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Развлечения подробности Вот вам и шняга шняжная: дочке Виталия Гогунского подарили квартиру в центре Москвы на 15-летие

Вот вам и шняга шняжная: дочке Виталия Гогунского подарили квартиру в центре Москвы на 15-летие

Милана Стар живет на широкую ногу

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3 комментария
Твое лицо, когда тебе на 15 лет подарили квартиру в центре Москвы | Источник: MILANA STAR / Vk.comТвое лицо, когда тебе на 15 лет подарили квартиру в центре Москвы | Источник: MILANA STAR / Vk.com

Твое лицо, когда тебе на 15 лет подарили квартиру в центре Москвы

Источник:

Пока все наблюдали, как в Эр-Рияде приземляются правительственные самолеты, где-то в Москве закатила вечеринку дочь Виталия Гогунского Милана, известная как Милана Стар. Повод достойный — 15 лет как-никак. А подарки и того достойней. Одним из них стали золотые ключи — от квартиры в центре Москвы.

— Подвели итоги. Квартира в центре Москвы. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь! — поздравила Милану мать Ирина Маирко.

От такого подарка у молодой девушки сначала подкосились ноги, потом пропала способность выражать эмоции.

От такого подарка Милана забыла не только как петь, но и как говорить

Источник:

Родители Миланы Стар — модель из Череповца Ирина Маирко и актер Виталий Гогунский, больше всего известный по роли Кузи в сериале «Универ» (16+), на съемках которого пара и познакомилась. На момент рождения дочери пара не состояла в официальном браке, и девочке дали фамилию матери.

Отношения Гогунского и Маирко нельзя было назвать безоблачными — они то сходились, то расходились. Несмотря на трудности во взаимоотношениях с матерью ребенка, актер активно поддерживал дочь, помогал ей развивать творческий потенциал. Когда девочке было четыре года, он вышел с ней на сцену в эфире шоу «Один в один» (16+). Сценический дебют девочки так впечатлил отца, что он решил: Милана будет певицей. Мать девочки не возражала, и юную Маирко-Стар отправили учиться в школу Аллы Пугачевой для одаренных детей.

К 15 годам в гардеробе Миланы Стар появилось много любопытных образов | Источник: MILANA STAR / T.meК 15 годам в гардеробе Миланы Стар появилось много любопытных образов | Источник: MILANA STAR / T.me

К 15 годам в гардеробе Миланы Стар появилось много любопытных образов

Источник:

В дальнейшем Милана выступала в разных телепрограммах, принимала участие в модных показах, завела свой блог. Отец оплачивал клипы дочери, мать активно взялась за ее продвижение. Но в 2019 году Гогунский и Маирко развелись, и актер прекратил финансирование юного таланта.

— Кроме редких СМС с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. Всё это время я не настаивала, ждала от папы первых шагов навстречу дочери, — жаловалась тогда Ирина Маирко. — На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за три года — это мало или даже насмешка.

Кажется, мы нашли, с кого Милана списала образ выше | Источник: mairka_ira / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Кажется, мы нашли, с кого Милана списала образ выше | Источник: mairka_ira / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кажется, мы нашли, с кого Милана списала образ выше

Источник:

Гогунский не отрицал, что не платит алименты, но, по его словам, он и так отдал всё, что мог.

— Я не платил положенные 25 процентов, а отдал всё, — объяснял актер. — Возможно, я что-то еще должен, несмотря на то что оставил Ирине квартиру, отдал все ресурсы и свою энергию.

Сама Милана Стар зарабатывает не только музыкой. Мама помогла ей запустить собственную линию мерча (одежды, школьных принадлежностей и аксессуаров), которые бизнес-семейка продает через соцсети. Девочка, в свою очередь, помогает маме развивать школу творчества. Также Милана зарабатывает на поздравлениях — берет деньги со взрослых, которые хотят, чтобы их детей по видео поздравил кумир. Благодаря творческому напору Маирко-мать и Маирко-дочь купили таунхаус и квартиру в Москве. Теперь к ним прибавилась еще одна недвижимость.

Квартира на 15 лет — подходящий подарок?

Самое то
Главное, чтобы не однушка
Только если в центре Москвы
Мне подарили квартиру на 15 лет
Мы подарили ребенку квартиру на 15 лет
А как же детство?
Ребенок должен сам заработать
Нельзя так баловать ребенка, иначе ждет «Клуб 27»
Какая разница, какие подарки, если деньги позволяют?
ПО ТЕМЕ
Виталий Гогунский Милана Маирко Дети День рождения Универ 15 лет Юбилей Подросток Подарок Квартира Москва
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Комментарии
3
Гость
19 минут
зачем людей злите
Гость
1 минута
интересно, налоги она сама платит или нет?
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