также была названа причина отставания от сроков проведения работ и озвучено время открытия нового разворотного кольца у ТЦ «Рио».

Модернизацией трамвайного хозяйства в Ярославле занимается ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством региона. Договор был подписан в конце 2022 года. Согласно ему, в городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

На первом этапе работы решено провести в Дзержинском районе. Далее замена рельсов запланирована в центре и на улице Чкалова.

ПО ТЕМЕ
Трамваи Ремонт Концессия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
1 час
Однозначно рельсы надо делать вровень с дорогой.
Гость
1 час
Зато теперь ясно одно-неизвестно когда. И эта точность успокаивает и примиряет с действительностью.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление