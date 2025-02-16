Тест для тех, кто всё видел: попробуйте узнать советскую комедию по случайному кадру

Нам опять отключили кабельное, и мы переключились на старую добрую классику. Уж сколько раз, казалось бы, мы видели советские комедии, а всегда найдется деталь, на которую раньше не обращали внимания. А вы знаете эти фильмы от и до или смотрели их вполглаза?