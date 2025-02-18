Скрип скреп. Примеряем на себя «усложненную» Lada Granta: уместна ли она в 2025-м?

Самая доступная машина стоит сегодня (ик-к) миллион рублей Источник: Артем Краснов











Повода тестировать Lada Granta нет: модель отметила 13-летие стабильности. А с другой стороны, поводов навалом. За 10 лет с нашей последней встречи она сделала подтяжку лица, непрерывно менялась на клеточном уровне, а с 2022 года подверглась массированной трансплантации органов — от шатунов до электроники. Машина упрощалась, усложнялась, лишалась АБС, получала АБС. До начала СВО ее вообще хотели списать, ведь на подходе была свежая «Искра» на «реношной» платформе СMF-B, но не было бы счастья…

Тогда, в 2022-м, «Искру» так и не запустили, а рынок бюджетных машин в России рухнул. «Гранта» стала безальтернативной. По итогам 2024 года она установила личный рекорд продаж — 200+ тысяч, и до этого лучший результат был в 2013-м — 167 тысяч. Самая народная машина. Ягодка опять.

«Икс-фейс» в стиле Lada Vesta появился после рестайлинга 2018 года Источник: Артем Краснов











Есть у меня и своя корысть. Если что случится с моей нынешней машиной, «Гранта» будет наиболее вероятным кандидатом, потому что морально я не готов отдавать этак 50–70 тысяч кредитных рублей за «китайца». А потому без всякого повода я попросил ее на тест, чтобы понять, как ощущается Lada Granta в 2025 году.

Рестайлинг 2018 года с пересадкой «вестовского» лица пошел ей на пользу, и возраст Granta теперь лучше угадывается в профиль, чем в анфас. Заднюю часть тоже отскребли от лишнего, например, убрали спорные подштамповки, которые злые языки называли «морщины на заднице». Дизайн «Гранты» вполне удачный для бюджетного автомобиля, разве что приелся.

Багажник выглядит тяжеловесным, но в этом есть смысл. Целых 520 литров смысла Источник: Артем Краснов











Интерьер — другая песня. Его бы, по-хорошему, тоже освежить. Мне вспомнилось, как во время первого тест-драйва «Гранты», когда она казалась экзотикой, подошел ко мне любопытный «газелист». Заглянул в салон и говорит: «Как-то побольше дизайна хочется». Но дизайна больше не стало: круглые дефлекторы поменяли на менее выразительные прямоугольные, чуть аккуратнее стал блок кондиционера, но в остальном это та же «Гранта». Руль, например, другой, но чтобы обнаружить это, нужно сличать фотографии.

От первой версии «Гранты» салон отличается деталями, но общее впечатление то же Источник: Артем Краснов











Блок управления климатом вполне удобный, но ползунок рециркуляции по-прежнему тугой Источник: Артем Краснов











Твердость пластика критиковать не буду, считайте, что так проявляется твердость характера. У простых вещей должно быть шершавое нутро. Важнее, чтобы панели были установлены на совесть и не разбалтывались со временем. У тестовой машины салон был тихим, а как на дистанции — не знаю: скрип скреп или тишина? Напишите в комментариях.

Эргономика выдает возраст машины. Без смены платформы невозможно изменить базовую посадку, несколько скукоженую, но даже более удобное кресло с регулировкой по высоте сняло бы часть проблем. В первом тест-драйве «Гранты» я сетовал на сиденье, и в этом месте можно делать Ctrl+C, Ctrl+V — ничего не изменилось. Сиденье установлено высоковато, сидишь как в гамаке, спинка не держит плечи. Не критично, притереться можно. Но «трудовыебудни» таксистов были бы радостней в более удобном сиденье. Цена вопроса, говорите? Ну да, всё же упирается в экономику: руководство АВТОВАЗа это хорошо знает.

