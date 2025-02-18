«Ни трамвая, ни троллейбуса?»: депутаты озвучили возможные проблемы из-за замены путей

Власти прорабатывают вопрос работы троллейбусов на проспекте Октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











18 февраля на комитете региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог обсудили трамвайную концессию в Ярославле. Депутат Валерий Байло озвучил проблему, с которой могут столкнуться жители, когда работы по замене трамвайных путей перейдут на проспект Октября и путепроводы, расположенные на нем.

— У нас по проспекту Октября контактные сети трамваев и троллейбусов соединены. Что будет с троллейбусом? У нас не будет ни трамвая, ни троллейбуса? Как этот вопрос будет решаться? — спросил он.

Ситуацию прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко:

— Мы прорабатываем этот вопрос. У нас есть несколько вариантов. К моменту реконструкции путепровода вопрос будет решен.

В правительстве пообещали проинформировать жителей, как только появятся конкретные результаты анализа ситуации.

Напомним, в Ярославле идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить 8 тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать 2 путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Завершить реконструкцию путей здесь должны были до конца 2024 года и возобновить движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио». После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки.