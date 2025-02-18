«Поставки в Россию не планируются». Из аптек пропал важный препарат от давления

Из российских аптек пропал препарат от высокого давления «Аттенто». Разбираемся в причинах и решениях проблемы Источник: Татьяна Тихонова / 74.RU











В России стало практически не найти препарат от высокого давления, который назначают пациентам с эссенциальной гипертензией. Его поставок не было с прошлого года. По словам медиков, если «Аттенто» находят на остатках — это скорее исключение.

В нашей стране примерно 40% взрослого населения имеют повышенный уровень артериального давления. Наши коллеги из E1.RU узнали у врачей, как можно решить проблему с недоступностью этого лекарства.

Эссенциальная (первичная) гипертензия — форма артериальной гипертензии. Хроническое заболевание, его основным клиническим признаком является длительное и стойкое повышение артериального давления более 140 мм.

— Куда пропал препарат от давления «Аттенто»? Я считаю, что он жизненно необходим, он подходит многим людям и побочек не вызывал. Его нет нигде еще с сентября 2024-го. В аптеках не в курсе, — пожаловалась читательница E1.RU.

Кардиолог Крестина Бочкова рассказала, что этот препарат удобен для пациентов тем, что в нем сразу два необходимых действующих вещества, так что вместо нескольких таблеток достаточно принимать одну.

— Он включает два активных компонента: амлодипин и олмесартана медоксомил , производитель — «Берлин Хеми». Два лекарства в одной таблетке — это удобно для пациента при долгосрочном приеме, — объясняет кардиолог. — Сообщения об отсутствии препарата в некоторых аптеках появились в СМИ осенью 2023 года. Сейчас «Аттенто» отсутствует в крупных сетевых аптеках, также его практически невозможно купить в онлайн-аптеках.

Мы проверили, доступен ли этот препарат на сайтах аптек и сетей по поиску лекарств, и убедились: его действительно нет в разных городах России.

Проблема повышенного артериального давления стоит в России очень остро Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Куда пропал препарат

Руководитель аптечной справочной службы Елена Московкина рассказала E1.RU, что с поставками «Аттенто» действительно есть проблемы.

— Это оригинальный рецептурный препарат, идентичных синонимов по составу пока нет, — пояснила Елена Московкина. — Замену на аналоги можно делать только с врачом. Из государственного реестра он не исключен. Полной информацией по перспективам поставок должны обладать представители производителя.

В свою очередь директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что российский рынок в последний раз получал этот препарат в сентябре 2023 года, а сейчас если и есть какие-то остатки, то речь идет о единичных упаковках.

— В подобных ситуациях самый правильный вариант — это переход на аналоги, — считает Николай Беспалов. — Прямых аналогов с таким же набором действующих веществ нет, но вообще комбинированных препаратов на рынке великое множество. В январе – ноябре 2024 года было минимум девять торговых марок от самых разных компаний и иностранных и отечественных, например, «Вамлосет» и «Лортенза» от КРКА или «Телзап» от Sanofi. Но вопросы замены нужно обговаривать с лечащим врачом. А вообще, арсенал препаратов для лечения гипертонии сейчас огромный, проблем с подбором не должно быть никаких.

Можно ли заменить «Аттенто»

Обратите внимание, что информация носит ознакомительный характер. У каждого препарата имеются противопоказания, поэтому необходима консультация специалиста.

Кардиолог Крестина Бочкова объяснила, что замена «Аттенто» есть — она менее удобная, но по составу аналогичная.

— «Берлин Хеми» выпускает лекарство «Кардосал» (действующее вещество — олмесартана медоксомил), а выбор препаратов амлодипина широчайший, так что первый вариант — купить лекарства с действующими веществами «Аттенто» по отдельности, — объясняет врач. — Под торговым названием лекарства должны быть написаны действующее вещество и дозировка, например олмесартана медоксомил 40 мг + амлодипин 5 мг. Кроме того, таблетки с олмесартана медоксомилом выпускает компания «Сандоз».

Есть и второй вариант: совместно с лечащим врачом пересмотреть схему лечения, подобрав препараты из аналогичной группы.

— Я говорю о таких препаратах, как «Телмиста АМ» (телмисартан + амлодипин); «Вамлосет» (валсартан + амлодипин); «Кардосал плюс» (олмесартана медоксомил + гидрохлортиазид). Однако смену можно проводить только после консультации врача. Нужно отследить эффективность новой схемы и исключить противопоказания, — предупредила кардиолог.

Так что доступная альтернатива «Аттенто» есть, но надо помнить, что у одного лекарства могут быть разные названия и разные производители. Например, «Ибупрофен» может продаваться под названиями «Некст», «Нурофен» и «Долгит».

К сожалению, у некоторых лекарств нет дженериков и альтернатив, но «Аттенто» к ним не относится. Я запросила информацию у представительства «Берлин Хеми», вернется ли препарат. Мне ответили, что до конца 2025 года поставки в Россию не планируются. Крестина Бочкова кардиолог

Год назад врачи рассказывали, что в России пропало лекарство от астмы, у которого нет аналогов. Также до сих пор есть перебои с поставками антирезусного иммуноглобулина, он помогает беременным, у которых разный с ребенком резус-фактор, снизить риск выкидыша и осложнений.