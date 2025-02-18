Новое требование к оформлению единого пособия Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области появилось новое требование к оформлению единого пособия. Нововведение начало действовать с начала 2025 года.

— С Нового года пособие назначается с учетом нового требования к минимальному доходу каждого трудоспособного члена семьи. Вне зависимости от формы занятости он должен составлять за 12 месяцев не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), или 89 760 рублей, — сообщили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Единое пособие в России выплачивается с 2023 года. Оно предназначено для семей с низкими доходами, у которых есть дети до 17 лет. В 2025 году ежемесячная выплата может достигать 17 201 рубля (в 2024 году — до 14 690 рублей). По данным на начало 2025 года, в Ярославской области более 7,5 тысячи родителей получают единое пособие.

Также есть послабления для родителей, которые по уважительной причине не работали в течение 12 месяцев, предшествующих обращению за назначением пособия. В таком случае минимальная планка заработка в размере четырех МРОТ будет пропорционально уменьшена. А если за 10 месяцев расчетного периода были причины для отсутствия доходов, правило четырех МРОТ не применяется.

— Граждане сейчас интересуются, считается ли уход за 80-летними пенсионерами и гражданами с инвалидностью уважительной причиной для отсутствия доходов? Да. В этой части с 2025 года ничего не изменилось. Но до подачи заявления на единое пособие надо обратиться в клиентскую службу отделения фонда за подтверждением ухода в расчетном периоде. Месяцы ухода, которые приходятся на 2024 год, подтверждать не надо, — пояснил управляющий Отделением СФР по Ярославской области Сергей Русов.

В семьях с новорожденным, где на старшего ребенка уже назначено пособие, аналогичная выплата на малыша назначается без оценки нуждаемости в том же размере. Пособие действует до окончания выплат на других детей. Заявление на оформление единого пособия нужно подать в течение шести месяцев после рождения.