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Дороги и транспорт «Ни трамвая, ни троллейбуса?»: депутаты озвучили возможные проблемы из-за замены путей

«Ни трамвая, ни троллейбуса?»: депутаты озвучили возможные проблемы из-за замены путей

Что говорят власти

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4 комментария
Власти прорабатывают вопрос работы троллейбусов на проспекте Октября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти прорабатывают вопрос работы троллейбусов на проспекте Октября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти прорабатывают вопрос работы троллейбусов на проспекте Октября

Источник:

18 февраля на комитете региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог обсудили трамвайную концессию в Ярославле. Депутат Валерий Байло озвучил проблему, с которой могут столкнуться жители, когда работы по замене трамвайных путей перейдут на проспект Октября и путепроводы, расположенные на нем.

— У нас по проспекту Октября контактные сети трамваев и троллейбусов соединены. Что будет с троллейбусом? У нас не будет ни трамвая, ни троллейбуса? Как этот вопрос будет решаться? — спросил он.

Ситуацию прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко:

— Мы прорабатываем этот вопрос. У нас есть несколько вариантов. К моменту реконструкции путепровода вопрос будет решен.

В правительстве пообещали проинформировать жителей, как только появятся конкретные результаты анализа ситуации.

Напомним, в Ярославле идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить 8 тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать 2 путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Завершить реконструкцию путей здесь должны были до конца 2024 года и возобновить движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио». После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки.

Однако ремонт затянулся, пока концессионер продолжает работать в Брагине.

ПО ТЕМЕ
Трамвайная концессия Троллейбус
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Да в Брагино!
Гость
1 час
не переживайте , пустят вам два дополнительных желтых автобуса , которые будут ходит до 7 часов
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