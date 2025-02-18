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Религия карточки Петухам — не носить красное, Овцам — не охотиться. Прогноз буддийского ламы на 2025 год

Петухам — не носить красное, Овцам — не охотиться. Прогноз буддийского ламы на 2025 год

Всем не допускать зависти и ссор

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Буддисты всегда стараются получать индивидуальные прогнозы | Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»Буддисты всегда стараются получать индивидуальные прогнозы | Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»

Буддисты всегда стараются получать индивидуальные прогнозы

Источник:

Новый год по восточному календарю наступил 29 января. Но впереди Сагаалган — буддийский праздник, который буддисты начнут отмечать в субботу, 1 марта. У народов, исповедующих буддизм, есть давняя традиция — каждому человеку в семье узнать свой прогноз на предстоящий год. Этот прогноз называется зурхай. Наши коллеги из «Чита.Ру» попросили астролога Угданского дацана Содномдаржайлинг Баир-ламу дать короткие прогнозы для 12 знаков восточного гороскопа на весь год.

Общий совет для всех: беречь нервы, не ссориться и не вызывать зависть других.

Специально обученные ламы-зурхайшины для составления прогноза обращаются к древним текстам, которые называются «Плоды года». В них события и явления расписаны на несколько лет, но лама учитывает внешние обстоятельства, сравнивает годы и господствование стихий. В буддизме их 8: земля, вода, ветер, огонь, железо, дерево, горы и небо.

Важно: прогноз зависит от года рождения, мы попросили Баир-ламу рассказать о будущем для людей разного возраста.

  1. Год Змеи (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
  2. Год Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
  3. Год Кролика / Кота (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
  4. Год Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
  5. Год Быка (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
  6. Год Мыши (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
  7. Год Кабана (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
  8. Год Собаки (1934, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
  9. Год Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
  10. Год Обезьяны (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
  11. Год Барана / Овцы (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
  12. Год Лошади (1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
1

Год Змеи (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Мужчинам: стихия года — вода. В этом году знак будет слабо защищен от внешних обстоятельств. Вас ждет много работы, нервы ослабят иммунитет. Чтобы восполнить энергию, совершайте добродетель и занимайтесь благотворительностью. Материально год будет благополучным. Для сохранения здоровья берегите спину. Не принимайте радоновые ванны.

Женщинам: стихия года — огонь. Вам нужно беречь огонь в любом его проявлении, не осквернять стихию своими действиями. Если совершаете «Хий морин» (вяжете на возвышенности флажки «коня удачи». — Прим. ред.), делайте это в юго-восточном направлении. Их колыха­ние усиливает внутреннюю энергию. В апреле–мае возможны аварии и травмы, будьте бдительны. Носить красный цвет не рекомендуется, в нем вам будет тяжело.

2

Год Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Мужчинам: стихия года — горы. Не поднимайтесь высоко в горы, примерно выше середины. Воздержитесь от охоты. В целом год будет благоприятным, но берегитесь ревматических осложнений. Желтый цвет в одежде будет тяготить.

Женщинам: стихия года — ветер. Опасайтесь простудных заболеваний, проблем с давлением и хондрозом. Берегите женское здоровье. Избегайте ссор, которые будут портить ваши нервы.

3

Год Кролика / Кота (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Мужчинам: стихия года — дерево. Энергетически год будет хорошим. Берегите природу. Помогайте детям и старикам, это откроет вам новые дороги и поправит здоровье. В делах могут быть проблемы, будьте внимательнее в решениях. Зеленая одежда не приветствуется.

Женщинам: стихия года — дерево. Чтобы быть здоровыми, меньше ешьте мясо диких животных. Год в большей степени будет благополучным. Но весна выдастся материально тяжелой. Берегитесь мошенников.

4

Год Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Мужчинам: стихия года — ветер. Год будет слабо защищенным. Будут нападать слабость и усталость. Осенью душа может покидать вас и блуждать сама по себе. В это время сходите в дацан или церковь. Берегитесь холода, одевайтесь тепло. Летом рекомендуется принять радоновые ванны, например, на Алханае.

