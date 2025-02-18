Глава МИД подвел итоги переговоров с США: к чему пришли страны

На переговорах в Эр-Рияде Россия и США наладили отношения Источник: МИД России / Telegram











Переговоры российской и американской делегаций закончились в Саудовской Аравии. Глава МИД России Сергей Лавров подвел их итоги и отметил, что разговор между странами был очень полезный. Он считает, что США стали лучше понимать РФ. На брифинге по итогам переговоров Лавров перечислил три глобальные темы, которые поднимали Россия и США в Эр-Рияде.

Урегулирование конфликта на Украине

В ходе переговоров российская и американская делегации обсуждали не только отношения между странами, но и задели вопрос урегулирования конфликта на Украине. В ближайшее время страны сформируют переговорные группы по украинскому урегулированию и консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер. Россия назовет того, кто будет отвечать за урегулирование конфликта лишь тогда, когда узнает, кто будет представлять США в этом вопросе.

Лавров отметил, что во время переговоров Россия объяснила своим американским коллегам, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо. Еще страны смогли наметить план для завершения конфликта на Украине. Он состоит из трех этапов и включает в себя: прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения, передает Fox News.

Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине таким образом, чтобы он не возобновился через несколько лет. Он отметил, что условия для соглашения должны быть приемлемыми и справедливыми. Рубио считает, что ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский негативно реагирует на весь процесс переговоров и считает, что они не могут быть достигнуты без участия представителей Киева. Также он отказывается принимать любые предложения, принятые переговорными группами из США и России.

Налаживание работы дипмиссий

Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве. Министр иностранных дел России подчеркнул, что между странами следует снять препоны, которые строились администрацией Байдена и затрудняют работу дипломатов. Это постоянные высылки, аресты недвижимости. Во время встречи страны пришли к выводу, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы.

Взаимовыгодное сотрудничество РФ и США

По информации Лаврова, во время переговоров стороны обсудили далеко не все, но концептуальный подход к дальнейшей работе был определен еще Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора. Также Россия и США планируют наладить сотрудничество в сфере экономики и инвестиций.

Лавров подчеркнул, что следует решить проблемы с банковскими переводами, между РФ и США. Помимо этого, США заинтересованы в возобновлении консультаций по геополитическим вопросам, включая конфликты в разных частях мира. Однако серьезную работу по всем этим вопросам можно начинать лишь после прекращения боевых действий.

О чём еще говорил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с США: