НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

2 м/c,

южн.

 754мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,34
EUR 95,67
Новый способ записи к врачу
Пожар в многоквартирном доме
Ремонт трамвайных путей на Пятерке
Задержан ярославский железнодорожник
Как отдохнуть зимой по-русски
Массовое ДТП
Продлили трамвайную модернизацию
Что откроется в новом ТЦ
Симптомы заразного вируса
Здоровье «Отмечаются технические проблемы»: больницы в Ярославской области перешли на электронную систему

«Отмечаются технические проблемы»: больницы в Ярославской области перешли на электронную систему

Что изменится для пациентов

724
7 комментариев
Как теперь работают поликлиники в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак теперь работают поликлиники в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как теперь работают поликлиники в Ярославской области

Источник:

18 февраля в Ярославской области завершается переход медучреждений на новую единую информационную систему. Процесс перевода длился с 13 февраля. Как ранее анонсировали региональные власти, теперь все бумажные карты будут иметь отсканированные электронные аналоги.

— Единая база позволит врачам оперативно получать данные, видеть анализы и исследования, понимать динамику и быстрее оказывать необходимую помощь, — объяснял губернатор Михаил Евраев.

Записаться к врачу дистанционно можно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также Telegram-бот. При этом привычная запись через регистратуру пока сохраняется. В список врачей, к которым можно попасть без направления, входят стоматолог-терапевт, педиатр, уролог, психиатр, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

В первые дни привычные сервисы для записи к врачу работали с перебоями. Речь идет об «Интермеде» и службе 122.

— К сожалению, отмечаются технические проблемы в работе регионального сегмента «Интермед76» и службы 122, связанные с новым форматом расписания в новой системе. Они носят временный характер, и в кратчайшие сроки службы записи возобновят свою работу, — сообщили нашему порталу в областном Министерстве цифрового развития.

В Минцифры также пояснили: на данный момент открыто расписание и запись к врачу во всех поликлиниках Рыбинска, в клинической больнице № 9 в Ярославле, ЦРБ в Угличе, Любиме, Большом Селе, Пречистом.

Читайте также

— Расписание в остальных медицинских организациях станет доступно в течение суток. Вызов врача на дом уже доступен во всех медицинских учреждениях, — пояснили в пресс-службе министерства. — 18 февраля все службы начнут работать штатно. Приносим свои извинения за временные неудобства.

По словам чиновников, переход на новую информационную систему позволит медицинским организациям работать в цифровом формате, отказавшись от бумажных носителей.

ПО ТЕМЕ
Врач Запись к врачу Больница Электронная база
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
да у нас легче в гроб лечь чем к врачу попасть это не считать очередь на операции
Гость
39 минут
Новая система надёжно защищена от утечки данных в руки мошенников? Как скоро базы всплывут в интернете?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление