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Политика Переговоры России и США Россия и США придумали план для окончания конфликта на Украине — детали

Россия и США придумали план для окончания конфликта на Украине — детали

Он состоит из трех этапов

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9 комментариев
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров (на фото), помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев | Источник: Kremlin.ruС российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров (на фото), помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев | Источник: Kremlin.ru

С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров (на фото), помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Источник:

В столице Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США. На них стороны обсуждали не только российско-американские отношения, но и задели вопрос урегулирования конфликта на Украине.

— [Стороны договорились] назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон, — заявил Reuters представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Россия и США смогли наметить план для завершения конфликта. По данным Fox News, он состоит из трех этапов: прекращения огня, проведения выборов нового президента Украины, подписания окончательного соглашения. По данным издания, российская сторона назвала выборы одним из ключевых условий для успешного процесса урегулирования. О важности этого шага ранее не раз заявлял президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

Госсекретарь США Марк Рубио отметил, что Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине таким образом, чтобы он не назрел вновь через пару лет. Однако для соглашения между странами условия должны быть приемлемыми и справедливыми. Также он подчеркнул, что всем сторонам придется пойти на уступки, в том числе Западу, который вводил санкции против России. В том числе из-за этого за столом переговоров на каком-то этапе появятся представители ЕС.

Нынешний глава Украины Владимир Зеленский настроен скептически к любым договоренностям, достигнутым без участия представителей из Киева. Еще перед началом переговоров в Эр-Рияде он заявил, что не примет любые предложения, принятые переговорными группами из США и России.

О чем еще договорились представители Москвы и Вашингтона, можно узнать в материале. Всю информацию о встрече мы собираем в отдельном сюжете.

Обновлено в 16:50 (мск). На пресс-конференции Сергея Лаврова после переговоров журналисты поинтересовались насчет этого трехступенчатого плана. Глава МИД РФ не подтвердил и не опроверг это обсуждение, коротко указав на то, что сообщения в СМИ пока не видел.

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Переговоры России и США Спецоперация на Украине Завершение конфликта
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Комментарии
9
Гость
52 минуты
Так и было всё продумано,просто раздел территорий для влияния
Гость
2 часа
Всё по Плану? Где тут этот планировщик?
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