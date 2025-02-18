Высота — 17 этажей: в спальном районе Ярославля собираются построить новую многоэтажку

В Дзержинском районе Ярославля может начаться новая стройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэрия Ярославля выставила на торги участок земли под многоэтажный жилой дом высотой до 17 этажей. Он должен появиться в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте между улицами Малой Норской и Комкора Хрипина, то есть почти на выезде из города.

— Здесь можно размещать многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания, — говорится в документах на сайте мэрии Ярославля.

Площадь участка — 4488 кв. м. Власти города готовы предоставить его в аренду под строительство на 10 лет и 8 месяцев. Цена вопроса — 8,8 миллиона рублей (это начальная цена за право получить землю, а также размер ежегодного арендного платежа).

Участок под застройку выделен желтым цветом Источник: мэрия Ярославля











Аукцион на выбор потенциального застройщика должен состояться 19 марта.

Поддерживаете новое строительство в этом месте? Да, пускай строят! Я против Мне все равно

Напомним, 12 февраля в Ярославле должен был состояться аукцион на выбор застройщика огромного участка земли на улице Большой Донской в Красноперекопском районе Ярославля. Застройщики готовы были устроить битву. Заявки об участии в торгах подали сразу пять потенциальных участников. Однако всем было отказано в допуске ввиду разных причин.