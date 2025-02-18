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Город В Ярославской области появилось новое требование к оформлению единого пособия

В Ярославской области появилось новое требование к оформлению единого пособия

Рассказываем, что изменилось и кому полагается выплата

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3 комментария
Новое требование к оформлению единого пособия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНовое требование к оформлению единого пособия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Новое требование к оформлению единого пособия

Источник:

В Ярославской области появилось новое требование к оформлению единого пособия. Нововведение начало действовать с начала 2025 года.

— С Нового года пособие назначается с учетом нового требования к минимальному доходу каждого трудоспособного члена семьи. Вне зависимости от формы занятости он должен составлять за 12 месяцев не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), или 89 760 рублей, — сообщили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Единое пособие  в России выплачивается с 2023 года. Оно предназначено для семей с низкими доходами, у которых есть дети до 17 лет. В 2025 году ежемесячная выплата может достигать 17 201 рубля (в 2024 году — до 14 690 рублей).

По данным на начало 2025 года, в Ярославской области более 7,5 тысячи родителей получают единое пособие.

Также есть послабления для родителей, которые по уважительной причине не работали в течение 12 месяцев, предшествующих обращению за назначением пособия. В таком случае минимальная планка заработка в размере четырех МРОТ будет пропорционально уменьшена. А если за 10 месяцев расчетного периода были причины для отсутствия доходов, правило четырех МРОТ не применяется.

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— Граждане сейчас интересуются, считается ли уход за 80-летними пенсионерами и гражданами с инвалидностью уважительной причиной для отсутствия доходов? Да. В этой части с 2025 года ничего не изменилось. Но до подачи заявления на единое пособие надо обратиться в клиентскую службу отделения фонда за подтверждением ухода в расчетном периоде. Месяцы ухода, которые приходятся на 2024 год, подтверждать не надо, — пояснил управляющий Отделением СФР по Ярославской области Сергей Русов.

В семьях с новорожденным, где на старшего ребенка уже назначено пособие, аналогичная выплата на малыша назначается без оценки нуждаемости в том же размере. Пособие действует до окончания выплат на других детей. Заявление на оформление единого пособия нужно подать в течение шести месяцев после рождения.

Если у вас есть вопросы по оформлению выплаты, вы можете обратиться к специалистам отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области по номеру 8 800 100-00-01. Сотрудники работают: понедельник — четверг с 08:00 до 17:00, пятница — с 08:00 до 16:00. Звонок бесплатный.

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Комментарии
3
Гость
1 час
наиболее количество разведённых , матерей одиночек, многодетных матерей, инвалидов, ветеранов СВ0 и далее по списку по которому выплачиваются пособия дают льготы итд итп догадайтесь где? конэчно в маленьких гордых дотационых рэспубликах дон
Гость
1 час
Ничего не понятно, но спасибо.
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