Семидюймовый экран не перегружен функционалом. В базе — несколько полезных приложений Источник: Артем Краснов











Мультимедийка EnjoY Pro с начинкой «Яндекса» — дополнительная опция (₽50 тысяч), а семидюймовый экранчик мелковат по современным стандартам. Но система неплохая: в отличие от китайских машин, она адаптирована именно для России, подключается и к «Яндекс.Музыке», и к навигации, а качество звука лучше, чем в иных «чайнакарах» за 5 миллионов рублей. Ну да, многие «китайцы» отличаются отвратительной акустикой, и на этом фоне «грантовская» система выглядит чуть ли не лидером по цене-качеству.

Управление кондиционером аналоговое, без цифровых заморочек. Да и вообще машина очень ламповая: вот ручник, что древко топора, вот рычаг коробки, а вот строптивый ползунок рециркуляции. В этом свой кайф: в «Гранте» чувствуешь механику ее движений, и это добавляет уверенности на фоне испорченных цифровизацией современных машин. А еще эта обзорность, если не «жигулевская», то близкая к ней: стойки тонкие, зеркала честные. Камера заднего вида, опять же.

В 2011 году Lada Granta пришла на смену семейству «Жигулей» (ВАЗ-2107) Источник: Артем Краснов











Педали — еще один флешбэк из старых времен. В первом тесте я критиковал легкие газ и сцепление, плюс тугой невнятный тормоз. Ничего как будто не изменилось. За целый день я так и не смог адаптироваться к педалям настолько, чтобы трогаться с места без криков мотора. «Гранта» — как лошадь, которую надо хлестануть, чтобы пошла. Наверное, это вопрос привычки, но приладиться к «Ладе» сложнее, чем даже к машинам серии Renault Logan: те тоже грешили педальной невесомостью, но адаптация проходила быстрее.

Впрочем, хуже даже настройка тормозов, потому что усилие на педали аномальное: в первой фазе, когда машина почти не замедляется, педаль проявляет упрямость. А потом обмякает в момент, когда начинается основное торможение. При старте перегазовываешь, на торможениях перетормаживаешь. Короче, учиться и учиться: на «Гранте» ты всё время немного курсант автошколы.

Настройки тормоза не оптимальны, но торможение с АБС «Гранта» выполняет хорошо Источник: Артем Краснов











Но в пределе «Гранта» тормозит уверенно. И мне есть с чем сравнить. На первом тест-драйве 2012 года была машина без АБС (тогда такие выпускали), и когда я решил проверить тормоза на обледенелой дороге, «Гранту» развернуло на 180 градусов. Проезжавший мимо парень на Mazda, увидев мои пируэты, заметил: «У меня на „четырке“ так же было».

Но потом Granta получила АБС Bosch с распределением тормозных усилий, и проблема исчезла. Сейчас АБС другая: формально это продукт компании «Итэлма», точнее, ее костромского завода «Пегас». Но все всё понимают: завод осуществляет что-то вроде отверточной сборки с плавным наращиванием локализации, а сами АБС имеют китайское происхождение, по неофициальной версии — это разработки китайской компании Kesens, которая моложе самой молодой модели АВТОВАЗа (то есть «Весты»).

И работает АБС неплохо: даже с отпущенным рулем на обледенелой дороге машина тормозит строго по прямой. Да и калибровка системы вроде бы добротная. Колеса не блокируются, но нет и эффекта растормаживания, как на ранних АБС, с которыми машины иной раз отказывались замедляться на снегу.

В знакопеременных поворотах автомобиль может уходить в плавный занос: к этому нужно быть готовым Источник: Артем Краснов











Лучше стала и управляемость. Опять же, та первая версия страдала неприятным эффектом зависания руля в промежуточных положениях, то есть центрирующего усилия почти не было. Сейчас, много электроусилителей спустя, руль охотно возвращается в ноль. Высокоточным оружием он не стал, но и чувство опасности больше не источает. Около нуля есть зона онемелости, и это затрудняет мелкие корректировки машины, что усугубляется склонностью подвески ко вторичной раскачке. Мчишь по волнистой колейной дороге, Lada «дышит», приседает, ползает по траектории. А руль не проявляет взаимных чувств, так что двигаешь им наугад. Подвеска многое прощает на плохих дорогах, поэтому лимитатором скорости был не страх ее пробить, а то чувство отлученности от машины, которое возникает при агрессивной езде.

Если АБС у «Гранты» вернулась, то ESP, доступной до начала СВО, пока нет. Недавняя авария, где водитель «Гранты» напугалась резких маневров других машин и отправила машину в маятниковую раскачку, показывает, что система стабилизации вообще-то ей нужна. Я попробовал воспроизвести что-то подобное на заснеженной площадке. При выполнении агрессивной змейки «Гранта» в целом довольно стабильна и по большей части склонна к мягкой поворачиваемости. Иногда, если поймал зацеп передними колесами, она скользит задней частью, но занос относительно плавный и не прогрессирующий. Годные настройки?

С одной стороны, да. Раньше ведь все машины были без систем стабилизации, и ничего. Но всё же на снегу скорость низкая, а на обледенелом асфальте заносы резче, и в этом смысле «Гранта» требует одного из двух: аккуратного и опытного водителя либо возвращения ESP. Потому что повторить кульбиты той «Гранты», разбившейся на Труда, вполне реально. Система стабилизации (предположительно, тоже китайской компании Kesens) вернулась в базу «Весты», так что и «Гранта», наверное, ее получит. Но пока так.

По энерговооруженности Granta — отнюдь не аутсайдер Источник: Артем Краснов











Неожиданно мне понравилась коробка передач: рычаг легкий и четкий, и даже после торможения пониженная передача включается без усилия. Поднастроить бы педали, и «Гранта» на механике стала бы приятной в городской толчее. Версия с четырехступенчатым «автоматом» Jatco еще осталась в прайс-листе, но небольшая партия, собранная из остатков таких агрегатов в прошлом году, скорее всего, распродана.

Для машины чуть тяжелее «Жигулей» достаточно и 16-клапанного мотора (106 л. с.). В городе динамика не вызывает вопросов: от потока «Гранта» не отстает. Кстати, за счет хорошей тяговитости и 8-клапанный двигатель (90 л. с.) обеспечивает почти ту же самую прыть, поэтому 106-сильный агрегат нужен в основном для трассы. Водитель при этом должен трудолюбиво подсовывать ей передачи, потому что на высших ступенях реакция на педаль газа практически отсутствует. Но, например, на третьей передаче разгон с 80 до 120 км/ч у нас занимал в районе 7 секунд: это уровень других экс-бюджетников типа Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. В общем, с динамикой у «Гранты» всё даже чуть лучше, чем ждешь от максимально упрощенной машины.

Но «Гранта» шумная. К гулу шин я уже притерпелся на китайских машинах, там его хоть отбавляй. Но у «Гранты» играет этакий надежды маленький оркестрик: на малых скоростях порыкивает мотор и гудит трансмиссия, на средних принимают эстафету колеса и всё тот же мотор, а на высоких подключается аэродинамика. После 120 км/ч появляется еще и пронзительное соло в районе передних стоек. Но даже так в «Гранте» вполне можно слушать музыку: аудиосистема готова спорить с шумами, звук вполне разборчив.

Машина неплохо приспособлена к плохим дорогам: просвет достаточный, защита картера есть, подвеска терпеливая Источник: Артем Краснов











За целый день на «Гранте» устаешь сильнее, чем в средней иномарке, впрочем, «Гранта» и дешевле, так что логично. Но АВТОВАЗ мог бы решить часть проблем относительно малыми средствами: взять ту же посадку за рулем или настройку тормозов. У «Гранты» неплохая база, старомодная, но для бюджетной машины приемлемая — не даром ее предтечу «восьмерку» помогала делать сама Porsche. Но помимо простой основы, что само по себе простительно, у «Гранты» имеется с десяток необязательных косяков, которые можно устранить тонкой настройкой и шлифовкой. Тем более время позволяет: машина на конвейере 13 лет, и впереди, вероятно, столько же. В этом году в довесок к «Гранте» придет «Искра», и, скорее всего, инженерные ресурсы АВТОВАЗ фокусирует именно на ней. С другой стороны, при тиражах, которыми продается «Гранта», она вполне достойна конструкторского внимания — всё же главный бестселлер и кормилица АВТОВАЗа.

