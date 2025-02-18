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Политика Переговоры России и США Переговоры в Эр-Рияде между РФ и США: что известно на данный момент

Переговоры в Эр-Рияде между РФ и США: что известно на данный момент

США и Россия договорились о взаимном сотрудничестве

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2 комментария
Отдельные команды переговорщиков России и США вступят в контакт в свое время | Источник: Мария Захарова / TelegramОтдельные команды переговорщиков России и США вступят в контакт в свое время | Источник: Мария Захарова / Telegram

Отдельные команды переговорщиков России и США вступят в контакт в свое время

Источник:

В резиденции королевской семьи в Саудовской Аравии завершились переговоры США и России. Делегации двух стран общались 4,5 часа. Они провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», заявил помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков.

— Переговоры РФ и США прошли неплохо. Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, — поделился с ТАСС помощник президента.

Эту информацию уже подтвердили в Госдепе США. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что двум странам следует работать над нормализацией отношений и создать механизм консультаций для устранения проблем в них. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Марко Рубио договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы начать работу по украинскому урегулированию.

Ушаков добавил, что отдельные команды переговорщиков России и США вступят в контакт в свое время. Однако пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков от России по Украине, этот вопрос будет решать Владимир Путин.

Также пока сложно говорить о конкретных датах встречи Путина и Трампа. Ушаков подчеркнул, что встреча политиков вряд ли состоится на следующей неделе. Для этого потребуется плотная работа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что во время встречи было очень уважительное, позитивное, конструктивное общение. Страны пришли к выводу, что им следует поддерживать и налаживать контакты, чтобы слышать друг друга. Отдельно делегации обсуждали будущее экономическое сотрудничество, включая мировые цены на энергоносители. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пока никак не прокомментировал результаты переговоров в Эр-Рияде, однако пообещал поделиться впечатлениями в ближайшее время.

Источник: МИД России / TelegramИсточник: МИД России / Telegram
Источник: Мария Захарова / TelegramИсточник: Мария Захарова / Telegram
Источник: Мария Захарова / TelegramИсточник: Мария Захарова / Telegram
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Источник: МИД России / TelegramИсточник: МИД России / Telegram

Россию на переговорах представили Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Интересы США представили госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. В зал переговоров российскую делегацию сопровождал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаад бин Мохаммад Аль-Айбан. На эту встречу не приглашали никого из Европы и Украины, что вызвало недовольство со стороны Владимира Зеленского.

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Переговоры Переговоры в Эр-Рияде США Россия Политика
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Комментарии
2
Гость
17 минут
РБК 18 фев, 15:34 : Индекс Мосбиржи упал после переговоров представителей России и США. Индекс Мосбиржи улетел вниз после переговоров в Саудовской Аравии Российский рынок негативно отреагировал на итоги переговоров России и США
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