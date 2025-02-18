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Происшествия «Две паровозиком и пять машин»: в Ярославле растет пробка из-за массовой аварии

«Две паровозиком и пять машин»: в Ярославле растет пробка из-за массовой аварии

Первые подробности с места ДТП

1 877
4 комментария
На выезде из Брагина собралась пробка | Источник: ZaliyaDi / «Дороги Ярославля»На выезде из Брагина собралась пробка | Источник: ZaliyaDi / «Дороги Ярославля»

На выезде из Брагина собралась пробка

Источник:

Днем 18 февраля в Дзержинском районе Ярославля собралась пробка из-за массовой аварии. По сообщению очевидцев в соцсетях, несколько машин столкнулись на Промышленном шоссе, в районе трамвайного переезда у пересечения с Ленинградским проспектом.

— Проезжала мимо, там две паровозиком и отдельно пять машин, — рассказала в беседе с 76.RU очевидица.

Судя по данным сервиса «Пробки в Ярославле», в районе ДТП растянулся небольшой затор в обе стороны. На месте работают сотрудники МЧС.

По данным полиции, на дороге столкнулись не семь, а три машины. Авария произошла около девяти часов утра.

— На перекрестке улицы Е. Колесовой и Ленинградского проспекта столкнулись автомобили «Мицубиси», «Лада» и «Мерседес». По информации Госавтоинспекции предварительно без пострадавших, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе регионального МВД.

Судя по кадрам с места ДТП, рядом с разбитыми авто собрались еще несколько отечественных легковушек.

Если вы стали очевидцем ДТП, расскажите об этом редакции. Мы на связи в Telegram.

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Комментарии
4
Гость
55 минут
Помутнение разума, ездить все резко разучились.
с++
38 минут
В этом аппендиксе должно быть три светофора, на каждую полосу свой, тогда все перестанут тупить, а лучше вообще убрать светофоры и повесить знак 2.4. уступи дорогу. Я сколько не стоял там на светофоре, ни разу не видел трамвая
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