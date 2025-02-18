Петухам — не носить красное, Овцам — не охотиться. Прогноз буддийского ламы на 2025 год

Новый год по восточному календарю наступил 29 января. Но впереди Сагаалган — буддийский праздник, который буддисты начнут отмечать в субботу, 1 марта. У народов, исповедующих буддизм, есть давняя традиция — каждому человеку в семье узнать свой прогноз на предстоящий год. Этот прогноз называется зурхай. Наши коллеги из «Чита.Ру» попросили астролога Угданского дацана Содномдаржайлинг Баир-ламу дать короткие прогнозы для 12 знаков восточного гороскопа на весь год.
Общий совет для всех: беречь нервы, не ссориться и не вызывать зависть других.
Специально обученные ламы-зурхайшины для составления прогноза обращаются к древним текстам, которые называются «Плоды года». В них события и явления расписаны на несколько лет, но лама учитывает внешние обстоятельства, сравнивает годы и господствование стихий. В буддизме их 8: земля, вода, ветер, огонь, железо, дерево, горы и небо.
Важно: прогноз зависит от года рождения, мы попросили Баир-ламу рассказать о будущем для людей разного возраста.
- Год Змеи (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
- Год Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
- Год Кролика / Кота (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
- Год Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
- Год Быка (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
- Год Мыши (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
- Год Кабана (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
- Год Собаки (1934, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
- Год Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
- Год Обезьяны (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
- Год Барана / Овцы (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
- Год Лошади (1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Год Змеи (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Мужчинам: стихия года — вода. В этом году знак будет слабо защищен от внешних обстоятельств. Вас ждет много работы, нервы ослабят иммунитет. Чтобы восполнить энергию, совершайте добродетель и занимайтесь благотворительностью. Материально год будет благополучным. Для сохранения здоровья берегите спину. Не принимайте радоновые ванны.
Женщинам: стихия года — огонь. Вам нужно беречь огонь в любом его проявлении, не осквернять стихию своими действиями. Если совершаете «Хий морин» (вяжете на возвышенности флажки «коня удачи». — Прим. ред.), делайте это в юго-восточном направлении. Их колыхание усиливает внутреннюю энергию. В апреле–мае возможны аварии и травмы, будьте бдительны. Носить красный цвет не рекомендуется, в нем вам будет тяжело.
Год Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Мужчинам: стихия года — горы. Не поднимайтесь высоко в горы, примерно выше середины. Воздержитесь от охоты. В целом год будет благоприятным, но берегитесь ревматических осложнений. Желтый цвет в одежде будет тяготить.
Женщинам: стихия года — ветер. Опасайтесь простудных заболеваний, проблем с давлением и хондрозом. Берегите женское здоровье. Избегайте ссор, которые будут портить ваши нервы.
Год Кролика / Кота (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Мужчинам: стихия года — дерево. Энергетически год будет хорошим. Берегите природу. Помогайте детям и старикам, это откроет вам новые дороги и поправит здоровье. В делах могут быть проблемы, будьте внимательнее в решениях. Зеленая одежда не приветствуется.
Женщинам: стихия года — дерево. Чтобы быть здоровыми, меньше ешьте мясо диких животных. Год в большей степени будет благополучным. Но весна выдастся материально тяжелой. Берегитесь мошенников.
Год Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Мужчинам: стихия года — ветер. Год будет слабо защищенным. Будут нападать слабость и усталость. Осенью душа может покидать вас и блуждать сама по себе. В это время сходите в дацан или церковь. Берегитесь холода, одевайтесь тепло. Летом рекомендуется принять радоновые ванны, например, на Алханае.
Женщинам: стихия года — горы. Не поднимайтесь на возвышенности. Будьте готовы к убыткам. Проведите ритуал привлечения удачи и совершайте добродетель.
Год Быка (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Мужчинам: стихия года — огонь. В целом год будет благоприятным. Ни в коем случае не злоупотребляйте спиртным. Контролируйте здоровье. Помощь обездоленным поможет вам восстановить энергетический баланс. Воздержитесь от посещения похорон, не носите часто красный цвет.
Женщинам: стихия года — вода. Не оскверняйте и не загрязняйте водоемы, даже самые маленькие и неприметные. Посетите родину — землю, на которой родились, придаст сил. Берегите женское здоровье. Не надевайте чужую и поношенную одежду.
Год Мыши (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Мужчинам: стихия года — земля. Вам будет нужно много энергии, поэтому хорошо питайтесь. Но придерживайтесь правильного питания, потому что в зоне риска печень. Могут возникнуть материальные проблемы, но ситуация выправится, если вы поможете кому-то другому.
Женщинам: стихия года — небо. В наступившем году могут присутствовать страхи и испуги. Не ругайтесь ни с кем, берегите нервы. Следите за здоровьем суставов, может обостриться хондроз. Если верите, молитесь Богу или богам.
Год Кабана (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Мужчинам: стихия года — железо. Избегайте скандалов. Берегите легкие и сердце. Не покупайте острые и колющие предметы, например понравившиеся ножи и кинжалы. Опасайтесь гололеда на дорогах.
Женщинам: стихия года — железо. Год будет временами тяжелым. Вам нужно укрепить иммунитет, пить витамины. Рекомендуется посетить святые места. Избегайте шумных выпивающих компаний. Внимательнее относитесь к финансам.
Год Собаки (1934, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Мужчинам: стихия года — небо. В этом году не рекомендуется покупать собак, отношения не сложатся. Уделите внимание здоровью. Если выявится какой-то недуг, лечитесь незамедлительно. Могут возникать проблемы с мочеполовой системой.
Женщинам: cтихия года — земля. Могут присутствовать страхи и испуг. Если верите в богов, ставьте свечи и лампадки. Не ворочайте камни, воздержитесь от копания в земле.
Год Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Мужчинам: cтихия года — вода. Вы можете ошибиться в решениях по материальным вопросам. Взвешивайте их. Держите голову холодной, не спешите. Делайте подношения храмам. Берегите мужское здоровье. Не принимайте радоновые ванны.
Женщинам: cтихия года — огонь. В вашей жизни не хватает добродетели, исправьте. Можете провести ритуалы по привлечению удачи. Избегайте скандалов. Не привлекайте зависть в вашу сторону. Не увлекайтесь быстрой ездой. Реже носите красный цвет.
Год Обезьяны (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Мужчинам: cтихия года — горы. Не увлекайтесь охотой сверх потребности для семьи. Остерегайтесь гор. Не привлекайте в жизнь экстремальные развлечения. В целом год обещает быть благополучным.
Женщинам: cтихия года — ветер. Пейте полезные травы, укрепляйте здоровье. Принимайте радоновые ванны. Избегайте разговоров о себе, о чем-то личном.
Год Барана / Овцы (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Мужчинам: стихия года — дерево. Воздержитесь от охоты. Не рискуйте, иначе ждать убытков. Травмоопасный период — апрель–май. Не рекомендуется носить зеленый цвет.
Женщинам: стихия года — дерево. Берегите природу. Не носите чужую одежду. Найдите себе успокаивающее занятие.
Год Лошади (1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Мужчинам: стихия года — ветер. Год будет средне благополучным. Берегитесь пурги, может ослабеть здоровье. Особенно иммунитет следует укреплять к концу года.
Женщинам: стихия года — горы. Год обещает быть благополучным. Посетите святые места. Это поможет наполниться энергией в тяжелый период мая-июня. Может обостриться ревматизм. Не рекомендуется носить желтый цвет.