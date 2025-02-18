Переговоры в Эр-Рияде между РФ и США: что известно на данный момент

Отдельные команды переговорщиков России и США вступят в контакт в свое время Источник: Мария Захарова / Telegram











В резиденции королевской семьи в Саудовской Аравии завершились переговоры США и России. Делегации двух стран общались 4,5 часа. Они провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», заявил помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков.

— Переговоры РФ и США прошли неплохо. Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, — поделился с ТАСС помощник президента.

Эту информацию уже подтвердили в Госдепе США. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что двум странам следует работать над нормализацией отношений и создать механизм консультаций для устранения проблем в них. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Марко Рубио договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы начать работу по украинскому урегулированию.

Ушаков добавил, что отдельные команды переговорщиков России и США вступят в контакт в свое время. Однако пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков от России по Украине, этот вопрос будет решать Владимир Путин.

Также пока сложно говорить о конкретных датах встречи Путина и Трампа. Ушаков подчеркнул, что встреча политиков вряд ли состоится на следующей неделе. Для этого потребуется плотная работа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что во время встречи было очень уважительное, позитивное, конструктивное общение. Страны пришли к выводу, что им следует поддерживать и налаживать контакты, чтобы слышать друг друга. Отдельно делегации обсуждали будущее экономическое сотрудничество, включая мировые цены на энергоносители. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пока никак не прокомментировал результаты переговоров в Эр-Рияде, однако пообещал поделиться впечатлениями в ближайшее время.

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