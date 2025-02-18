«Отмечаются технические проблемы»: больницы в Ярославской области перешли на электронную систему

Как теперь работают поликлиники в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











18 февраля в Ярославской области завершается переход медучреждений на новую единую информационную систему. Процесс перевода длился с 13 февраля. Как ранее анонсировали региональные власти, теперь все бумажные карты будут иметь отсканированные электронные аналоги.

— Единая база позволит врачам оперативно получать данные, видеть анализы и исследования, понимать динамику и быстрее оказывать необходимую помощь, — объяснял губернатор Михаил Евраев.

Записаться к врачу дистанционно можно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также Telegram-бот. При этом привычная запись через регистратуру пока сохраняется. В список врачей, к которым можно попасть без направления, входят стоматолог-терапевт, педиатр, уролог, психиатр, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

В первые дни привычные сервисы для записи к врачу работали с перебоями. Речь идет об «Интермеде» и службе 122.

— К сожалению, отмечаются технические проблемы в работе регионального сегмента «Интермед76» и службы 122, связанные с новым форматом расписания в новой системе. Они носят временный характер, и в кратчайшие сроки службы записи возобновят свою работу, — сообщили нашему порталу в областном Министерстве цифрового развития.

В Минцифры также пояснили: на данный момент открыто расписание и запись к врачу во всех поликлиниках Рыбинска, в клинической больнице № 9 в Ярославле, ЦРБ в Угличе, Любиме, Большом Селе, Пречистом.

— Расписание в остальных медицинских организациях станет доступно в течение суток. Вызов врача на дом уже доступен во всех медицинских учреждениях, — пояснили в пресс-службе министерства. — 18 февраля все службы начнут работать штатно. Приносим свои извинения за временные неудобства.