В Ярославле болельщика «Локомотива» оштрафовали на полмиллиона рублей. Что он сделал

В Ярославле во время хоккейного матча 24 апреля один из болельщиков выбежал на лед Источник: Coolest Game on Earth / T.me











17 февраля стали известны подробности решения суда по делу болельщика ярославского «Локомотива». Нарушитель выбежал на лёд в последнем матче (6+) финальной серии «Кубка Гагарина» в апреле 2024 года. Теперь он должен выплатить «Арене-2000» штраф в полмиллиона.

— Совершен выход на ледовое поле во время проведения хоккейного матча, т. е. в место, доступ в которое ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объектом спорта. Данные действия Баунова Е.А. повлекли приостановление официального спортивного соревнования, — объяснили в Кировскиом районном суде города Ярославль.

Перед началом второго периода четвертого матча финальной серии между «Локомотивом» и «Металлургом» болельщик перелез через ограждение и вышел на лед. Мужчина прошелся по арене, снял кофту, после чего ушел через служебный ход, откуда выезжают ледозаливочные машины.

КХЛ оштрафовала ярославский клуб на 500 000 рублей на основании дисциплинарного регламента. Континентальная лига является организатором чемпионата, а клубы его участниками. «Локомотив» выплатил штраф, однако осталась претензия к «Арене-2000». Они являются соорганизаторами по проведению домашних матчей.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная лига, созданная для развития хоккея на территории России и других стран Европы и Азии. Решение о создании Лиги было принято в феврале 2008 года.

— ХК «Локомотив» (арендатор), последний предъявил требование к АО «Арена-2000» (претензионное письмо от 03.06.2024 № 176) о возмещении ущерба в виде штрафа, уплаченного ХК «Локомотив» по требованию ООО «КХЛ», в сумме 500 000 рублей, — сообщили в Кировскиом районном суде Ярославля.

АО «Арена-2000» возместила ущерб клубу, но по итогу понесла убыток из-за действий болельщика команды. Представителями арены был подан иск направленный на правонарушителя.

— Взыскать с Баунова Евгения Александровича (паспорт гражданина РФ серии №) в пользу акционерного общества «Арена-2000» (№) возмещение ущерба в сумме 500 000 рублей, возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины в сумме 15 000 рублей, — решили в Кировском районном суде.

Кроме того, в день инцидента Красноперекопсикй суд города Ярославль выписал мужчине штраф в размере 10 000 рублей и запретил посещать спортивные сооружения на год. Теперь ему предстоит выплатить более крупную сумму.