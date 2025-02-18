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Происшествия «Организовали сбор вещей»: в Ярославской области сгорел многоквартирный дом

«Организовали сбор вещей»: в Ярославской области сгорел многоквартирный дом

Первые подробности о ЧП

793
3 комментария
В Тутаевском районе сгорел многоквартирный дом | Источник: Ольга Низова / Vk.comВ Тутаевском районе сгорел многоквартирный дом | Источник: Ольга Низова / Vk.com

В Тутаевском районе сгорел многоквартирный дом

Источник:

Во вторник, 18 февраля, в Ярославской области сгорел многоквартирный дом, без жилья остались четыре семьи, из них — одна многодетная. Всё случилось в поселке Чебоково Тутаевского района. По данным регионального управления МЧС, пожар начался в 07:28, огонь удалось сбить только к полудню.

— В результате пожара уничтожен жилой многоквартирный дом на площади 240 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщается на сайте спасателей.

По предварительным данным прокуратуры, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем одного из жителей.

Как сообщила глава Тутаевского муниципального района Ольга Низова, в доме проживала многодетная семья. Когда хозяева заметили пожар, успели схватить лишь документы.

Люди успели схватить только документы | Источник: Ольга Низова / Vk.comЛюди успели схватить только документы | Источник: Ольга Низова / Vk.com

Люди успели схватить только документы

Источник:

— В связи с этим мы организовали сбор вещей первой необходимости, включая одежду, продукты и другие необходимые предметы, — сообщила Ольга Низова. — Предоставлен маневренный фонд для временного размещения семьи. Департамент социального труда активно работает над тем, чтобы семья получила все положенные выплаты.

Ближайшую ночь оставшиеся без жилья многодетные проведут в муниципальной гостинице «Волжские просторы». Жители других квартир остановились у родственников.

В прокуратуре озвучили детали пожара в многоквартирном доме в Ярославской области | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramВ прокуратуре озвучили детали пожара в многоквартирном доме в Ярославской области | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

В прокуратуре озвучили детали пожара в многоквартирном доме в Ярославской области

Источник:

Тутаевская межрайонная прокуратура держит на контроле вопросы предоставления мер социальной поддержки пострадавшей многодетной семье. Тутаевский межрайонный прокурор Наталья Елисеева разъяснила пострадавшим о предусмотренных законодательством мерах социальной поддержки и порядке их получения.

Ранее мы рассказывали, на какую помощь могут рассчитывать погорельцы.

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Комментарии
3
Гость
30 минут
в братских республиках это используют под хранение сельхоз инструмента там даже сельхоз животные в комфортных условиях
Гость
27 минут
Заплати налоги и собирай ближнему помощь, а в Москве погорельцев селят в гостиницы, еда и медпомощь бесплатно предоставляют жильё на дотационном кавказе выделяют бюджетные деньги на востановление и тоже всё бесплатно предоставляют а здесь как прокажённые мы
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