В чём ей не откажешь — в практичности. Багажник на 500 литров встретишь не у каждой машины D/E-класса (например, у Hongqi H5 он меньше литров на 100). А у «Гранты» есть еще и версия лифтбэк, где отсек поменьше, зато погрузка удобнее. Остался и универсал (бывшая «Калина»), правда, в версии Cross. Задние места у «Гранты» терпимые: сам за собой я сажусь впритык, но сажусь. Удобств мало, стеклоподъемники ручные, подлокотника нет, но это уже придирки. В своем В-классе она выглядит крепким игроком.

Места на втором ряду без избытка, но и зажатости нет Источник: Артем Краснов











Багажник хорош. Под полом — полноразмерная запаска Источник: Артем Краснов











Теперь время неудобных вопросов. Что с ценой? Ведь когда мы говорим «бюджетный автомобиль», которому можно многое простить, мы имеем в виду что-то вроде той первой «Гранты» за 229 тысяч рублей в базе без АБС и усилителя руля. Нынче комплектация побогаче, но и ценник — миллион. Дешевле этой планки есть только версии без кондиционера, а основные модификации седана укладываются в диапазон 1–1,2 миллиона рублей. Тестовая машина стоит по верхней границе, но это не предел: например, за 118-сильный лифтбэк в версии Sport просят 1,5 миллиона.

Дорого! Я говорю это субъективно, не как маркетолог, а как потенциальный клиент, у которого зарплата не росла такими темпами, чтобы покупать «Гранту» за цену, что когда-то просили за «Камри» (окей, окей, инфляция, знаю). Сегодня народная машина этому народу доступна в основном в кредит. Если пользоваться старой формулой, что автомобиль должен стоить 6–12 месячных зарплат, получается, что «Гранта» требует дохода в диапазоне 100–200 тысяч в месяц.

Проблема не в «Гранте», а в той реальности, где 13-летнюю модель нельзя снять с производства от безысходности Источник: Артем Крансов











Теперь надену костюм адвоката: всё это не проблема «Гранты» как таковой. Она задумана простой бюджетной машиной и в этой ипостаси неплоха. Описанные проблемы касаются экономики в целом. Экономики, искаженной санкциями, дефицитом компонентов, безумной логистикой, а еще — непрерывно растущими таможенными барьерами, без которых АВТОВАЗ рискует не выжить. «Гранту» не доводили до ума, потому что впереди маячила «Гранта-2» (то есть нынешняя Iskra), и все огрехи должны были уйти в небытие вместе с моделью. «Гранта» продолжает задавать нижнюю планку цен, просто сама эта планка задралась до олимпийских высот. И оттого острые углы «Гранты» заметны сильнее.

Какие чувства вызывает у вас Lada Granta? Архаичный автомобиль. Снять с производства Не бог весть, но деваться некуда Вполне удачная машина для своего сегмента

В чём-то я ждал от нее большего. Тогда, в 2011–2015 годах, она запомнилась мне здравой машиной, а потом были мелкие апгрейды, рестайлинг. И я думал, что современная «Гранта» достигла эволюционного катарсиса. Да, кое в чём она лучше. Но всё же к ней нужно привыкать, приспосабливаться, включать самогипноз.

В 2021 году Renault объявила о полном переводе АВТОВАЗа на платформы Dacia, поэтому и дни «Гранты» казались сочтенными Источник: Артем Краснов











В заочном сравнении с «китайцами» нижнего сегмента я бы добавил хорошую адаптированность Granta к России, распространенность запчастей и сервисов, наличие зимних опций: есть и подогрев сидений, и лобового стекла. Машина не безнадежная, просто шершавая, с заусеницами. Их вряд ли теперь уберут, ведь придирчивым клиентам уже летом предложат «Искру»: там и дизайна побольше, и тормоза должны быть получше.

Но апология «Гранты» разбивается о тот факт, что если посмотреть автомобили за 1 миллион рублей в Китае, это будут машины большего размера, более современные, с лучшей оснащенностью, возможно — гибриды (например, BYD Qin). Но пошлины и утильсборы с нами надолго, как и АВТОВАЗ. Так что считайте это скрепами.