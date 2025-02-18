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Политика Переговоры России и США «Одной встречи недостаточно»: как оценил переговоры с Россией Госдеп США

«Одной встречи недостаточно»: как оценил переговоры с Россией Госдеп США

Страны договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве

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2 комментария
Сергей Лавров и Марк Рубио договорились о возможном сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также обсудили общие геополитические интересы | Источник: Мария Захарова / TelegramСергей Лавров и Марк Рубио договорились о возможном сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также обсудили общие геополитические интересы | Источник: Мария Захарова / Telegram

Сергей Лавров и Марк Рубио договорились о возможном сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также обсудили общие геополитические интересы

Источник:

Россия и США договорились о совместной работе в экономической сфере. Страны создадут группу, чтобы обсудить ситуацию на Украине и убрать причины напряженности между государствами. В Госдепе США считают, что эта встреча стала важным шагом вперед для заключения прочного мира.

— Одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта, — прокомментировали Reuters результаты переговоров в Госдепе США.

В то же время Сергей Лавров и Марк Рубио договорились о возможном сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также обсудили общие геополитические интересы. Однако серьезную работу по этим вопросам можно начинать лишь после прекращения боевых действий. Политики намерены организовать команду «на высоком уровне» для работы по украинскому регулированию и по устранению «раздражителей» в отношении двух стран.

О чем еще договорились Россия и США, заявления Госдепа:

  • РФ и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения;

  • Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить продолжение процесса переговоров «в продуктивной манере»;

  • представители Москвы и Вашингтона договорились в Эр-Рияде, что разрешение украинского конфликта должно быть прочным и приемлемым для всех;

  • США и РФ договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве;

  • ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России.

Россию на переговорах представили Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Интересы США представили госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. В зал переговоров российскую делегацию сопровождал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаад бин Мохаммад Аль-Айбан. На эту встречу не приглашали никого из Европы и Украины, что вызвало недовольство со стороны Владимира Зеленского.

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Переговоры США Россия Переговоры в Эр-Рияде Политика
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Рузвельт и Черчилль афигевают 😳
Гость
2 часа
Переговоры с востоком? Восток понимает только силу и то ненадолго
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