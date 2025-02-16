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Развлечения тест Тест для тех, кто всё видел: попробуйте узнать советскую комедию по случайному кадру

Тест для тех, кто всё видел: попробуйте узнать советскую комедию по случайному кадру

Память вас еще не подводит?

144
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Вот товарищ Новосельцев многое повидал, но подсказывать он, похоже, не собирается | Источник: кадр из фильма «Служебный роман» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 годВот товарищ Новосельцев многое повидал, но подсказывать он, похоже, не собирается | Источник: кадр из фильма «Служебный роман» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 год

Вот товарищ Новосельцев многое повидал, но подсказывать он, похоже, не собирается

Источник:

Нам опять отключили кабельное, и мы переключились на старую добрую классику. Уж сколько раз, казалось бы, мы видели советские комедии, а всегда найдется деталь, на которую раньше не обращали внимания. А вы знаете эти фильмы от и до или смотрели их вполглаза?

ТЕСТПройден 19 раз
1 / 10

Разомнемся на чём попроще. В каком фильме вы видели этот указатель?

  • «Спортлото 82» (6+)

  • «Двенадцать стульев» (6+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Кавказская пленница» (6+)

2 / 10

В каком фильме открывался такой вид на Москву?

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Старики-разбойники» (6+)

3 / 10

Несмотря на воинственный настрой попавших в кадр персонажей, это точно комедия

  • «Свадьба в Малиновке» (12+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

  • «Огонь, вода и… медные трубы» (6+)

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

4 / 10

Возможно, этот кадр напомнит вам какой-то фильм-катастрофу, но он точно из советской комедии, вот только из какой?

  • «Девчата» (0+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Я шагаю по Москве» (12+)

  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)

5 / 10

Откуда эти дети и воспитательница?

  • «Шла собака по роялю» (12+)

  • «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)

  • «Сказка о потерянном времени» (0+)

  • «Джентльмены удачи» (12+)

6 / 10

Эта табличка вам знакома?

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Афоня» (12+)

  • «Самогонщики» (16+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (12+)

7 / 10

Откуда эти пионеры?

  • «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+)

  • «Москва — Кассиопея» (0+)

  • «Москва слезам не верит» (12+)

  • «Приключения Электроника» (0+)

8 / 10

Откуда этот спортсмен?

  • «Родня» (12+)

  • «Мимино» (18+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Борец и клоун» (0+)

9 / 10

А эти два богатыря откуда?

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

  • «Свадьба в Малиновке» (12+)

  • «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)

  • «Иван Бровкин на целине» (6+)

10 / 10

Напоследок — сладкая парочка, которая в любой ситуации готова устроить романтику

  • «Двенадцать стульев» (6+)

  • «Гараж» (12+)

  • «Карнавал» (12+)

  • «Одиноким предоставляется общежитие» (18+)

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