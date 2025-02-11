Вы главный ум страны или вам в науку вход закрыт? Тест для настоящих ученых

Как будто нам было недостаточно уже имеющихся диктантов, как в России придумали новый — научный. В нем собрали вопросы, посвященные истории и развитию науки и техники. Как обещали организаторы, для ответов на вопросы не потребуется специальных знаний, достаточно логического мышления и умения рассуждать. Мероприятие провели 7 февраля по всей стране.