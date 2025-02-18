«Крупный федеральный арендатор»: что откроется в новом торговом центре в Ярославле

Так будет выглядеть новый торговый центр на месте «Аквилона» Источник: ООО «АСТ»











Стало известно, что откроется в новом торговом центре, строящемся на месте бывшего комплекса «Аквилон» на улице Труфанова в Ярославле. Сейчас владельцы объекта ищут потенциальных арендодателей на сайте «Авито». В объявлении указано, что одной из компаний, которая точно обоснуется в новом здании, станет фитнес-центр «DDХ fitnеss».

— Наличие крупного федерального арендатора обеспечит высокую проходимость — 1500 человек в сутки, — пояснили в компании «АСТ», которая строит торговый центр.

Фитнес-центр расположится на втором этаже здания. Первый предполагается отдать под продуктовые магазины. Цена аренды в торговом комплексе указана как 3000 рублей за квадратный метр в месяц. Размеры площадок, которые будут сдаваться, варьируются от 100 до 400 кв. м.

В здании откроется фитнес-центр, планируются также продуктовые магазины Источник: ООО «АСТ»











Интересно, что называться новый торговый центр будет так же, как и его предшественник — «Аквилон».

— Пока предполагаем такое название, — сообщила порталу 76.RU владелица и директор компании «АСТ» Гузял Зайчикова.

Окончание строительства объекта запланировано на второй квартал 2025 года.

Достроят объект в 2025 году Источник: ООО «АСТ»











Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова в Ярославле работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить объект на этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.

Так выглядит предполагаемый план первого этажа Источник: Авито











Известно, что фирма «АСТ» существует с 2011 года, зарегистрирована в Москве. Основной вид ее деятельности — передача спецтехники в аренду. Возведение торгового комплекса стало для организации первым опытом в сфере строительства. Руководит компанией Гузял Зайчикова. По информации сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль фирмы на конец 2023 года составила 2,6 миллиона рублей.