Женщинам: стихия года — горы. Не поднимайтесь на возвышенности. Будьте готовы к убыткам. Проведите ритуал привлечения удачи и совершайте добродетель.

5

Год Быка (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Мужчинам: стихия года — огонь. В целом год будет благоприятным. Ни в коем случае не злоупотребляйте спиртным. Контролируйте здоровье. Помощь обездоленным поможет вам восстановить энергетический баланс. Воздержитесь от посещения похорон, не носите часто красный цвет.

Женщинам: стихия года — вода. Не оскверняйте и не загрязняйте водоемы, даже самые маленькие и неприметные. Посетите родину — землю, на которой родились, придаст сил. Берегите женское здоровье. Не надевайте чужую и поношенную одежду.

6

Год Мыши (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Мужчинам: стихия года — земля. Вам будет нужно много энергии, поэтому хорошо питайтесь. Но придерживайтесь правильного питания, потому что в зоне риска печень. Могут возникнуть материальные проблемы, но ситуация выправится, если вы поможете кому-то другому.

Женщинам: стихия года — небо. В наступившем году могут присутствовать страхи и испуги. Не ругайтесь ни с кем, берегите нервы. Следите за здоровьем суставов, может обостриться хондроз. Если верите, молитесь Богу или богам.

7

Год Кабана (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Мужчинам: стихия года — железо. Избегайте скандалов. Берегите легкие и сердце. Не покупайте острые и колющие предметы, например понравившиеся ножи и кинжалы. Опасайтесь гололеда на дорогах.

Женщинам: стихия года — железо. Год будет временами тяжелым. Вам нужно укрепить иммунитет, пить витамины. Рекомендуется посетить святые места. Избегайте шумных выпивающих компаний. Внимательнее относитесь к финансам.

8

Год Собаки (1934, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Мужчинам: стихия года — небо. В этом году не рекомендуется покупать собак, отношения не сложатся. Уделите внимание здоровью. Если выявится какой-то недуг, лечитесь незамедлительно. Могут возникать проблемы с мочеполовой системой.

Женщинам: cтихия года — земля. Могут присутствовать страхи и испуг. Если верите в богов, ставьте свечи и лампадки. Не ворочайте камни, воздержитесь от копания в земле.

9

Год Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Мужчинам: cтихия года — вода. Вы можете ошибиться в решениях по материальным вопросам. Взвешивайте их. Держите голову холодной, не спешите. Делайте подношения храмам. Берегите мужское здоровье. Не принимайте радоновые ванны.

Женщинам: cтихия года — огонь. В вашей жизни не хватает добродетели, исправьте. Можете провести ритуалы по привлечению удачи. Избегайте скандалов. Не привлекайте зависть в вашу сторону. Не увлекайтесь быстрой ездой. Реже носите красный цвет.

10

Год Обезьяны (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Мужчинам: cтихия года — горы. Не увлекайтесь охотой сверх потребности для семьи. Остерегайтесь гор. Не привлекайте в жизнь экстремальные развлечения. В целом год обещает быть благополучным.

Женщинам: cтихия года — ветер. Пейте полезные травы, укрепляйте здоровье. Принимайте радоновые ванны. Избегайте разговоров о себе, о чем-то личном.

11

Год Барана / Овцы (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Мужчинам: стихия года — дерево. Воздержитесь от охоты. Не рискуйте, иначе ждать убытков. Травмоопасный период — апрель–май. Не рекомендуется носить зеленый цвет.

Женщинам: стихия года — дерево. Берегите природу. Не носите чужую одежду. Найдите себе успокаивающее занятие.

12

Год Лошади (1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Мужчинам: стихия года — ветер. Год будет средне благополучным. Берегитесь пурги, может ослабеть здоровье. Особенно иммунитет следует укреплять к концу года.

Женщинам: стихия года — горы. Год обещает быть благополучным. Посетите святые места. Это поможет наполниться энергией в тяжелый период мая-июня. Может обостриться ревматизм. Не рекомендуется носить желтый цвет.

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Сагаалган Буддизм Астролог Буддийский Новый год Астропрогноз Буддийский лама
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