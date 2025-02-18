Разлив мазута в Черном море. От катастрофы до последствий — посмотрите, как выглядит сейчас побережье

За последний месяц многое изменилось Источник: Городские медиа

15 февраля 2025 года исполнилось два месяца с момента крушения в Керченском проливе двух танкеров с мазутом, которое кардинально изменило жизнь на Черноморском побережье.

Суда потерпели бедствие из-за сильного шторма, в результате в море оказалось тысячи тонн нефтепродуктов. Уже спустя два дня мазут обнаружили на побережье в районе Анапы и Темрюкского района. Вот уже два месяца тысячи волонтеров очищают песок и спасают птиц, испачкавшихся в черной массе.

Согласно данным Минтранса, оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море попало 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения достигла 400 км², затронув побережья Краснодарского края и западной части Крыма.

По данным губернатора Краснодарского края, очистить пляжи должны до 1 марта 2025 года. Но экологи предупреждают о долгосрочных угрозах для природы и здоровья человека. Полное восстановление экосистемы Черного моря может занять десятилетия.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании с Владимиром Путиным, привести все пляжи в порядок хотят к маю 2026 года. Все еще ведутся споры о том, что будет с курортным сезоном — 2025.