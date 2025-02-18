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Дороги и транспорт Будет альтернатива? В прокуратуре озвучили итоги проверки отмены наличной оплаты проезда в Ярославле

Будет альтернатива? В прокуратуре озвучили итоги проверки отмены наличной оплаты проезда в Ярославле

Публикуем решение ведомства

386
6 комментариев
В прокуратуре озвучили результаты проверки по отмене оплаты наличными проезда в общественном транспорте в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ прокуратуре озвучили результаты проверки по отмене оплаты наличными проезда в общественном транспорте в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В прокуратуре озвучили результаты проверки по отмене оплаты наличными проезда в общественном транспорте в Ярославле

Источник:

В прокуратуре Ярославской области озвучили результаты проверки отмены оплаты наличными проезда в общественном транспорте. Как рассказали 76.RU в ведомстве 18 февраля, в областное правительство направлены рекомендации по дальнейшей работе.

— Отмена наличных в транспорте не противоречит требованиям закона при сохранении возможности оплатить проезд не только картой и наличными, например на остановке, — сообщили в прокуратуре.

Иначе говоря, если в салоне монеты отменили, то в городе возможность купить билет на общественный транспорт за наличные должна сохраняться. Это могут быть кассы на остановках или иные точки продажи. Главное, чтобы они были доступными и пассажирам не приходилось их искать.

— На сегодняшний день в Ярославле 37 пунктов продажи. Мы направили информацию в правительство области, что их число нужно увеличить и/или сделать возможность приобретать билеты в любом торговом павильоне на остановке, а не только в специализированных местах, — указали в ведомстве.

По рекомендации прокуратуры региональное правительство разрабатывает положение о «Якарте», которое будет регулировать сферу их применения, порядок внесения/списания средств, стоимость обслуживания и другие вопросы.

Напомним, наличку в транспорте отменили с 1 января 2025 года. К такому шагу чиновников подтолкнула статистика. По их данным, за 2024 год 95% билетов в общественном транспорте были куплены за безналичный расчет. Это около 2 миллиардов рублей. После нововведений ярославцы поделились на два лагеря: одни поддержали решение властей, другие оказались недовольны, отметив, что у школьников, туристов, пенсионеров или просто жителей области может попросту не быть банковской карты. Тогда как оплатить проезд?

Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью проездных (в том числе билета рабочего дня) или «Якарты». Кроме того, можно оплатить проезд через приложение «Ярославская область. Транспорт».

По мнению адвоката Андрея Алешкина, любая форма оплаты, установленная Центробанком России, является законной. По этой причине, по словам юриста, региональные власти не могут полностью отменять оплату наличными проезда в транспорте.

Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин направлял министру дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роману Душко рекомендации о возвращении возможности платить наличными.

Нужна ли оплата наличными?

Да, у пассажиров должен быть выбор
Нет, у всех давно карты и проездные
Можно установить билетные кассы на остановках
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Наличные Проезд Электронная оплата проезда Общественный транпорт Прокуратура
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Комментарии
7
Гость
21 минута
в любом случае Водитель не должен брать плату за проезд это его отвлекает от дороги
Гость
27 минут
прокурору занесли , даже сомнений в этом нет .
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