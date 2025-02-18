Вот вам и шняга шняжная: дочке Виталия Гогунского подарили квартиру в центре Москвы на 15-летие

Твое лицо, когда тебе на 15 лет подарили квартиру в центре Москвы Источник: MILANA STAR / Vk.com











Пока все наблюдали, как в Эр-Рияде приземляются правительственные самолеты, где-то в Москве закатила вечеринку дочь Виталия Гогунского Милана, известная как Милана Стар. Повод достойный — 15 лет как-никак. А подарки и того достойней. Одним из них стали золотые ключи — от квартиры в центре Москвы.

— Подвели итоги. Квартира в центре Москвы. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь! — поздравила Милану мать Ирина Маирко.

От такого подарка у молодой девушки сначала подкосились ноги, потом пропала способность выражать эмоции.

От такого подарка Милана забыла не только как петь, но и как говорить Источник: mairka_ira / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Родители Миланы Стар — модель из Череповца Ирина Маирко и актер Виталий Гогунский, больше всего известный по роли Кузи в сериале «Универ» (16+), на съемках которого пара и познакомилась. На момент рождения дочери пара не состояла в официальном браке, и девочке дали фамилию матери.

Отношения Гогунского и Маирко нельзя было назвать безоблачными — они то сходились, то расходились. Несмотря на трудности во взаимоотношениях с матерью ребенка, актер активно поддерживал дочь, помогал ей развивать творческий потенциал. Когда девочке было четыре года, он вышел с ней на сцену в эфире шоу «Один в один» (16+). Сценический дебют девочки так впечатлил отца, что он решил: Милана будет певицей. Мать девочки не возражала, и юную Маирко-Стар отправили учиться в школу Аллы Пугачевой для одаренных детей.

К 15 годам в гардеробе Миланы Стар появилось много любопытных образов Источник: MILANA STAR / T.me











В дальнейшем Милана выступала в разных телепрограммах, принимала участие в модных показах, завела свой блог. Отец оплачивал клипы дочери, мать активно взялась за ее продвижение. Но в 2019 году Гогунский и Маирко развелись, и актер прекратил финансирование юного таланта.

— Кроме редких СМС с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. Всё это время я не настаивала, ждала от папы первых шагов навстречу дочери, — жаловалась тогда Ирина Маирко. — На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за три года — это мало или даже насмешка.

Кажется, мы нашли, с кого Милана списала образ выше Источник: mairka_ira / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Гогунский не отрицал, что не платит алименты, но, по его словам, он и так отдал всё, что мог.

— Я не платил положенные 25 процентов, а отдал всё, — объяснял актер. — Возможно, я что-то еще должен, несмотря на то что оставил Ирине квартиру, отдал все ресурсы и свою энергию.

Сама Милана Стар зарабатывает не только музыкой. Мама помогла ей запустить собственную линию мерча (одежды, школьных принадлежностей и аксессуаров), которые бизнес-семейка продает через соцсети. Девочка, в свою очередь, помогает маме развивать школу творчества. Также Милана зарабатывает на поздравлениях — берет деньги со взрослых, которые хотят, чтобы их детей по видео поздравил кумир. Благодаря творческому напору Маирко-мать и Маирко-дочь купили таунхаус и квартиру в Москве. Теперь к ним прибавилась еще одна недвижимость.