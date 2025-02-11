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Вы главный ум страны или вам в науку вход закрыт? Тест для настоящих ученых

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13 148
4 комментария
Первое правило научного клуба: не списывать у других участников научного клуба | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПервое правило научного клуба: не списывать у других участников научного клуба | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Первое правило научного клуба: не списывать у других участников научного клуба

Источник:

Как будто нам было недостаточно уже имеющихся диктантов, как в России придумали новый — научный. В нем собрали вопросы, посвященные истории и развитию науки и техники. Как обещали организаторы, для ответов на вопросы не потребуется специальных знаний, достаточно логического мышления и умения рассуждать. Мероприятие провели 7 февраля по всей стране.

Мы собрали в тесте аналогичные вопросы из научного диктанта. Предлагаем вам проверить свои знания.

ТЕСТПройден 6745 раз
1 / 10

Сколько костей в теле акулы?

  • 124

  • 208

  • 312

  • Ни одной

2 / 10

Этот русский ученый изобрел уникальный микроскоп, разработал модель моста через Неву, прототип семафора и многое другое, а его имя стало нарицательным при обозначении смекалки и таланта.

  • Иван Кулибин

  • Игорь Сикорский

  • Александр Лодыгин

  • Михаил Цвет

3 / 10

Благодаря этому человеку представления людей о работе Солнечной системы значительно изменились. Он предположил, что Земля не является центром Вселенной, а Солнце находится в центре нашей Солнечной системы. Назовете имя этого человека?

  • Галилео Галилей

  • Константин Циолковский

  • Николай Коперник

  • Исаак Ньютон

4 / 10

Какая планета быстрее всех вращается вокруг собственной оси, совершая полный оборот всего за 10 часов?

  • Марс

  • Нептун

  • Меркурий

  • Юпитер

5 / 10

3 ноября 1957 года на советском корабле «Спутник-2» в космос запустили первое животное, выведенное на орбиту Земли. Как звали это животное?

  • Хэм

  • Лайка

  • Белка

  • Стрелка

6 / 10

Где больше всего потовых желез?

  • На ладонях и ступнях

  • На подмышках и лбу

  • На спине и подмышках

  • На ступнях и затылке

7 / 10

Сколько времени (хотя бы примерно) нужно солнечному свету, чтобы достичь Земли?

  • 500 секунд

  • 800 секунд

  • 8 минут

  • 12 минут

8 / 10

Какая вода замерзает быстрее — горячая или холодная?

  • Горячая

  • Холодная

  • Одинаково

9 / 10

На какой из перечисленных планет можно встретить гору Олимп?

  • Меркурий

  • Марс

  • Уран

  • Сатурн

10 / 10

Назовите выдающегося русского ученого, который добился открытия первого в России высшего учебного заведения?

  • Дмитрий Менделеев

  • Николай Пирогов

  • Константин Циолковский

  • Михаил Ломоносов

Советуем также проверить свою эрудицию в хитрой викторине. Кроме того, рекомендуем потренировать мозги в тесте на 10 слов, которые большинство произносят неправильно.

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Комментарии
4
__Olga__
4 февраля, 19:19
абажаю пищу для ума, поэтом лакомлюсь пиццей
Гость
3 февраля, 16:38
6/10 🤣
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