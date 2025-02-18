На Урале двое молодых футболистов умерли после тренировки — у них остановились сердца. Новости 18 февраля

Ян с раннего детства занимался футболом Источник: личная страница Яна Журавлева в Vk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 февраля.

В Свердловской области двое футболистов умерли после тренировки

Два спортсмена ФК в Верхней Пышме скончались после тренировки. Как сообщили Е1.RU, речь о 32-летнем Яне Журавлеве и 33-летнем Данииле, чья фамилия не уточняется. Оба атлета умерли от остановки сердца во сне.

Руководство ФК «ПОЗ-Прогресс» отказалось комментировать смерть спортсменов. В официальной группе команды во «ВКонтакте» появился пост с соболезнованиями и сбором денег для родственников погибших. Подробности происшествия и результаты вскрытия можно прочитать на Е1.RU.

Футболисты были почти ровесниками и играли в одной команде Источник: Чемпионат Верхней Пышмы по мини-футболу / Vk.com











Переговоры России и США

В Саудовской Аравии начались переговоры между представителями РФ и США о прекращении конфликта на Украине. Российскую сторону возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Стороны решили наладить диалог о сотрудничестве в экономике, в том числе в энергетике, космосе и других сферах, представляющих взаимный интерес. Подробнее итоги встречи можно прочитать у наших коллег из «Фонтанки».

Источники телеканала Fox News сообщили, что Россия и США якобы разработали трехступенчатый план по Украине: он включает в себя прекращение огня, после которого на Украине должны состояться выборы и уже следом — подписание мирного соглашения. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров не подтвердил эту информацию.

На переговорах в Эр-Рияде Россия и США наладили отношения Источник: МИД России / Telegram











Владимир Зеленский негативно отреагировал на итоги встречи. Президент Украины отложил визит в Саудовскую Аравию. Политика возмутил обсуждаемый Россией и США «ультиматум Украине»:

— Опять обсуждают Украину, но без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это? — возмутился Зеленский.

Квартира Миланы Стар

В Москве закатила вечеринку дочь Виталия Гогунского Милана, известная как Милана Стар. Девушке исполнилось 15 лет. Одним из подарков стали золотые ключи — от квартиры в центре Москвы.

— Подвели итоги. Квартира в центре Москвы. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь! — поздравила Милану мать Ирина Маирко.

Твое лицо, когда тебе на 15 лет подарили квартиру в центре Москвы Источник: MILANA STAR / Vk.com











От такого подарка у молодой девушки сначала подкосились ноги, потом пропала способность выражать эмоции.

От такого подарка Милана забыла не только как петь, но и как говорить Источник: mairka_ira / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подробнее о Милане и ее родителях читайте в отдельном тексте, посвященном дню рождения юной звезды.



Выплаты жителям Курской области

Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество.

По словам главы государства, соответствующая мера будет оказана курянам «на период до полного освобождения территорий Курской области от украинских формирований».

— Давайте всем 112 620 человекам будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают, — уточнил Путин.

Таким образом, эта выплата будет дополнительной к уже имеющимся. И также 65 тысяч ежемесячно будут получать работающие жители приграничного региона.

Программу маткапитала продлили

Госдума приняла закон, который продлит программу материнского капитала еще на 5 лет. Его смогут получить еще миллионы российских семей, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— После принятия закона еще около 5 миллионов российских семей получат право на материнский капитал, — подчеркнул Володин.

С 1 февраля сумма материнского капитала была проиндексирована:

за первого ребенка семья получает 690 тысяч рублей ;

за второго ребенка — дополнительно почти 222 тысячи рублей ;

если при рождении первого ребенка семья не оформила сертификат, то при рождении второго она может получить полную сумму на двоих детей

Перестановки в календаре

В этом году у россиян не будет сокращенной рабочей недели перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Дело в том, что оба этих праздника выпадают на выходные дни, и Министерство труда РФ решило перенести их на другие даты.

— Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года, — рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков журналистам ТАСС.