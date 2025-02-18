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Здоровье Неловко спросить Под угрозой даже 25-летние: врач из Ярославля рассказал, как алкоголь влияет на мужскую потенцию

Под угрозой даже 25-летние: врач из Ярославля рассказал, как алкоголь влияет на мужскую потенцию

И дал советы, как сохранить здоровье

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14 комментариев
Врач Сергей Яковлев рассказал, как алкоголь влияет на либидо и мужскую потенцию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВрач Сергей Яковлев рассказал, как алкоголь влияет на либидо и мужскую потенцию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Врач Сергей Яковлев рассказал, как алкоголь влияет на либидо и мужскую потенцию

Источник:

Главный внештатный специалист регионального министерства здравоохранения по медицинской профилактике Сергей Яковлев рассказал, как алкоголь влияет на потенцию у мужчин. Объяснение врача опубликовали в региональном минздраве 17 февраля на неделе, посвященной сохранению мужского здоровья.

— Для полноценной эрекции важен здоровый кровоток в артериях и венах полового члена. Алкоголь может кратковременно расширять сосуды, что порой воспринимается как «положительный эффект» (легкое ощущение тепла, расслабления). Но уже через короткий промежуток времени возникает обратная реакция — сосуды сужаются, а артериальное давление может скакать, приводя к нарушению кровоснабжения половых органов, — объяснил Сергей Яковлев.

По словам врача, алкоголь, помимо органов, бьет по нескольким важным системам. В частности, воздействует на мозг, замедляя передачу нервных импульсов. При хроническом употреблении алкоголя может снизиться выработка тестостерона в яичках. Хронический алкоголизм увеличивает риск развития гипертонии и атеросклероза.

Как алкоголь влияет на самооценку

Как отмечает эксперт, качественная половая жизнь также связана с эмоциональным фоном. Важно помнить, что пристрастие к спиртному оставляет след на ментальном состоянии и влияет на либидо.

— Постоянное употребление алкоголя может приводить к депрессии, повышенной тревожности или агрессии, негативно влияя на либидо и вызывая проблемы с самооценкой. Кроме того, алкоголь часто используется как антидепрессант, однако фактически он лишь маскирует проблемы, приводя к их усугублению, — добавил эксперт.

По словам Сергея Яковлева, в привыкшем к постоянному присутствию этанола организме начинают работать со сбоями нервная и эндокринная системы, падает выработка тестостерона, а это приводит к ослаблению либидо.

— Молодой мужчина 25–30 лет, периодически выпивающий на дружеских встречах, может заметить, что в разгар веселья и при легком опьянении ему кажется, что сексуальная активность только возрастает. Однако уже на следующее утро могут возникнуть проблемы: исчезает уверенность в себе, снижается либидо, а эрекция бывает слабее, чем обычно, — привел пример врач.

Как сохранить активность

Чтобы уберечь мужское здоровье, рекомендовано либо контролировать количество выпитого, либо полностью от него отказаться, добавив в свое расписание физическую активность (хотя бы обычную ходьбу), сбалансированное питание и полноценный сон.

— Мужская потенция — это не только вопрос самооценки, но и важный маркер общего здоровья организма. <…> Здоровье — это инвестиция в свое будущее, и каждый мужчина вправе сохранять свою активность и уверенность в сексуальной сфере на долгие годы, — добавил спикер минздрава.

Сохранить здоровье помогут регулярные медосмотры и работа с психологом и психотерапевтом, в случае если к алкоголю тянет из-за эмоциональных проблем.

ПО ТЕМЕ
Мужское здоровье Потенция Алкоголь Здоровье Либидо
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Комментарии
14
Гость
1 час
Как минимум половина россиян родилось с участием алкоголя. А может и больше.
Гость
2 часа
Вязгина, что у друга проблемы?
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