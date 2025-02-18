«Две паровозиком и пять машин»: в Ярославле растет пробка из-за массовой аварии

На выезде из Брагина собралась пробка Источник: ZaliyaDi / «Дороги Ярославля»











Днем 18 февраля в Дзержинском районе Ярославля собралась пробка из-за массовой аварии. По сообщению очевидцев в соцсетях, несколько машин столкнулись на Промышленном шоссе, в районе трамвайного переезда у пересечения с Ленинградским проспектом.

— Проезжала мимо, там две паровозиком и отдельно пять машин, — рассказала в беседе с 76.RU очевидица.

Судя по данным сервиса «Пробки в Ярославле», в районе ДТП растянулся небольшой затор в обе стороны. На месте работают сотрудники МЧС.

По данным полиции, на дороге столкнулись не семь, а три машины. Авария произошла около девяти часов утра.

— На перекрестке улицы Е. Колесовой и Ленинградского проспекта столкнулись автомобили «Мицубиси», «Лада» и «Мерседес». По информации Госавтоинспекции предварительно без пострадавших, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе регионального МВД.