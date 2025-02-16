Тест для тех, кто всё видел: попробуйте узнать советскую комедию по случайному кадру

Нам опять отключили кабельное, и мы переключились на старую добрую классику. Уж сколько раз, казалось бы, мы видели советские комедии, а всегда найдется деталь, на которую раньше не обращали внимания. А вы знаете эти фильмы от и до или смотрели их вполглаза?
Разомнемся на чём попроще. В каком фильме вы видели этот указатель?
«Спортлото 82» (6+)
«Двенадцать стульев» (6+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Кавказская пленница» (6+)
В каком фильме открывался такой вид на Москву?
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Служебный роман» (6+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Старики-разбойники» (6+)
Несмотря на воинственный настрой попавших в кадр персонажей, это точно комедия
«Свадьба в Малиновке» (12+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Огонь, вода и… медные трубы» (6+)
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
Возможно, этот кадр напомнит вам какой-то фильм-катастрофу, но он точно из советской комедии, вот только из какой?
«Девчата» (0+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Я шагаю по Москве» (12+)
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)
Откуда эти дети и воспитательница?
«Шла собака по роялю» (12+)
«Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
«Сказка о потерянном времени» (0+)
«Джентльмены удачи» (12+)
Эта табличка вам знакома?
«Служебный роман» (6+)
«Афоня» (12+)
«Самогонщики» (16+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (12+)
Откуда эти пионеры?
«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+)
«Москва — Кассиопея» (0+)
«Москва слезам не верит» (12+)
«Приключения Электроника» (0+)
Откуда этот спортсмен?
«Родня» (12+)
«Мимино» (18+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Борец и клоун» (0+)
А эти два богатыря откуда?
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
«Свадьба в Малиновке» (12+)
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)
«Иван Бровкин на целине» (6+)
Напоследок — сладкая парочка, которая в любой ситуации готова устроить романтику
«Двенадцать стульев» (6+)
«Гараж» (12+)
«Карнавал» (12+)
«Одиноким предоставляется общежитие» (18+)