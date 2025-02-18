Петухам — не носить красное, Овцам — не охотиться. Прогноз буддийского ламы на 2025 год

Мужчинам: стихия года — вода. В этом году знак будет слабо защищен от внешних обстоятельств. Вас ждет много работы, нервы ослабят иммунитет. Чтобы восполнить энергию, совершайте добродетель и занимайтесь благотворительностью. Материально год будет благополучным. Для сохранения здоровья берегите спину. Не принимайте радоновые ванны.

Женщинам: стихия года — огонь. Вам нужно беречь огонь в любом его проявлении, не осквернять стихию своими действиями. Если совершаете «Хий морин» (вяжете на возвышенности флажки «коня удачи». — Прим. ред.), делайте это в юго-восточном направлении. Их колыха­ние усиливает внутреннюю энергию. В апреле–мае возможны аварии и травмы, будьте бдительны. Носить красный цвет не рекомендуется, в нем вам будет тяжело.