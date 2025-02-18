НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

3 м/c,

ю-з.

 754мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,43
EUR 95,80
Топит двухэтажку
Массовое ДТП
Что откроется в новом ТЦ
Устроил взрыв в доме
Забирают здания у владельцев
Симптомы заразного вируса
Как отдохнуть зимой по-русски
Очередь в поликлинике
Продают популярный ТЦ
Недвижимость Высота — 17 этажей: в спальном районе Ярославля собираются построить новую многоэтажку

Высота — 17 этажей: в спальном районе Ярославля собираются построить новую многоэтажку

Участок под дом выставили на торги

1 689
9 комментариев
В Дзержинском районе Ярославля может начаться новая стройка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Дзержинском районе Ярославля может начаться новая стройка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля может начаться новая стройка

Источник:

Мэрия Ярославля выставила на торги участок земли под многоэтажный жилой дом высотой до 17 этажей. Он должен появиться в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте между улицами Малой Норской и Комкора Хрипина, то есть почти на выезде из города.

— Здесь можно размещать многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания, — говорится в документах на сайте мэрии Ярославля.

Площадь участка — 4488 кв. м. Власти города готовы предоставить его в аренду под строительство на 10 лет и 8 месяцев. Цена вопроса — 8,8 миллиона рублей (это начальная цена за право получить землю, а также размер ежегодного арендного платежа).

Участок под застройку выделен желтым цветом | Источник: мэрия ЯрославляУчасток под застройку выделен желтым цветом | Источник: мэрия Ярославля

Участок под застройку выделен желтым цветом

Источник:

Аукцион на выбор потенциального застройщика должен состояться 19 марта.

Поддерживаете новое строительство в этом месте?

Да, пускай строят!
Я против
Мне все равно

Напомним, 12 февраля в Ярославле должен был состояться аукцион на выбор застройщика огромного участка земли на улице Большой Донской в Красноперекопском районе Ярославля. Застройщики готовы были устроить битву. Заявки об участии в торгах подали сразу пять потенциальных участников. Однако всем было отказано в допуске ввиду разных причин.

Интересно, что этот участок выставили на аукцион повторно. В первый раз желающих получить его в аренду также было много. Был определен победитель. Но итоги предыдущих торгов оспорила антимонопольная служба.

ПО ТЕМЕ
Строительство Недвижимость Дом
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
2 часа
Пердомонокли,дороги расширяйте!
Гость
2 часа
пускай строят высотки на окраинах , они как щиты для всего горда
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
В России дуреют с этой прикормки: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление