Богатые снова плачут и страдают: что известно о третьем сезоне «Белого лотоса»

Взбалмошной миллионерши Тани мы, к сожалению, больше не увидим Источник: Hbo.com











Первые два сезона «Белого лотоса» (18+) нам казалось, что половина успеха сериала держится на импозантной «маме Стифлера» Дженнифер Кулидж. Поэтому, когда во втором сезоне она преставилась, казалось, что и с самим «Белым лотосом» покончено. Но вскоре стало известно, что шоу должно продолжаться, и третий сезон не заставил себя ждать. Нам, конечно, будет не хватать вздорной миллионерши Тани, но давайте узнаем, кто попробует ее заменить.

О чем сериал «Белый лотос»

Третий сезон «Белого лотоса» не изменяет традициям. Как и предыдущие два, он начинается с трупа, который, по тем же традициям, лежит лицом вниз. Чтобы никто не догадался. Живописные тайские ландшафты, пение райских птиц, медитация, стрельба, крики, мертвец — в общем, как-то так мы себе и представляли обычный день в отеле для миллионеров.

Вместе с новыми героями «Белого лотоса» мы проведем на эксклюзивном тайском курорте одну неделю, которая изменит всех. В первую очередь работников и постояльцев. С каждым днем ​ события будут развиваться всё динамичнее и становиться всё более мрачными. В итоге идеальные путешественники, веселые сотрудники отеля и сама идиллическая местность предстанут далеко не такими привлекательными, какими казались на первый взгляд.

Что известно о третьем сезоне «Белого лотоса»

Каждый сезон «Белый лотос» меняет локацию. На этот раз действие развернется в Таиланде, куда съедутся несколько компаний богачей. Это бизнесмен Тимоти Рэтлифф с женой и тремя детьми. Миллионера бесконечно донимают звонками, его жена плотно сидит на антидепрессантах, дочь увлечена буддизмом, а сыновья беспрестанно выясняют, кто из них круче. Вдобавок ко всему миллионер узнает, что скоро в одном влиятельном издании выйдет разоблачающая его статья, после публикации которой на карьере можно ставить крест.

Одного из сыновей Рэтлиффа сыграл Патрик Шварценеггер. Сияющий от гордости Железный Арни поддержал своего сына на премьере Источник: schwarzenegger / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Еще одна компания — телезвезда Жаклин Лемон, устроившая отпуск себе и подругам, с которыми вместе еще со школьной скамьи. Жаклин всего добилась сама, одна из ее подруг удачно выскочила замуж, вторая так и не добилась большого успеха, поэтому завидует своим подружкам. Без былых обид и вспышек ревности здесь не обойтись.

Окажется в «Белом лотосе» и видавший виды богатей Рик Хэтчетт с наивной молодой любовницей Челси. Рик приехал сюда не просто отдохнуть — ему также ни пить ни есть нужно встретиться с мужем владелицы тайского отеля, но того госпитализировали в Бангкок, отчего Хэтчетт начинает буквально сходить с ума. Связь этой парочки будет одной из главных интриг нового сезона.

Среди них встретятся и старые знакомые. Например, массажистка Белинда. Ухода Тани в исполнении Дженнифер Кулидж это, конечно, не заменит, но говорят, что от почившей взбалмошной миллионерши стоит ждать своеобразного привета.

За приключениями всех этих людей мы будем следить на протяжении восьми серий. Журналисты зарубежных СМИ, которым создатели сериала отправили шесть серий, говорят, что из-за этого новая история «Белого лотоса» развивается очень неспешно.

Отзывы на третий сезон «Белого лотоса»

Некоторые журналисты отмечают, что сценарий, по которому развивается история третий сезон подряд, уже порядком приелся. Но ситуацию спасают герои.

— В первом сезоне гавайский фон подчеркивал культурную пустоту гостей. Во втором итальянский сеттинг подчеркивал отсутствие у них истории и корней. В Таиланде, где множество храмов, святынь и монастырей, большинству наших персонажей не хватает духовной целостности, — пишет The Hollywood Reporter. — Конечно, большинство персонажей «Белого лотоса» слишком зациклены на первобытных желаниях — напиться, переспать, проверить электронную почту с работы, — чтобы заметить рай.

«Белый лотос» приятно посмотреть из-за одних только пейзажей Источник: thewhitelotus / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Если вы любите динамичные фильмы и сериалы, то «Белый лотос» вас разочарует: события начинают набирать оборот только в пятом эпизоде. Всё время до этого вы будете наблюдать за тем, как новая группа отпускников упивается токсичным окружением.

— Возможно, как и религия, занимающая центральное место в сериале в этом году, «Белый лотос» взвешивает кармический исход самого себя, готовясь к перерождению во что-то совершенно иное, — отмечает издание The Wrap.

Из-за этой подготовки к перерождению и поисков себя критики называют третий сезон «Белого лотоса» более мрачным, чем предыдущие два. Впрочем, режиссер и сценарист сериала Майк Уайт ранее и сам заявлял, что это будет «чистилище, выдающее себя за рай».

Третий сезон «Белого лотоса» вышел 16 февраля, и совсем скоро у вас появится возможность вынести сериалу собственный вердикт.