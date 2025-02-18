«Срываем сроки»: почему в Ярославле возникли проблемы с трамвайной модернизацией

В ярославской думе обсудили трамвайную концессию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ООО «Мовиста Регионы Ярославль» назвали причину отставания от графика при модернизации трамвайного хозяйства в Ярославле. Изначально в компании заявляли, что абсолютно все работы завершатся во втором квартале 2025 года. Затем сроки сдвинулись. Ярославцам уже начали обещать, что к началу 2025 года будет модернизирована сеть в Дзержинском районе. Но и этого не произошло.

Сейчас перекладка путей в Брагине продолжается, в работу введена только ветка на улице Блюхера — с 15 февраля по ней начал ходить трамвай № 6к.

Финансовый вопрос

Генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин на заседании комитета Ярославской областной Думы 18 февраля так объяснил отставание от сроков:

— Я не снимаю с себя ответственности за то, что мы срываем сроки. Я прекрасно помню, как докладывал, что 1 января мы поедем по Брагино. Это помнят все. Но это технический нюанс финансирования проекта. Суть в том, что при строительстве трамвайных путей материалоемкость составляет более 75% — это рельсы, шпалы, остановки, опоры и так далее. То есть все материалы, которые надо закупить. Работы составляют меньшую часть в процентном отношении. Концессией предусмотрен порог авансирования. Я не могу подрядчику выдать аванс в размере 75%: это не безопасно и не логично. Поэтому есть нюанс невозможности докупки в моменте необходимых материалов. Есть еще ряд причин, но основной фактор такой.

Ситуацию своими словами охарактеризовал и министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко:

— Вперед никто не платит. Когда коллеги сделают работу, мы принимаем и только тогда оплачиваем. Раз сорвали сроки, будем работать в таком режиме.

Претензии к подрядчику

В компании «Мовиста Регионы Ярославль» также добавили, что из-за претензий к скорости работ рассматривается вопрос замены генподрядчика, который модернизирует трамвайные пути.

— Я не могу сказать, что такое решение принято. Но механизм предусмотрен концессией. Гипотетически это возможно. Ведем разговор с подрядчиком, как он может ускориться, — прокомментировал Павел Копырин.

Когда завершатся все работы

Роман Душко отметил, что на данный момент есть проекты на все этапы работ, по всем ним есть положительные заключения экспертизы. Исключением стал только проект реконструкции трамвайного депо на Ленинградском проспекте.

— На этой неделе планируем получить заключение него, — добавил Душко.

Также, по словам министра, губернатор региона поставил задачу — в 2026 году полностью обновить трамвайные пути и запустить в работу трамваи.

Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

С подрядчиком — компанией «Мовиста Регионы Ярославль» — правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания взялась модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.