НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 754мм 67%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,34
EUR 95,67
Продлили трамвайную модернизацию
Массовое ДТП
Топит двухэтажку
Что откроется в новом ТЦ
Устроил взрыв в доме
Забирают здания у владельцев
Симптомы заразного вируса
Как отдохнуть зимой по-русски
Очередь в поликлинике
Происшествия Разлив мазута в Черном море. От катастрофы до последствий — посмотрите, как выглядит сейчас побережье

Разлив мазута в Черном море. От катастрофы до последствий — посмотрите, как выглядит сейчас побережье

Прошло два месяца с момента крушения танкеров

321
2 комментария

За последний месяц многое изменилось

Источник:

15 февраля 2025 года исполнилось два месяца с момента крушения в Керченском проливе двух танкеров с мазутом, которое кардинально изменило жизнь на Черноморском побережье.

Суда потерпели бедствие из-за сильного шторма, в результате в море оказалось тысячи тонн нефтепродуктов. Уже спустя два дня мазут обнаружили на побережье в районе Анапы и Темрюкского района. Вот уже два месяца тысячи волонтеров очищают песок и спасают птиц, испачкавшихся в черной массе.

Согласно данным Минтранса, оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море попало 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения достигла 400 км², затронув побережья Краснодарского края и западной части Крыма.

По данным губернатора Краснодарского края, очистить пляжи должны до 1 марта 2025 года. Но экологи предупреждают о долгосрочных угрозах для природы и здоровья человека. Полное восстановление экосистемы Черного моря может занять десятилетия.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании с Владимиром Путиным, привести все пляжи в порядок хотят к маю 2026 года. Все еще ведутся споры о том, что будет с курортным сезоном — 2025.

Наши коллеги из 93.RU публикуют видео с актуальной хронологией событий, начиная с рокового шторма, и анализом последствия для всех участников трагедии.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
7 минут
Летом обязательно приедем за дизентерией и хамством втридорога 🤮 привезём жён и сестёр в этом стабильный край
Гость
7 минут
неее, спасибо , мы на дачу лучше
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление