«Одной встречи недостаточно»: как оценил переговоры с Россией Госдеп США

Сергей Лавров и Марк Рубио договорились о возможном сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также обсудили общие геополитические интересы Источник: Мария Захарова / Telegram











Россия и США договорились о совместной работе в экономической сфере. Страны создадут группу, чтобы обсудить ситуацию на Украине и убрать причины напряженности между государствами. В Госдепе США считают, что эта встреча стала важным шагом вперед для заключения прочного мира.

— Одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта, — прокомментировали Reuters результаты переговоров в Госдепе США.

В то же время Сергей Лавров и Марк Рубио договорились о возможном сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также обсудили общие геополитические интересы. Однако серьезную работу по этим вопросам можно начинать лишь после прекращения боевых действий. Политики намерены организовать команду «на высоком уровне» для работы по украинскому регулированию и по устранению «раздражителей» в отношении двух стран.

О чем еще договорились Россия и США, заявления Госдепа:

РФ и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения;

Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить продолжение процесса переговоров «в продуктивной манере»;

представители Москвы и Вашингтона договорились в Эр-Рияде, что разрешение украинского конфликта должно быть прочным и приемлемым для всех;

США и РФ договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве;

ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России.